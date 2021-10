Gdzie jest wypadek w Krakowie 2.10.2021? Najnowsze informacje z dróg

Gdzie s膮 teraz wypadki w Krakowie i w okolicy? - 2.10.2021

鉃★笍Uk艂ad nap臋dowy: Pojazd nap臋dzany jest nap臋dem elektrycznym o szczytowej mocy 2 x 180 kW i posiada dwa wysokonapi臋ciowe akumulatory (2 x 66 kWh). Jako dodatkow膮 jednostk臋, nap臋dzaj膮c膮 generator 艂aduj膮cy akumulatory, zastosowano silnik Diesla o mocy 200 kW. Dzi臋ki takiemu po艂膮czeniu, samoch贸d mo偶e pokona膰 dystans ponad 500 kilometr贸w bez 艂adowania oraz tankowania. 鉃★笍Podwozie: Typ podwozia zastosowany w tym modelu to Rosenbauer RT 4x4 Advanced, kt贸ry charakteryzuje si臋 niezale偶nym zawieszeniem pneumatycznym, regulowanym prze艣witem (175-250-350-470mm) oraz rozstawem osi 4 100 mm. Mo偶liwe jest r贸wnie偶 za艂膮czenie tylniej osi skr臋tnej, dzi臋ki czemu promie艅 skr臋tu wynosi ok. 13,5 metra. DMC wynosi 18 000 kg. 鉃★笍System ga艣niczy: W samochodzie zastosowano dwuzakresow膮 autopomp臋 Rosenbauer N35 nap臋dzan膮 przez generator elektryczny lub silnik wysokopr臋偶ny. Panel steruj膮cy znajduje si臋 z ty艂u pojazdu. Pojemno艣膰 zbiornika wody wynosi 2000 l, a pianotw贸rczego 125l. Ciekawostk膮 jest nasada t艂oczna STORZ B/75 umieszczona na przodzie pojazdu. Rosenbauer Group

Najnowocze艣niejszy pojazd ratunkowy na 艣wiecie zawita艂 do Krakowa! Rewolucyjna, nap臋dzana silnikiem elektrycznym, maszyna to najnowszy produkt firmy Rosenbauer, kt贸rego prezentacja odby艂a si臋 dzisiaj w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie. Ju偶 wkr贸tce na naszym portalu uka偶e si臋 z niej fotorelacja, wraz z opisem pojazdu! Rosenbauer Group

Kilka dni temu, za艂oga Wydzia艂u Prewencji Komisariatu Policji VIII w Krakowie, w sk艂adzie asp. sztab. Rados艂aw Z臋bala oraz sier偶. sztab. Pawe艂 Kozik, skierowana zosta艂a na jedno z czy偶y艅skich osiedli, gdzie wg. zg艂oszenia mia艂a znajdowa膰 si臋 starsza osoba z demencj膮. Po dotarciu na miejsce, zg艂oszenie potwierdzono, a nast臋pnie ustalono, i偶 seniorka oddali艂a si臋 z Zespo艂u Opieku艅czo-Leczniczego "PASTERNIK" w podkrakowskiej Modlniczce. Ogromne brawa za wzorow膮 obywatelsk膮 postaw臋 dla pani Jadwigi, kt贸ra zauwa偶y艂a seniork臋, zaopiekowa艂a si臋 ni膮 i wezwa艂a Policj臋. 馃憦馃憦馃憦 Funkcjonariusze przewie藕li radiowozem kobiet臋 do ZOL-u i w trakcie przejazdu poznali histori臋 偶ycia pani Marysi. Najwi臋kszym problemem kobiety by艂 fakt zepsutego telewizora. Aspirant sztabowy Rados艂aw Z臋bala, kt贸ry jest r贸wnie偶 ratownikiem cywilnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej "Grupa z Pasj膮", "rzuci艂 temat" telewizora na internetowej grupie w艣r贸d swoich kole偶anek i koleg贸w z GPR. Nie min臋艂a chwila, gdy dla seniorki Marii uda艂o si臋 znale藕膰 TV. By艂o to mo偶liwe dzi臋ki str. Sebastianowi Cie艣likowi - pe艂ni膮cego na co dzie艅 s艂u偶b臋 w Jednostce Ratowniczo-Ga艣niczej PSP w Proszowicach.馃懏馃馃懇鈥嶐煔 We wtorek, niczego nie艣wiadom膮 pensjonariuszk臋 domu seniora odwiedzi艂a delegacja GPR, przekazuj膮c p. Marii telewizor. 馃槈馃憦馃憦馃憦馃挭