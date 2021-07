Gdzie jest wypadek w Krakowie 11.07.2021? Najnowsze informacje z dróg Newsroom 360

Gdzie są teraz zablokowane drogi przez wypadki w Krakowie? Pawel Relikowski

Gdzie jest wypadek w Krakowie? Sprawdź aktualne (11.07.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Około godziny 22:10, w kamienicy przy ulicy Zygmunta Augusta, w krakowskich Grzegórzkach, doszło do zawalenia stropu pomiędzy kondygnacjami I a II. W wyniku tego zdarzenia, poszkodowany został lokator, w którego mieszkaniu miało miejsce to zdarzenie. Przybyli na miejsce strażacy weszli siłowo do mieszkania poniżej i rozpoczęli odgruzowywanie, aż dotarli do mężczyzny. Przytomny, ewakuowany, przekazany o własnych siłach przybyłemu ZRM K01-128. Po przebadaniu na miejscu - bez konieczności hospitalizacji. W działaniach ponadto udział brały 4 zastępy z JRG-1 PSP, w tym Oficer Operacyjny SKKM, Specjalistyczna Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza "KRAKÓW-5", Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego "KRAKÓW-3", załoga KP II oraz Pogotowie Energetyczne, a także Pogotowie Gazowe. ".