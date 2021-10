Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (2.10.2021). Śledzimy sytuację na drogach

Wypadki na drogach w Krakowie i w okolicy - 2.10.2021

𝙍𝙤𝙨𝙚𝙣𝙗𝙖𝙪𝙚𝙧 𝙍𝙚𝙫𝙤𝙡𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙧𝙮 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙮 (𝙍𝙏) - 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙬𝙨𝙯𝙮 𝙣𝙖 𝙨́𝙬𝙞𝙚𝙘𝙞𝙚 𝙥𝙤𝙟𝙖𝙯𝙙 𝙥𝙤𝙯̇𝙖𝙧𝙣𝙞𝙘𝙯𝙮 𝙯 𝙨𝙯𝙚𝙧𝙚𝙜𝙤𝙬𝙮𝙢 𝙣𝙖𝙥𝙚̨𝙙𝙚𝙢 𝙝𝙮𝙗𝙧𝙮𝙙𝙤𝙬𝙮𝙢. ➡️Układ napędowy: Pojazd napędzany jest napędem elektrycznym o szczytowej mocy 2 x 180 kW i posiada dwa wysokonapięciowe akumulatory (2 x 66 kWh). Jako dodatkową jednostkę, napędzającą generator ładujący akumulatory, zastosowano silnik Diesla o mocy 200 kW. Dzięki takiemu połączeniu, samochód może pokonać dystans ponad 500 kilometrów bez ładowania oraz tankowania. ➡️Podwozie: Typ podwozia zastosowany w tym modelu to Rosenbauer RT 4x4 Advanced, który charakteryzuje się niezależnym zawieszeniem pneumatycznym, regulowanym prześwitem (175-250-350-470mm) oraz rozstawem osi 4 100 mm. Możliwe jest również załączenie tylniej osi skrętnej, dzięki czemu promień skrętu wynosi ok. 13,5 metra. DMC wynosi 18 000 kg. ➡️System gaśniczy: W samochodzie zastosowano dwuzakresową autopompę Rosenbauer N35 napędzaną przez generator elektryczny lub silnik wysokoprężny. Panel sterujący znajduje się z tyłu pojazdu. Pojemność zbiornika wody wynosi 2000 l, a pianotwórczego 125l. Ciekawostką jest nasada tłoczna STORZ B/75 umieszczona na przodzie pojazdu. Rosenbauer Group

Najnowocześniejszy pojazd ratunkowy na świecie zawitał do Krakowa! Rewolucyjna, napędzana silnikiem elektrycznym, maszyna to najnowszy produkt firmy Rosenbauer, którego prezentacja odbyła się dzisiaj w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie. Już wkrótce na naszym portalu ukaże się z niej fotorelacja, wraz z opisem pojazdu! Rosenbauer Group

Kilka dni temu, załoga Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VIII w Krakowie, w składzie asp. sztab. Radosław Zębala oraz sierż. sztab. Paweł Kozik, skierowana została na jedno z czyżyńskich osiedli, gdzie wg. zgłoszenia miała znajdować się starsza osoba z demencją. Po dotarciu na miejsce, zgłoszenie potwierdzono, a następnie ustalono, iż seniorka oddaliła się z Zespołu Opiekuńczo-Leczniczego "PASTERNIK" w podkrakowskiej Modlniczce. Ogromne brawa za wzorową obywatelską postawę dla pani Jadwigi, która zauważyła seniorkę, zaopiekowała się nią i wezwała Policję. 👏👏👏 Funkcjonariusze przewieźli radiowozem kobietę do ZOL-u i w trakcie przejazdu poznali historię życia pani Marysi. Największym problemem kobiety był fakt zepsutego telewizora. Aspirant sztabowy Radosław Zębala, który jest również ratownikiem cywilnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej "Grupa z Pasją", "rzucił temat" telewizora na internetowej grupie wśród swoich koleżanek i kolegów z GPR. Nie minęła chwila, gdy dla seniorki Marii udało się znaleźć TV. Było to możliwe dzięki str. Sebastianowi Cieślikowi - pełniącego na co dzień służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Proszowicach.👮🤝👩‍🚒 We wtorek, niczego nieświadomą pensjonariuszkę domu seniora odwiedziła delegacja GPR, przekazując p. Marii telewizor. 😉👏👏👏💪