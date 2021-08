Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (23.08.2021). Śledzimy sytuację na drogach

Wypadki na drogach Krakowa potrafią sparaliżować ruch w mieście. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i przed wyruszenie w trasę sprawdzić, gdzie przed chwilą doszło do wypadku w Krakowie lub w okolicy,aby nie utknąć w korku. Śledź z nami informacje o wypadkach.

Wypadki na drogach w Krakowie i w okolicy - 23.08.2021

🚨Pożar lasu - ćwiczenia w gminie Krzeszowice.🚒 Dnia 21.08.2021r., około godziny 10:50 do SKKM PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zaprószeniu ognia przez nieznaną osobę w Nadleśnictwie Krzeszowice - miejscowość Wola Filipowska. Niezwłocznie zadysponowane zostają OSP Wola Filipowska oraz OSP Czatkowice, równocześnie z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Krakowie wyjeżdżają dwa zastępy - pierwszowyjazdowy GBARt oraz operacyjny SLRR. Po dotarciu na miejsce i rozpoznaniu, KDR podjął decyzję o podaniu dwóch prądów wody w natarciu na pożar oraz poprosił o zadysponowanie większej ilości Sił i Środków. Na miejsce docierają w kolejnych rzutach jednostki OSP z terenu gminy Krzeszowice oraz zastęp z JRG-3, którego dowódca przejmuje dowodzenie na miejscu zdarzenia. Jednocześnie pojawia się informacja o drugim zarzewiu ognia, w związku z czym utworzony zostaje drugi odcinek bojowy. Na rzece Dulówka zostaje utworzony punkt czerpania wody, skąd przetłaczana jest do zbiorników brezentowych, które służą za bufor wody. Zasilanie wodne pierwszego odcinka bojowego opierało się na dowożeniu wody przez średnie samochody gaśnicze, natomiast drugi odcinek bojowy opierał się na przetłaczaniu wody za pomocą pomp szlamowych. W ćwiczeniach brały udział jednostki OSP: Czatkowice, Czerna, Krzeszowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żbik, a ich kierownikiem był Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Krakowie. 📸Zdjęcia własne oraz dzięki uprzejmości Aleksandra Kłeczek🤝

Kolejne zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty. Tym razem w m.Stróża, kierunek Zakopane. Prawdopodobnie doszło do kontaktu z samochodem osobowym. Jeszcze brak służb...! Info od Magdalena oraz Magda. Dzięki 💪

Około godziny 16:10, w pobliżu stacji PKP Kraków-Bronowice / wiaduktu nad ul. Armii Krajowej, doszło do potrącenia osoby przez pociąg towarowy. Po udzieleniu kobiecie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków oraz wdrożeniu przez zespoły PRM medycznych czynności ratunkowych, poszkodowaną przemieszczono do śmigłowca, którym została przetransportowana przez załogę HEMS do szpitala. 👏👌🤝💪 Siły i Środki: ZRM K01-006 MS Łazarza ZRM #Ratownik6 300-11 Oficer Operacyjny SKKM PSP Kraków 303-21 - GBARt 3/28 Renault - JRG-3 PSP 303-25 - GCBARt 5/32 MAN Załoga RI WSzP KMP Załoga KP II Załoga KR SOK Kraków