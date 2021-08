Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (22.08.2021). Śledzimy sytuację na drogach

Wypadki w Krakowie i w okolicy - 22.08.2021

Około godziny 16:10, w pobliżu stacji PKP Kraków-Bronowice / wiaduktu nad ul. Armii Krajowej, doszło do potrącenia osoby przez pociąg towarowy. Po udzieleniu kobiecie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków oraz wdrożeniu przez zespoły PRM medycznych czynności ratunkowych, poszkodowaną przemieszczono do śmigłowca, którym została przetransportowana przez załogę HEMS do szpitala. 👏👌🤝💪 Siły i Środki: ZRM K01-006 MS Łazarza ZRM #Ratownik6 300-11 Oficer Operacyjny SKKM PSP Kraków 303-21 - GBARt 3/28 Renault - JRG-3 PSP 303-25 - GCBARt 5/32 MAN Załoga RI WSzP KMP Załoga KP II Załoga KR SOK Kraków