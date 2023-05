Gdzie jest wypadek w Krakowie 9.05.2023? Najnowsze informacje z dróg

W dniu 8 maja 2023 roku, około godziny 10:00, doszło do pożaru na poddaszu budynku przy ul. Prądnickiej w Krakowie. 🔥🚨 Na miejsce zadysponowano pluton gaśniczy z JRG 5 Kraków. W trakcie trwania działań okazało się, że siły i środki nie są wystarczające, więc Kierujący Działaniem Ratowniczym poprosił o wysłanie dodatkowych posiłków. Do pomocy udały się zastępy z JRG 3 oraz 7 Kraków. 🚒🚒🚒 Podczas akcji wciąż występowało duże zapotrzebowanie na wodę oraz strażaków do prowadzenia wyczerpujących działań wewnątrz budynku. Sukcesywnie do pomocy wyruszały kolejne zastępy ze wszystkich JRG w Krakowie. Ze względu na konieczność ciągłej ochrony dróg oddechowych strażaków, zadysponowano specjalny kontener z aparatami powietrznymi. 🧑‍🚒🚒 Akcję utrudniało nagromadzenie łatwopalnych przedmiotów oraz drewniane stropy, które powstrzymywały skuteczne zlokalizowanie i ugaszenie pożaru. Całkowite zlikwidowanie wszystkich zarzewi ognia, przelanie pogorzeliska oraz zabezpieczenie stropów zajęło strażakom niemal 11 godzin. 🔥💦 Na miejscu obecny był również st. bryg. Andrzej Nowak - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.🧑‍🚒 📸 Pełna fotorelacja znajduje się na naszej stronie, link klasycznie w komentarzu 📷 Siły i środki, które brały udział w akcji: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: 🚒300-98 - SLOp Mitsubishi Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr1 Kraków: 🚒300-90 - SLRr Mercedes 🚒301-22 - GBARt 2/16 Mercedes 🚒301-44 - SLRtBA Iveco JRG 2 Kraków: 🚒302-22 - GBARt 2,9/16/300 MAN 🚒302-25 - GCBA 6,5+4/64 MAN JRG 3 Kraków: 🚒303-21 - GBARt 3/28 Renault 🚒303-25 - GCBARt 5/32 MAN Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie: 🚒304-25 - GCBA 5/32 Scania 🚒304-89 - SLBus Ford JRG 5 Kraków: 🚒305-21 - GBARt 2,5/16 Volvo 🚒305-25 - GCBARt 5,4/32 MAN 🚒305-50 - SLPGaz Mercedes 🚒305-51 - SCD 30 MAN 🚒305-72 - SCKn Scania 🚒305-K1 - Kontener ochrony dróg oddechowych 🚒305-81 - SLKw Peugeot 🚒305-90 - SLRr Isuzu JRG 6 Kraków: 🚒306-21 - GBARt 2,5/24 Mercedes 🚒306-51 - SCD 37 Iveco JRG 7 Kraków: 🚒307-21 - GBAPrRt 2/24+750 Renault 🚒307-25 - GCBARt 5/32 MAN 🚒307-51 - SCD 37 Iveco Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: 🚒259-21 - GBARt 2/24 Scania 🚒259-24 - GCBARt 5/36 Scania Krakowskie Pogotowie Ratunkowe: 🚑K01-122 - MS Kraków - Wybickiego Załogi Policji Małopolska Policja Nadzór ruchu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Pogotowie Energetyczne Straż Miejska Miasta Krakowa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego