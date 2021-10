Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (17.10.2021). Śledzimy sytuację na drogach Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje o wypadkach drogowych w Krakowie i okolicy Piotr Krzyżanowski

"17.10.2021 roku, po godzinie 16, przy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie, doszło do pożaru w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym. Pożar powstał na pierwszym piętrze. W jego wyniku poszkodowane zostały 4 osoby, ewakuowane przez strażaków, w tym dwie w tzw. "kapturach ewakuacyjnych". Działania gaśnicze zakończono po ponad godzinie, następnie przystąpiono do oględzin popożarowych. Siły i Środki: JRG-1 PSP Kraków 300-90 - SLRr Mercedes wraz z oficerem operacyjnym SKKM, JRG-2 PSP Kraków 302-25 - GCBA 6+4/64 MAN 302-51 - SCD-30 Iveco JRG-4 PSP Kraków 304--25 - GCBARt 5/32 Scania JRG-5 PSP Kraków 305-50 - SLPGaz Mercedes JRG-6 PSP Kraków 306-21 - GBARt 2,5/24 Mercedes 306-25 - GCBARt 5/36 Scania 306-27 - GCBARt 9,5/65 MAN, 305-52 - SCD-30 Iveco ZRM K01-018 MS Teligi ZRM K01-020 MS Teligi KP VI Kraków WSzP, WTK KMP Kraków. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący wypadków w Krakowie i okolicy, opublikowany 17.10.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację na drogach stolicy Małopolski.