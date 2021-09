Gdzie jest wypadek w Krakowie 14.09.2021? Najnowsze informacje z dróg

Gdzie jest wypadek w Krakowie? Sprawdź aktualne (14.09.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Uwaga!. ".

Wypadki na drogach Krakowa potrafią sparaliżować ruch w mieście. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i przed wyruszenie w trasę sprawdzić, gdzie przed chwilą doszło do wypadku w Krakowie lub w okolicy,aby nie utknąć w korku. Śledź z nami informacje o wypadkach.

Uwaga!

Zakopianka na wysokości m.Szaflary - Zderzenie dwóch pojazdów. Droga zamknięta w obu kierunkach Objazd ulicą (osiedle nowe) graniczy praktycznie z cudem Są tam prowadzone roboty budowlane i jest 1 pas ba 2 kierunki. Info Rafał Dzięki.

Pożar w Naprawie w okolicy budowanego Tunelu. Napotkacie na utrudnienia i apaczy. Trwa akcja służb. Info i foto: Auto-Hol Pomoc Drogowa Pałasz

Wypadek w stronę Krk zaraz za wjazdem do Mogilan. Info Marta i Magda Dzięki 👍💪

17:16 wypadek pod Mogilany w stronę Krakowa. #zakopianka #wypadek #uwaga

Uwaga. Bardzo duże korki z na zakopiance pomiędzy Nowym Targiem i Skomielną Białą. Według systemów GDDKiA 24 km odcinek jedziemy niemal dwie godziny. PS. Jesteś w trasie? Daj znać w komentarzu jak sytuacja!

W dniu dzisiejszym jednostka OSP Czajowice przywitała nowy lekki samochód ratowniczy marki Peugeot. Oby nowy nabytek służył jak najdłużej. Serdecznie gratulujemy druhom z Czajowic nowego zakupu!

11 09 2021 Giebułtów ul.Św.Idziego zderzenie dwóch samochodów osobowych i samochodu dostawczego. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba . Na miejscu : OSP Giebułtów JRG 5 Kraków ZRM Policja KPP WRD Pomoc drogowa

Szczęśliwy finał poszukiwań osoby zaginionej w Będkowicach. Kilkudziesięciu strażaków i policjantów uczestniczyło w poszukiwaniach zaginionej starszej kobiety która zaginęła w miejscowości Będkowice. Po prawie trzech godzinach poszukiwań zlokalizowano poszukiwaną seniorkę w trudnodostępnym terenie leśnym Doliny Będkowskiej. Odnaleziona kobieta cała i zdrowa została przetransportowana do miejsca zamieszkania gdzie została przekazana pod opiekę ZRM. W akcji poszukiwawczej uczestniczyli : OSP Giebułtów OSP Będkowice OSP Bębło OSP Biały Kościół OSP Tomaszowice JRG 5 Kraków Policja KP Zielonki Policja OPP ZRM