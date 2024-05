Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (31.05.2024). Śledzimy sytuację na drogach

W dniu 24 maja 2024 roku odbyły się kompleksowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego „Kwitnąca” znajdującego się w miejscowości Zagórzyce Dworskie. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki OSP gminy Michałowice, JRG-7, JRG-1 oraz personel zakładu. Celem głównym ćwiczeń było przeprowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, zapoznanie z obiektem oraz ewakuacja pacjentów z użyciem dostępnych sił i środków, zapewniając im bezpieczeństwo i właściwą opiekę po ewakuacji. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar, który wybuchł w wyniku przepięcia w obrębie instalacji elektrycznej koncentratora tlenu jednego z pacjentów na pierwszym piętrze budynku. Po uruchomieniu systemu sygnalizacji pożaru, personel ochrony budynku natychmiast podjął próbę gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Jednak ze względu na zwiększone stężenie tlenu, ogień szybko się rozprzestrzenił, co uniemożliwiło skuteczne działania personelu. Jednocześnie zawiadomiona została Straż Pożarna, a personel rozpoczął ewakuację obiektu na miarę dostępnych możliwości. W wyniku pożaru doszło do dużego zadymienia zarówno w miejscu jego powstania, jak i na korytarzu na pierwszym piętrze, które rozprzestrzeniło się dalej na klatkę schodową. Przed przyjazdem OSP, PSP oraz ZRM, personel ZOL sprawował opiekę nad pacjentami i pozorantami, kontynuując pomoc w trakcie ewakuacji. Po przybyciu służb ratowniczych, kierujący działaniami ratowniczymi przejął dowodzenie nad akcją. Priorytetem była ewakuacja osób poszkodowanych i zagrożonych, lokalizacja oraz likwidacja pożaru, a także zorganizowanie tymczasowego, bezpiecznego miejsca dla ewakuowanych pacjentów, pensjonariuszy i personelu. W tym celu zorganizowano punkt medyczny w oparciu o samochód SRMed z JRG 1 Kraków. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, że w budynku pozostało około 15-25 osób wymagających ewakuacji, w tym co najmniej jeden pacjent wentylowany mechanicznie. Sprawiona została drabina mechaniczna, którą ewakuowano pacjentów znajdujących się na balkonie. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do oddymiania i gruntownego przeszukania obiektu. Ćwiczenia te pozwoliły na praktyczne doskonalenie procedur oraz współpracy różnych jednostek i personelu obiektu, co jest kluczowe dla zapewnienia skutecznych działań ratowniczych i ewakuacyjnych w przyszłości. Siły i środki uczestniczące w ćwiczeniach Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr1 Kraków: 301[K]58 - SRMed Scania G370/WISS JRG 7 Kraków: 307[K]21 - GBAPrRt 2/24+750 Renault Range D14/ISS Wawrzaszek 307[K]25 - GCBARt 5/32 MAN TGM 18.320/MotoTruck 307[K]51 - SCD 37 Iveco 160E32/Magirus 307[K]90 - SLRr Ford Ranger Ochotnicza Straż Pożarna w Więcławicach: 338[K]25 - GBA 3/16 MAN TGM 13.290 4x4/Moto-Truck 338[K]24 - GLBARt 0.3/0 Renault Master/Bibmot 329[K]10 - GCBA 6+4/64 MAN TGA 26.430/Stolarczyk Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowicach: 329[K]39 - GBARt 3/16 Volvo FL280/Bocar 339[K]59 - GCBA 5,5/32 Jelcz 315/Lak-Trans OSP Raciborowice: 339[K]61 - GCBA 5/32 Jelcz 422/JZS 329[K]70 - GBA 2,5/24 Mercedes-Benz Atego 1326 AF/Szczęśniak Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzycach Dworskich: 338[K]29 - GBA 3/16 Iveco 130E23/Sides Ochotnicza Straż Pożarna Wola Więcławska 338[K]28 - GLBA 1/1 Iveco Turbo Daily 65C15/ISS-Wawrzaszek OSP Wilczkowice: 338[K]27 - GBA 2/32 Mercedes Benz Atego/Magirus OSP Książniczki: GBA 2,5/16 Star 14-225/Stolarczyk Małopolska Policja: WRD Kraków KP Zielonki