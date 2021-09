Gdzie jest wypadek w Krakowie 25.09.2021? Najnowsze informacje z dróg

Gdzie są teraz wypadki w Krakowie i w okolicy? - 25.09.2021

Popołudniowy pożar w podkrakowskim Czernichowie. Ogień objął budynek gospodarczy - stodołę, a następnie przedostał się na budynek mieszkalny, gdzie zaczęło tlić się poddasze. Do działań zadysponowano mnogie siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej. W wyniku zdarzenia nikt nie wymagał pomocy medycznej. SIŚ: Oficer Operacyjny SKKM PSP Kraków, GBARt Renault, SCD-42 Iveco - JRG-3 PSP Kraków, GBARt Iveco - OSP Czernichów, GCBA Mercedes, SLRt Ford - OSP Wołowice, GBA Steyr - OSP Rusocice, GBARt DAF - OSP Przegina Duchowna, GBARt Scania - OSP Czułówek, GLBM Opel - OSP Nowa Wieś Szlachecka, GBA Steyr - OSP Zagacie GBA MAN - OSP Przeginia Narodowa, GBA Star - OSP Kłokoczyn, KP Krzeszowice.

Skutki nocnego pożaru, do którego doszło w garażu podziemnym budynku wielorodzinnego w krakowskich Azorach - ul. Walerego Eljasza Radzikowskiego.

Uwaga na wielkie korki na zakopiance na wjeździe do Krakowa. Do tradycyjnych poniedziałkowych korków dochodzą problemy ze zjechaniem za obwodnicę Krakowa (tutaj powodem jest wypadek). Jeśli macie zamiar z zakopianki zjechać na A4 w kierunku Balic, to zalecamy jechać przez Skawinę bądź Tyniec. Podajcie dalej info.