Gdzie jest wypadek w Krakowie 6.02.2024? Najnowsze informacje z dróg

🧑‍🚒Strażacy na pomoc zwierzęciu 🐎 W dniu 5 lutego 2024 roku, około godziny 13:35 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, zadysponowało jednostki ochrony przeciwpożarowej do miejscowości Nawojowa Góra w celu pomocy wydostania zwierzęcia, które wpadło do studzienki kanalizacyjnej. Przybyłe na miejsce zastępy; GLBMRt 0,3/5 MAN TGE z OSP Krzeszowice oraz GBARt 3/16 Volvo z OSP Nawojowa Góra zastały na miejscu konia, który w stajni wpadł jednym kopytem do studzienki kanalizacyjnej. Zwierzę nie było wstanie wydostać się o własnych siłach. Przy współpracy z właścicielem, lekarzem weterynarii i z wykorzystaniem ciągnika rolniczego strażakom udało się w bezpieczny sposób wyciągnąć zwierzę. Lekarz weterynarii przed czynnościami podał lek uspakajający zwierzęciu tak by cała interwencja przebiegła spokojnie i bezpiecznie. Po wydostaniu konia ze studzienki i obserwacji przez lekarza, zwierzę samo wstało i zostało odprowadzone do boksu.