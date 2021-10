Gdzie jest wypadek w Krakowie 15.10.2021? Najnowsze informacje z dróg Newsroom 360

Wypadki w Krakowie i okolicy - zamknięte drogi i objazdy Piotr Krzyżanowski

Gdzie jest wypadek w Krakowie? Sprawdź aktualne (15.10.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Dziś w godzinach porannych doszło do niecodziennego zdarzenia w Libertowie. Podczas rozładunku walca z lawety doszło do przewrócenia się maszyny. W wyniku wypadku poszkodowany operator trafił do szpitala z podejrzeniem urazu ręki. Na miejscu: OSP Mogilany JRG Skawina Policja Pogotowie. ".