Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (22.07.2023). Śledzimy sytuację na drogach

🚨#MisjaGrecja2023 🇵🇱🤝🇬🇷 🧑‍🚒W dniu 19.07.2023 r., na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 5 w Krakowie odbyła się koncentracja modułów GFFFV Kraków oraz GFFFV Poznań przed wyjazdem na #MisjaGrecja2023. O godzinie 14:00 odbyła się odprawa grupy z udziałem zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Arkadiusza Przybyły oraz konferencja prasowa, po której polscy strażacy wyruszyli do Grecji by wspomóc kraj w walce z pożarami lasów. 🚒GFFFV to angielski skrót oznaczający Ground Forest Fire Fighting using Vehicles. Jest to moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Obecnie w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej Polska posiada sześć takich modułów, wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów, które stacjonują w miastach: Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław - dyżurują one przez trzy miesiące w systemie rotacyjnym. Po dwa jednocześnie. 💪 Warto wspomnieć, że druhowie z Ochotnicza Straż Pożarna Rusocice podarowali wodę pitną dla strażaków udających się na misje. Każdy moduł GFFFV otrzyma po 840 butelek wody niegazowanej i po 360 butelek wody gazowanej co dało 1440 litrów wody. Pełny wykaz SiŚ GFFFV Poland oraz obszerna fotorelacja na naszej stronie www. Link w komentarzu 🔽