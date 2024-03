Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (10.03.2024). Śledzimy sytuację na drogach

Powitanie ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w OSP Modlnica 🚒 W dniu 1 marca 2024 roku, w Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy (powiat krakowski, gmina Wielka Wieś) odbyło się powitanie ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MANa pozyskanego z JRG Skawina. Pojazd w 2008 roku trafił do JRG-2 Kraków gdzie posiadał kryptonim KF 302-25. Po paru miesiącach służby w JRG-2 pojazd przekazany został do JRG Skawina gdzie pełnił służbę 15 lat. Pod koniec 2023 roku pojazd trafił do druhów z OSP Modlnica. Wóz został poddany poprawkom lakierniczym, został oklejony, zamontowana została fala świetlna LED, nowy system podtrzymania prądu i powietrza a także wszystkie mocowania sprzętu wymienione zostały na nowe. 💡 INFORMACJE O POJEŹDZIE: Typ: GCBARt Zabudowa: Stolarczyk Kryptonim: KF 326-03 Napęd: 4x2 Liczba miejsc: 6 Układ miejsc: 1+1+4 Rocznik: 2008 Moc: 280 KM 💧 UKŁAD WODNO-PIANOWY: Zbiornik na wodę: 5000 l Zbiornik na środek pianotwórczy: 500l Wydajność autopompy - 3200 l/min 🔈 SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA: - Elfir Zura 1120/24 - Jednotonowy sygnał pneumatyczny Więcej o OSP Modlnica - www.krakow112.pl/index.php/osp/gmina-wielka-wies/osp-modlnica Gratulujemy ❗🤝 __ 📸Fotografia Ratownicza - Antoni Toborek