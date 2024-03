Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (24.03.2024). Śledzimy sytuację na drogach

Nietypowa interwencja strażaków z OSP KSRG Zbydniowice 🐈👩‍🚒 W dniu 22 marca 2024 roku, po godzinie 17:00, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie zadysponował jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowicach do uwięzionego kota w studzience kanalizacyjnej przy ulicy Miarowej w Krakowie. Po dotarciu na miejsce zgłoszenia, gdzie było słychać uwiezionego kota, strażacy przystąpili do akcji ratunkowej. Zwierzak znajdował się w rurze kanalizacyjnej i był on dość daleko od wejścia rewizyjnego. Strażacy musieli odkopać rurę, oszacować na jakiej odległości się on znajduje, a następnie wykonać dostęp. Po około 1,5 godziny druhom udało się wydostać uwięzionego ssaka na powierzchnię. Kot cały i zdrowy został przekazany właścicielce.