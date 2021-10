Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (3.10.2021). Śledzimy sytuację na drogach

Gdzie s膮 teraz wypadki w Krakowie i w okolicy? - 3.10.2021

W dniu 01.10.2021 druhowie z OSP Bolechowice przywitali nowo zakupiony quad specjalistyczny Can Am Outlander 1000 MAX XT-P. Pojazd wyposa偶ony jest w silnik o mocy 59 kW, nap臋d 4x4, tr贸jstopniowe wspomaganie kierownicy DPS oraz wyci膮gark臋 WARN o uci膮gu 1361kg ze 艣lizgiem rolkowym. Can Am jest pojazdem w pe艂ni uprzywilejowanym. Posiada cztery niebieskie punkty 艣wietlne LED, modulator d藕wi臋kowy WHELEN oraz dwa o艣wietlenia pola pracy. Do quada zosta艂a zakupiona specjalistyczna przyczepka firmy MOTTECHO do transportu os贸b poszkodowanych z trudno dostepnego terenu. Pojazd wraz z przyczepk膮 jest przystosowany do transportu 4 ratownik贸w 鈥 dw贸ch na quadzie oraz dw贸ch na przyczepce, a tak偶e jednej osoby poszkodowanej na noszach wannowych. Koszt zakupu pojazdu wraz z przyczepk膮 to 99 990 z艂. W powitaniu udzia艂 wzi臋艂o pi臋膰 jednostek OSP z terenu gminy Zabierz贸w (OSP Karniowice, OSP Ujazd, OSP Niegoszowice, OSP Nielepice, OSP Brzoskwinia) oraz sze艣膰 jednostek OSP z s膮siednich gmin (OSP Zbydniowice, OSP Owczary, OSP Wo艂owice, OSP Tenczynek, OSP Nawojowa G贸ra, OSP B臋b艂o). Dla os贸b przyby艂ych na przywitanie czeka艂 ciep艂y posi艂ek przygotowany przez druh贸w, a tak偶e mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z pozyskanym niedawno przez OSP Bolechowice 鈥 samochodem lekkim, ratowniczo-rozpoznawczym marki Jeep Cherokee CRD, kt贸ry trafi艂 do jednostki z Wydzia艂u Transportu KWP Krak贸w (pojazd nie jest jeszcze wprowadzony do podzia艂u bojowego, aktualnie trwaj膮 prace nad jego 鈥瀙rzemian膮鈥) oraz dwa namioty pneumatyczne firmy LUBAWA SA pozyskane z KW PSP Krak贸w.