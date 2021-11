Gdzie jest wypadek w Krakowie 10.11.2021? Najnowsze informacje z dróg

"­čÜĘZRZUTKA NA PRZYCZEPE RATOWNICZ─ä DLA OSP BIA┼üY KO┼ÜCI├ô┼ü ­čÜĘ Zarz─ůd Ochotniczej Stra┼╝y Po┼╝arnej w Bia┼éym Ko┼Ťciele zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie zrzutki, kt├│ra jest zorganizowana aby uzbiera─ç fundusze na zakup przyczepki ratowniczej do quada. Przyczepa ratownicza ci─ůgni─Öt─ů za quadem pozwoli na bezpieczn─ů ewakuacj─Ö os├│b poszkodowanych z trudno dost─Öpnego terenu. Za ka┼╝d─ů wp┼éat─Ö OSP Bia┼éy Ko┼Ťci├│┼é juz dzi┼Ť serdecznie DZI─śUJEÔŁŚ­čÜĘ­čÜĺ ­čĹçLink do zbi├│rki poni┼╝ej­čĹç. " - to najnowszy post na Facebooku dotycz─ůcy wypadk├│w w Krakowie i okolicy, opublikowany 9.11.2021. ┼Üled┼║ razem z nami aktualn─ů sytuacj─Ö na drogach stolicy Ma┼éopolski.

Utrudnienia w ruchu to codzienno┼Ť─ç ka┼╝dego du┼╝ego miasta. Wypadki zdarzaj─ů sie codziennie, ale niekt├│re potrafi─ů skutecznie sparali┼╝owa─ç miasto. Sprawd┼║, gdzie jest teraz wypadek w Krakowie i je┼Ťli tylko mo┼╝esz, omi┼ä t─Ö tras─Ö.

#OBECNIE W miejscowo┼Ťci Libert├│w podczas prac wykonywanych koparko-┼éadowark─ů dosz┼éo do wywr├│cenia maszyny. Obecnie na miejscu dzia┼éaj─ů s┼éu┼╝by ratunkowe, kt├│re pr├│buj─ů wydosta─ç poszkodowan─ů osob─Ö z kabiny. Trwa akcja ratownicza.

Krak├│w, ul. Obro┼äc├│w Krzy┼╝a x B. ┼üyszkiewicza - zdarzenie drogowe z udzia┼éem samochodu osobowego Skoda oraz autobusu Mercedes - wykonuj─ůcego regularny kurs komunikacji miejskiej. W jego wyniku poszkodowane zosta┼éy 3 osoby. W dzia┼éaniach zast─Öpy GBARt 2/24 Scania, GBARt 2,9/16 MAN z JRG SA, ZRM K01-004 i K01-040, za┼éogi ruchu drogowego oraz nadz├│r ruchu przewo┼║nika KM.

Taka sytuacja: Dwa ORLENy Nowy Targ (wylot na Szaflary) na przeciwko siebie przy zakopiance : na jednym ON 5,99 na drugim 6,13 ­čść­čść­čść

Nowy odcinek zakopianki po pożarze dostawczaka już bez utrudnień.

Po┼╝ar samochodu dostawczego na odcinku "Nowej Zakopianki" mi─Ödzy Krzeczowem a Lubniem. Info JAN Dzi─Öki ­čĺ¬

Wczoraj tj. 7 listopada o godzinie 20, na stadionie przy ul. Reymonta w Krakowie zosta┼é rozegrany mecz pi┼ékarski w ramach ekstraklasy, pomi─Ödzy dru┼╝ynami Wis┼éy Krak├│w i Cracovii. W zwi─ůzku z tym, ┼╝e mecz derbowy pomi─Ödzy obiema dru┼╝ynami zawsze budzi w┼Ťr├│d kibic├│w du┼╝e emocje, spotkanie zakwalifikowano jako imprez─Ö masow─ů podwy┼╝szonego ryzyka. Poniewa┼╝ tego dnia, w centrum Krakowa odby┼éo si─Ö tak┼╝e kilka zgromadze┼ä publicznych, nad bezpiecze┼ästwem czuwa┼éo blisko 800 policjant├│w z garnizonu ma┼éopolskiego, kt├│rzy byli wspomagani przez funkcjonariuszy OPP Wroc┼éaw, Katowice oraz Kielce. Oko┼éo godziny 16, kibice jednej z krakowskich dru┼╝yn wraz z kibicami klub├│w zaprzyja┼║nionych z ca┼éej Polski zacz─Öli zbiera─ç si─Ö przy pomniku Adama Mickiewicza. W tym samym czasie, na p┼éycie Rynku G┼é├│wnego zgromadzi┼éo si─Ö kilka tysi─Öcy os├│b uczestnicz─ůcych w zgromadzeniu maj─ůcym na celu obron─Ö praw kobiet. Policyjne si┼éy na bie┼╝─ůco nadzorowa┼éy trasy przej┼Ťcia uczestnik├│w obu wydarze┼ä, nie odnotowuj─ůc wi─Ökszych incydent├│w. Podczas zgromadzenia obro┼äc├│w praw kobiet nie odnotowano ┼╝adnych wydarze┼ä naruszaj─ůcych porz─ůdek publiczny. Oko┼éo godziny 16:45, kibice przeszli z Rynku G┼é├│wnego ul. Szewsk─ů, Pi┼ésudskiego przez B┼éonie i al. 3 Maja w okolice stadionu Cracovii, sk─ůd mieli wyruszy─ç nast─Öpnie na stadion przy ul. Reymonta. Jeszcze przed rozpocz─Öciem meczu, na stadionie Wis┼éy ujawniono znaczn─ů ilo┼Ť─ç ┼Ťrodk├│w pirotechnicznych w zwi─ůzku z czym funkcjonariusze zatrzymali jedn─ů osob─Ö podejrzan─ů. W trakcie wpuszczania kibic├│w na mecz policjanci ujawnili trzy osoby, kt├│re pr├│bowa┼éy wnie┼Ť─ç wyroby pirotechniczne oraz dw├│ch m─Ö┼╝czyzn wnosz─ůcych alkohol oraz jedn─ů osob─Ö, kt├│ra wtargn─Ö┼éa na teren nieprzeznaczony dla publiczno┼Ťci. Wszyscy zostan─ů rozliczeni karnie. ┼ü─ůcznie, w meczu udzia┼é wzi─Ö┼éo ponad 26 tysi─Öcy kibic├│w obu dru┼╝yn, kt├│rym bezpiecze┼ästwo na stadionie zapewnia┼é organizator imprezy, przy czym policjanci czuwali w gotowo┼Ťci, by na ewentualny wniosek organizatora udzieli─ç s┼éu┼╝bom porz─ůdkowym pomocy. W trakcie drugiej po┼éowy meczu, na trybunach stadionu dosz┼éo do odpalenia ┼Ťrodk├│w pirotechnicznych i podpalenia transparentu, w zwi─ůzku z czym wybuch┼é po┼╝ar kt├│ry obj─ů┼é kilkana┼Ťcie krzese┼é i musia┼éa interweniowa─ç stra┼╝ po┼╝arna. Post─Öpowanie w tej sprawie b─Ödzie prowadzone przez krakowsk─ů Policj─Ö. Mecz zako┼äczy┼é si─Ö chwil─Ö przed godzin─ů 22, a rozprowadzenie kibic├│w odby┼éo si─Ö bez wydarze┼ä. Na ulicach Krakowa w trakcie zabezpieczenia nie dosz┼éo do powa┼╝niejszych incydent├│w. W trakcie niedzielnego zabezpieczenia policjanci wylegitymowali 250 os├│b w zwi─ůzku ze stwierdzonymi wykroczeniami porz─ůdkowymi i drogowymi. Na┼éo┼╝yli 93 mandaty karne, a wobec 66 os├│b kierowali wnioski o ukaranie do s─ůdu.

Dzi┼Ť, po godzinie 12, na ulicy na Brzeskiej w Krakowie, dosz┼éo do zdarzenia drogowego z udzia┼éem furgonu i ci─Ö┼╝arowego DAFa - "gruszki". W jego wyniku poszkodowany i uwi─Öziony w poje┼║dzie zosta┼é kierowca fiata. Na miejsce dzia┼éa┼ä przyby┼éy mnogie si┼éy i ┼Ťrodki. Do ewakuacji kierowcy dostawczaka wykorzystano dwa zestawy narz─Ödzi hydraulicznych, w tym jeden z niedawnych zakup├│w w ramach Bud┼╝etu Obywatelskiego miasta Krakowa. M─Ö┼╝czyzna po wydobyciu z wraku pojazdu przekazany zespo┼éom Pa┼ästwowego Ratownictwa Medycznego, a nast─Öpnie przetransportowany przez HEMS do szpitala. Si┼éy i ┼Ürodki: JRG-4 PSP Krak├│w wraz z dow├│dc─ů jednostki, JRG SA PSP Krak├│w, JRG PSP Wieliczka, OSP Wolica, OSP Wyci─ů┼╝e, OSP Ko┼Ťcielniki, OSP Wr├│┼╝enice, OSP Przylasek Rusiecki, OSP Niepo┼éomice, ZRM K01-19 SPSPR Niepo┼éomice, ZRM #Ratownik6, WRD KMP Krak├│w, Bieg┼éy S─ůdowy

#AKTUALNIE W Krakowie na ul. Brzeskiej dosz┼éo do powa┼╝nego wypadku samochodu dostawczego z ci─Ö┼╝arowym. W wyniku wypadku jedna osoba zosta┼éa ci─Ö┼╝ko ranna, stra┼╝acy musi─Öli wykonywa─ç dost─Öp za pomoc─ů narz─Ödzi hydraulicznych. Osoba poszkodowana zosta┼éa zabrana ┼Ťmig┼éowcem LPR do jednego z Krakowskich szpitali Na miejscu dzia┼éa┼ä pracuj─ů: OSP Wr├│┼╝enice, OSP Wolica OSP Przylasek Rusiecki, OSP Wyci─ů┼╝e, JRG 4 Krak├│w, JRG SA Krak├│w, OSP Niepo┼éomice, JRG Wieliczka, Pogotowie , Policja , LPR "Ratownik6". Utrudnienia w miejscu wypadku mog─ů potrwa─ç jeszcze kilka godzin. Foto: Pomoc drogowa Micha┼é Popek.

Wczoraj, (07.11.21) ok. 13:45, dwa zast─Öpy z Jednostki Ratowniczo-Ga┼Ťniczej Szko┼éy Aspirant├│w PSP w Krakowie, uda┼éy si─Ö w rejon zalewu Nowohuckiego, gdzie z rzeki "M┼éyn├│wka", podj─Öli na brzeg m─Ö┼╝czyzn─Ö bez funkcji ┼╝yciowych. U poszkodowanego stra┼╝acy rozpocz─Öli resuscytacj─Ö kr─ů┼╝eniowo-oddechow─ů. Po 1,5 godzinie, wsp├│lnie prowadzonych czynno┼Ťci przez stra┼╝ak├│w oraz zesp├│┼é ratownictwa medycznego K01-048, pacjent przetransportowany zosta┼é do szpitala. fot/ilustracyjne