Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 12.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (12.10 1:08) nie ma prądu w małopolskim?

powiat nowotarski

Łapszanka

od 11.10 godz. 22:29 do 12.10 godz. 2:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ul. Zakarnie, Żaglowa 20, 20a, Longinusa Podbipięty 17

12.10 od godz. 7:00 do 14:00

Kraków ulica Hoborskiego od Żelazowskiego do 15, Gruszczyńskiego od Żelazowskiego do 7, Żelazowskiego od Lande do Gruszczyńskiego, Lande od Gruszczyńskiego do 7, Sczanieckiej 17

12.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ul Stary gościniec jedno złącze ZK-19070

13.10 od godz. 7:00 do 14:00

Kraków ulica Powstania Styczniowego 2F, 2G, 2J, 2K, 2L, 2M

14.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Bronisława Schönborna 15, 14a

14.10 od godz. 8:00 do 12:00

Witowice w kierunku Niegowici

14.10 od godz. 8:00 do 14:00