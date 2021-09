Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 1.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (1.09 15:09) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków Księdza Truszkowskiego,Żeleńskiego

1.09 od godz. 10:56 do 18:00

Bolechowic, Zelkowa, Wierzchowia, Białego Kościoła, Bębła, Czajowic, Będkowic,Wielkiej Wsi, Szyc, Ujazdu, Prądnika Korzkiewskiego

1.09 od godz. 11:26 do 16:00

powiat gorlicki

Łużna Wesołów

1.09 od godz. 10:58 do 17:00

powiat krakowski

Luborzyca ulica Sezamkowa 10, 12, 14.

1.09 od godz. 13:30 do 17:30

powiat nowotarski

w Rabce Zdroju, koniec ulicy Podhalańskiej, początek Ponic.

1.09 od godz. 8:30 do 15:30

Jaworki

1.09 od godz. 13:09 do 16:00

powiat tarnowski

JODŁÓWKA TUCHOWSKA

1.09 od godz. 14:12 do 15:30

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Białoprądnicka 16A do 26, 21 do 25

2.09 od godz. 7:00 do 16:00

Skała Grodzisko Dół i Góra, Wola Kalinowska, Młyny, Kapkazy, Rowerowa, Parkowa, Grodzisko osada Boroniówka

2.09 od godz. 7:00 do 14:00