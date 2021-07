Gdzie na termy? Kraków, Szaflary, Bukowina? Lista basenów termalnych i gorących źródeł dostępnych na terenie Małopolski! [ZDJĘCIA, CENY]

NOWE Tatry. Kolejny jeleń nad Morskim Okiem, który nie boi się ludzi. Turyści go karmią, głaskają, traktują jak maskotkę

Nad Morskim Okiem pojawił się kolejny oswojony jeleń. To młody byk, który nie ma jeszcze poroża. Już jednak widać, że zwierzę oswoiło się z obecnością ludzi. Bo ci jelenia dokarmiają. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie traktować jelenia jako maskotki i go nie dokarmiać. Bo to może oznaczać dla niego nieszczęście.