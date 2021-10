Gdzie jest wypadek w Krakowie 17.10.2021? Najnowsze informacje z dróg Newsroom 360

Wypadki w Krakowie i okolicy - zamknięte drogi i objazdy Piotr Krzyżanowski

"Po godzinie 10, przed Punktem Poboru Opłat Balice (400.600km) autostrady A4 doszło do zdarzenia drogowego. Zderzenie samochodu osobowego z autokarem. W jego wyniku poszkodowane zostały dwie osoby podróżujące Oplem - pasażer opatrzony na miejscu przez ZRM, kierowcę, ambulansem przetransportowano do szpitala. Poruszający się autokarem kierowca oraz 32 osoby (obcokrajowcy) nie wymagali pomocy medycznej. Podstawiono dla nich zastępczy autobus, którym kontynuowali dalszą podróż. Siły i Środki 2 zastępy LSR-G Kraków Airport, 2 zastępy JRG-3 PSP Kraków, 1 zastęp OSP Balice ZRM K01-022, ZRM K01-07, KAP Kraków, Zabezpieczenie autostrady. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący wypadków w Krakowie i okolicy, opublikowany 17.10.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację na drogach stolicy Małopolski.