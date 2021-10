Gdzie jest wypadek w Krakowie 31.10.2021? Najnowsze informacje z dróg

Wypadki na drogach w Krakowie i w okolicy - 31.10.2021

饾樉虂饾櫖饾櫈饾櫂饾櫙饾櫄饾櫍饾櫈饾櫀 饾櫌饾櫎饾櫃饾櫔艂饾櫔 饾檪饾檨饾檨饾檨饾檻 饾櫏饾櫊. "饾檨饾櫎饾櫑饾櫄饾櫒饾櫓饾櫄饾櫑饾煯饾煬饾煯饾煭" 饾櫍饾櫀 饾櫓饾櫄饾櫑饾櫄饾櫍饾櫈饾櫄 饾櫏饾櫔饾櫒饾櫙饾櫂饾櫙饾櫘 饾櫖 饾檳饾櫈饾櫄饾櫏饾櫎艂饾櫎饾櫌饾櫈饾櫂饾櫀饾櫂饾櫇 28 pa藕dziernika pod nazw膮 "Forester2021" na terenie puszczy w Niepo艂omicach pow. Wielicki odby艂y si臋 膰wiczenia praktyczne modu艂u przeznaczonego do gaszenia po偶ar贸w z u偶yciem pojazd贸w ratowniczych GFFFV. 膯wiczenia zaplanowane do realizacji w rocznym planie 膰wicze艅 przez Komend臋 Miejsk膮 PSP w Krakowie z uwagi na miejsce 膰wicze艅 w pow. Wielickim obj臋艂y zasi臋g powiatowy, a uwzgl臋dniaj膮c rodzaj zast臋p贸w i jednostek macierzystych - obszar wojew贸dztwa ma艂opolskiego. 26 zast臋p贸w i 82 stra偶ak贸w zosta艂o zmobilizowanych do uformowania kompletnego modu艂u "GFFFV ma艂opolska". G艂贸wne cele zrealizowane podczas 膰wicze艅 obejmowa艂y: 馃憠sprawdzenie gotowo艣ci operacyjnej pojazd贸w oraz stra偶ak贸w poszczeg贸lnych Komend Powiatowych i Miejskich woj. ma艂opolskiego wchodz膮cych w sk艂ad modu艂u GFFFV, 馃憠sprawdzenie skutecznego obiegu dokumentacji, alarmowania, ukompletowania, przemieszczenia, 馃憠sprawdzenie obowi膮zuj膮cych procedur oraz zasad funkcjonowania i dysponowania modu艂u GFFFV. 馃憠doskonalenie techniki zarz膮dzania modu艂em oraz rozwi膮zywania potencjalnych problem贸w napotkanych podczas rzeczywistego zadysponowania w sytuacji kryzysowej, 馃憠uzyskanie wiedzy na temat funkcjonuj膮cych procedur dysponowania analogicznych podmiot贸w zg艂oszonych do zasob贸w Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludno艣ci, 馃憠ugruntowanie wiedzy w艣r贸d cz艂onk贸w modu艂u na temat obowi膮zuj膮cych regulacji stanowi膮cych o Europejskim Mechanizmie Ochrony Ludno艣ci. 馃憠sprawdzenie mo偶liwo艣ci praktycznej w zakresie przekroczenia granic pa艅stwa, 馃憠praktyczna budowa obozowiska na terenie kraju "ALBANISTAN" na potrzeby dzia艂a艅 modu艂u, 馃憠sprawdzenie mo偶liwo艣ci realizacji dzia艂a艅 operacyjnych w terenie le艣nym, 馃憠sprawdzenie skuteczno艣ci wsp贸艂pracy na poziomach SKKW- SKKM - PSK, oraz w艂a艣ciwych kom贸rek organizacyjnych tj. kadrowych, technicznych, kwatermistrzowskich, 馃憠wypracowanie praktycznych spostrze偶e艅 i wniosk贸w do realizacji na podstawie obserwacji grupy rozjemc贸w, Wszystkie powy偶sze za艂o偶enia zosta艂y realizowane na terenie wirtualnego pa艅stwa "Albanistan", a obszary dzia艂a艅 zespo艂贸w pozoracji i rozjemc贸w nazwano: "Akcja", "Obozowisko", "Granica", "Dow贸dztwo". W czasie 膰wicze艅 ju偶 od momentu 膰wiczebnego przekroczenia granic pa艅stwa i odprawy paszportowej zrealizowanej przez Karpacki Oddzia艂 Stra偶y Granicznej stra偶acy wchodz膮cy w sk艂ad modu艂u zmagali si臋 z podgrywkami: podrzucenia nieznanej substancji do skrytek pojazd贸w, kontroli szczeg贸艂owej pojazd贸w i stra偶ak贸w, pr贸by kradzie偶y na terenie obozowiska, praktycznej wymiany ko艂a w jednym z uszkodzonych zast臋p贸w, budowy miasteczka namiotowego, wykonania prania przy u偶yciu pralki, komunikat贸w prasowych w j臋zyku angielskim, zaginionego ratownika, czy konieczno艣ci udzielenia pomocy wycie艅czonemu stra偶akowi na terenie obozowiska. Przebieg 膰wicze艅 bezpo艣rednio nadzorowa艂 Zast臋pca Ma艂opolskiego Komendanta Wojew贸dzkiego bryg. Piotr S艂owiak, Komendant Miejski PSP w Krakowie st.bryg. Pawe艂 Knapik, jak r贸wnie偶 przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Wojew贸dzkiej, Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce. Do realizacji praktycznej 膰wicze艅 niezb臋dne okaza艂o si臋 wsparcie Nadle艣nictwa Niepo艂omice, Stra偶y Le艣nej, Karpackiego Oddzia艂u Stra偶y Granicznej oraz Komendy Powiatowej w Wieliczce wraz z miejscowym OSP K艂aj. 漏锔徟箁贸d艂o: KM PSP Krak贸w 馃摳Fot. Fotografia Ratownicza Konrad Sikorski, KM PSP Krak贸w, KW PSP Krak贸w