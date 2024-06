Gdzie jest wypadek w Krakowie 9.06.2024? Najnowsze informacje z dróg

Działania krakowskich jednostek OSP na terenie miasta. 🚨⛈ W nocy z 3 na 4 czerwca, nad województwem małopolskim przeszedł potężny front burzowy, którzy przyniósł za sobą obfite opady deszczu. W skutek tej nawałnicy wystąpiły lokalne podtopienia. Chwilę po godzinie 10:00, 4 czerwca, jednostki OSP z gminy miejskiej Kraków zostały zadysponowane do punktu koncentracji sił i środków na terenie JRG 6 Kraków i JRG 2 Kraków. Stamtąd nastąpiło rozdysponowane do mnogich zdarzeń na terenie miasta. Likwidacja miejscowych zagrożeń trwała do późnych godzin wieczornych. W działaniach brały udział jednostki: OSP Bieżanów OSP KSRG Zbydniowice OSP Wróżenice OSP Wolica Ochotnicza Straż Pożarna w Krakowie - Kościelnikach OSP KOSTRZE OSP Tyniec OSP Przylasek Rusiecki OSP Wyciąże OSP Przewóz OSP Kraków - Tonie