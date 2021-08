Gdzie jest wypadek w Krakowie 2.08.2021? Najnowsze informacje z dróg

Wypadki na drogach Krakowa potrafią sparaliżować ruch w mieście. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i przed wyruszenie w trasę sprawdzić, gdzie przed chwilą doszło do wypadku w Krakowie lub w okolicy,aby nie utknąć w korku. Śledź z nami informacje o wypadkach.

Wypadki w Krakowie i w okolicy - 2.08.2021

Pierwszy wyjazd na interwencję nowego 305-25. Do podziału bojowego JRG-5 PSP w Krakowie, wprowadzony został nowy samochód bojowy. Jest nim ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego MAN TGM 18.320. Oznaczenie pojazdu to GCBA+Rt 5,4/32, a jego zabudowę wykonało przedsiębiorstwo Bocar. MAN posiada zbiornik wodny o pojemności 5400 litrów, 555-litrowy zbiornik środka pianotwórczego, autopompę dwuzakresową o wydajności 3200 l/min i 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar. Zamontowana wyciągarka posiada maksymalny uciąg 5,4t. Ponadto wyposażony jest w aparaty ochrony układu oddechowego, turbowentylator oddymiający, ubrania żaroodporne, maszt oświetleniowy, 60-metrową linię szybkiego natarcia, lampę przenośną z akumulatorem, zestaw ratownictwa medycznego R1, urządzenia pomiarowe i wykrywcze oraz moduł lokalizacji pojazdu z panelem statusów. Wartość pojazdu wraz z jego wyposażeniem wynosi ok. 1,2 mln zł. W jednostce zastąpił GCBA 5/40 MAN LE. 18.280 z 2006 roku w zabudowie firmy Stolarczyk, który był już mocno wyeksploatowany.