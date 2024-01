Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 13.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 13.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 13.01 w małopolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim.

Gdzie obecnie (13.01 8:04) nie ma prądu w małopolskim?

powiat limanowski w części miejscowości Przyszowa, osiedle: Berdychów, Bucznik, Leszcze, i okolice

13.01 od godz. 8:00 do 17:00 powiat tarnowski TUCHÓW, DĄBRÓWKA TUCHOWSKA, BURZYN, LUBASZOWA, BISTUSZOWA

13.01 od godz. 7:34 do 11:45

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ulica Wróblowicka 60, 62, 66, Krzyżańskiego 1, 4, Syreńskiego 1, Niewodniczańskiego 21, 23, 23A, 25, 25A, 37B, 39A, 43, 43A, 43B, 45 oraz nr nieparzyste od 47 do 73A, nr parzyste 22W oraz od 28 do 70

16.01 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ulica Klonowica 27, 29

17.01 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Śliczna 12

18.01 od godz. 8:00 do 10:00

Kraków ul. Jaglana, Siejówka, Morgi, Przylasek, Bartnicza

18.01 od godz. 8:00 do 11:00 Kraków os. Bohaterów Września 32 kl. 1,2,3 Lotto oraz Kwiaciarnia

18.01 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Kantorowicka 229, Kantorowicka-Garaże

19.01 od godz. 8:00 do 14:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, garaże- położone przy skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego, Browarna oraz Sklep ABC- znajdujący się przy ulicy Browarnej obok budynku nr 29

16.01 od godz. 7:00 do 12:00 w Nowym Sączu, ulice: Węgierska od Elektrodowej do okolic Stacji Benzynowej BP, Biegonicka od strony Węgierskiej, Siewna, Sędziwoja od strony Siewnej, Słowacka od strony Węgierskiej wraz z przyległymi

17.01 od godz. 7:00 do 12:00 w Nowym Sączu, ul. Juranda, budynki numery: od 14D do 14J i sąsiednie

17.01 od godz. 9:00 do 13:00

w Nowym Sączu, część ulicy Granicznej, od ulicy Nawojowskiej w kierunku Kusocińskiego do okolic numeru 22, 24

19.01 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnów Tarnów ul. Przemysłowa 25g i 27a

19.01 od godz. 8:00 do 10:00 powiat bocheński Stanisławice budynek 471

15.01 od godz. 8:00 do 13:00 MIEJSCOWOŚCI Rzezawa ulice : Długa , Zielona ; Urząd Gminy Rzezawa , Sklep Groszek , DOZ Apteka , Serwis Urządzeń Gazowych

16.01 od godz. 9:00 do 13:00 Siedlec wieś , od stacji trafo budynki kierunek Marzec , dawna baza SKR , budynki wokół bazy , pompownia , stara szkoła , Siedlec Górny

18.01 od godz. 8:00 do 15:00 Bochnia ulica Stefana Korbońskiego 15

22.01 od godz. 8:00 do 14:00 Wyżyce w kierunku Niedar obw.3 ze st.22141

25.01 od godz. 8:00 do 17:00

powiat chrzanowski Nieporaz ul Tenczyńska, Grojec ul Nowy Świat, Miodowa, Jasna, Zamkowa, Gilowa, Na Brandyskę, Zgody, Grójecka, Górna, Dolna, Okrężna, Głowackiego, Pańska, Św Rozalii

16.01 od godz. 8:00 do 10:00 Pogorzyce ul. Stara Woda, Przy Torach, Wapienna

17.01 od godz. 8:00 do 13:00 Nieporaz ul Tenczyńska, Grojec ul Nowy Świat, Miodowa, Jasna, Zamkowa, Gilowa, Na Brandyskę, Zgody, Grójecka, Górna, Dolna, Okrężna, Głowackiego, Pańska, Św Rozalii

17.01 od godz. 9:00 do 12:00 Chrzanów ul. Oświęcimska, Osiedle Robotnicze, Winna, Focha nr 13, Łowiecka

17.01 od godz. 10:00 do 12:00 Chrzanów ul. Działkowa

17.01 od godz. 12:30 do 13:30 Balin ulice: Kasprzaka, Warpie,

18.01 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebinia ulice: Kręta, Kruczkowskiego, Fabryczna, Pierwszego Maja część

18.01 od godz. 8:00 do 16:00

Laski ulica: Bolesławska nr 10-18 i 17-29, Główna, Remiza, sklep k/ remizy, Cegielska – cała, Laski Oczyszczalnia Ścieków

18.01 od godz. 10:00 do 13:00 Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat gorlicki w Bobowej, Ulica Wichrowa, numery 12, 19, oraz Cmentarz Żydowski

16.01 od godz. 12:00 do 16:00 w miejscowości Uście Gorlickie, budynek nr 348- zasilany ze złącza kablowego nr 4237

19.01 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Bobowa, ulice: Świętego Wawrzyńca, Spacerowa, Raj, Kręta, Wichrowa wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.01 od godz. 7:30 do 8:30

w miejscowości Bobowa, ulice: Świętego Wawrzyńca, Spacerowa, Raj, Kręta, Wichrowa wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.01 od godz. 15:00 do 16:00 powiat krakowski Zelków ul: Piękna 60, 62, 64, 66, 68, 70, Jana Pawła 53, 55, 57 oraz okolice w/w adresów

15.01 od godz. 8:00 do 14:00 Budzyń nr domów: 76, 126, 136, 144, 151

15.01 od godz. 10:00 do 16:00 Dąbrowa Szlachecka ul. Szkolna, Św. Jana Pawła II, Nasza, Morwowa, Rodzinna, Sadowa, Szlachecka oraz okolice w/w adresów, Rączna Wyźrał oraz okolice w/w adresów

16.01 od godz. 7:30 do 14:30

Giebułtów ul. Krótka, Gen. Karcza, Ojcowska, Graniczna od ojcowskiej do Zielone Wzgórze, Modlnica ul. Ojcowska, Graniczna

16.01 od godz. 8:00 do 15:00 Karniowice ul. Widokowa, Wąwozowa, Myśliwska, Kawiec, Gaj: 4, 14, ul. Lipowa 9, 19, 19A, 24 oraz okolice w/w adresów

16.01 od godz. 10:00 do 14:00

Czajowice ul: Ojcowska 5

17.01 od godz. 8:00 do 14:00 Rzozów numery 63; 67 do 73; 104; 116; 122; 135; 166; 307, 53; 55; 62; 76; 100 do 102A; 126; 165; 189; 350.

17.01 od godz. 8:00 do 14:00 Baranówka ul. Serdeczna, Piwna, Imprezowa, Sympatyczna

17.01 od godz. 8:30 do 13:00 Baranówka ul. Serdeczna

17.01 od godz. 8:30 do 13:00 Bolechowice ul. Zielona Boczna, Zielona od Więckowic do Turystycznej, Karniowice ul. Krakowska od strony Więckowic, Więckowice ul. Zakątek, Kowalska, Kasztanowa od strony Bolechowic

17.01 od godz. 10:00 do 12:00 Skawina ulica Wojska Polskiego 5B do 43 i 16 do 24, Tyniecka 54 do 58.

18.01 od godz. 8:00 do 14:00 Zielonki ul. Na Popielówkę od 23 do 23E, Plac budowy

18.01 od godz. 8:00 do 16:00

Michałowice Banasiówka

18.01 od godz. 10:00 do 12:00 Zabierzów ul. Radosna, Słoneczna, Poziomkowa, Przy Torze między Łąkową a Radosną, Gazowa przy Śląskiej, Wąska przy Śląskiej, Śląska od Łąkowej do stacji Supra

18.01 od godz. 10:00 do 13:00 Tomaszowice Krakowska 66, 68 (Dwór Tomaszowice), Tuczarnia Świń oraz okolice w/w ulic

18.01 od godz. 10:00 do 14:00 Tenczynek ul: Podgórska, Owocowa, Pańska, Działki ROD, Filipowice Dzielnica Borek + ul Krótka II, Polna, Wąska, Krzeszowicka, Osiedlowa, Dzielnica Białka, Ziomek, Pasternik, Stara Wola,

19.01 od godz. 8:00 do 14:00

Modlnica ul. Ojcowska, Graniczna, Przygraniczna, Ulubiona, Częstochowska Wakacyjna, Giebułtów ul. Krótka, Gen. Karcza, Ojcowska, Graniczna, Słonecznikowa, Tęczowe Wzgórze, Zielona Wzgórze, Św. Idziego, Wiśniowa, Zacisze, Poziomkowa, Pogodna, Krótka, Pelczara, Jaśminowa

19.01 od godz. 8:00 do 14:00

Pietrzejowice obwód w kierunku Zielonej

19.01 od godz. 8:30 do 14:00 Modlnica ul. Wiązowa, Przy Forcie, Częstochowska 43, 39, Modlniczka ul. Wrzosy, Krótka, Królewska, Krakowska, Zaułek

19.01 od godz. 10:00 do 14:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat limanowski w miejscowościach Mszana Dolna, ulice: Orkana, od ronda w kierunku Podobina, Zakopiańska wraz z przyległymi oraz Raba Niżna od strony ulicy Zakopiańskiej

15.01 od godz. 8:00 do 9:00

w miejscowościach: Łostówka, Mszana Górna- środkowa część oraz od strony: Łostówki i Mszany Dolnej, Podobin, osiedla: Zawada, Rapty i okolice

15.01 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Słopnice, osiedle Czarna Rzeka i okolice

15.01 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Kasinka Mała, osiedla: Szczypki, Kulówka, Pulkówka, Michalaki, Płoskonki i okolice

16.01 od godz. 8:00 do 15:00 w Limanowej, osiedle Lipowe, część ulicy Grunwaldzkiej, Jana Biedronia, i okolice

16.01 od godz. 8:30 do 13:00

w miejscowości Żmiąca, osiedle Krawczyki, Restauracja Przy Młynie i okolice

17.01 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Skrzydlna, przysiółek Ługowina i okolice

17.01 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Krasne-Lasocice, osiedle Przedewsie w kierunku Krzesławic

18.01 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowościach: Limanowa, ul. Drzewna od strony Koszar oraz Koszary od strony ulicy Drzewnej

18.01 od godz. 8:00 do 16:00 w części miejscowości Łostówka, osiedla: Sapki, Toboły, i okolice

18.01 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Słopnice, osiedla: Wikarówka, Działy oraz Chochołówka i Marciszówka w kierunku Podłopienia

19.01 od godz. 7:00 do 9:00 w miejscowości Słopnice, osiedla: Czarna Rzeka, Świstak i okolice

19.01 od godz. 7:00 do 18:00 w części miejscowości Łostówka, osiedla: Sapki, Toboły, Kuczaje, i okolice

19.01 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Słopnice, osiedla: Wikarówka, Działy oraz Chochołówka i Marciszówka w kierunku Podłopienia

19.01 od godz. 16:00 do 18:00 w miejscowościach: Przyszowa, osiedle Cabałówka w kierunku osiedli: Podpiekło, Kierków, Wysokie, osiedle Podpiekło, Kanina, osiedle Trzaskanki i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.01 od godz. 7:00 do 9:00

w miejscowościach: Przyszowa, osiedle Cabałówka w kierunku osiedli: Podpiekło, Kierków, Wysokie, osiedle Podpiekło, Kanina, osiedle Trzaskanki i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.01 od godz. 16:00 do 18:00 w miejscowości Słopnice, osiedle Marki, Firma Slovnaft Partner i okolice

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 powiat miechowski Jangrot: ul. Spacerowa od 38 do 42 i od 53 do 67, ul. Olkuska od 165 do 181 i od 184 do 194, ul. Polna 15, ul. Krótka 3, 4, 5, 8, 12, 15, ul. Długa od 3 do 85 i od 16 do 50.

19.01 od godz. 10:00 do 14:00

powiat myślenicki Jasienica Sklep kierunek do centrum Jasienicy

16.01 od godz. 8:00 do 10:00 Czasław okolice Dworu

16.01 od godz. 8:00 do 15:00

Jasienica kierunek sklep

16.01 od godz. 9:00 do 12:00 Polanka kierunek Krzyszkowice, Jawornik i kierunek Burda

17.01 od godz. 8:00 do 10:00 Polanka kierunek Jawornik i kierunek Burda

17.01 od godz. 8:00 do 17:00 Bieńkowice od remizy na Nowej Wsi w kierunku Bieńkowic

17.01 od godz. 8:00 do 17:00 Nowa Wieś od remizy na Nowej Wsi w kierunku Sierakowa, Dobczyc, Stojowic

17.01 od godz. 15:00 do 17:00 Pcim Masarnia kierunek kominki

18.01 od godz. 8:00 do 10:00 Dąbie kierunek Szczyrzyc

18.01 od godz. 8:00 do 14:00 Pcim Masarnia kierunek Chałupniki

18.01 od godz. 9:00 do 12:00 Dąbie okolice Piekarni

18.01 od godz. 11:00 do 14:00 Jasienica kierunek Sułkowice

19.01 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowościach: Naprawa, osiedla: Mały Luboń, Syberia oraz Krzeczów i Skomielna Biała od strony osiedla Mały Luboń

19.01 od godz. 8:00 do 16:00

Jasienica kierunek Myślenice

19.01 od godz. 9:00 do 12:00 Jasienica kierunek za rzekę

19.01 od godz. 10:00 do 13:00 Skomielna Czarna kierunek Kościół, wzdłuż drogi

22.01 od godz. 8:00 do 10:00 Skomielna Czarna kierunek Kościół za rzeką

22.01 od godz. 9:00 do 12:00 Skomielna Czarna kierunek Tokarnia

22.01 od godz. 11:00 do 14:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Cieniawa, budynek nr 438 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 14532, 20706

15.01 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowości Rytro, od starego cmentarza w kierunku Mikutów oraz Hotelu Pod Roztoką

16.01 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Muszynka, budynki numery: 1, 2, 75- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

16.01 od godz. 8:00 do 15:30 w części miejscowości Marcinowice, centrum, okolice Kościoła, Stacji Paliw, Szkoły, w stronę Rdziostowa i Męciny, osiedla Nakle, Nowe Osiedle, Zasmolnicze, Łazy Marcinkowskie, Kolonia, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

16.01 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Florynka, budynki numer 369 oraz 427.

16.01 od godz. 9:00 do 13:00 w części miejscowości Marcinkowice, przysiółek Łazy Marcinkowskie w kierunku Łazów Chomranickich, Rozdziela, i okolice

16.01 od godz. 9:00 do 14:00 w części miejscowości Klęczany, od strony Marcinkowic, osiedla: Słociny, Rola, Zagórze i okolice

16.01 od godz. 9:00 do 14:00 w części miejscowości Marcinowice, centrum, okolice Kościoła, Stacji Paliw, Szkoły, w stronę Rdziostowa i Męciny, osiedla Nakle, Nowe Osiedle, Zasmolnicze, Łazy Marcinkowskie, Kolonia, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

16.01 od godz. 14:00 do 16:00

w miejscowości Maszkowice, osiedle Łęg- okolice Składu Materiałów WOJ-TOM

17.01 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Krasne Potockie, budynki położone pomiędzy szkołą a miejscowością Chomranice

17.01 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Gródek, budynki numery; 283, 283A, 307.

17.01 od godz. 9:30 do 13:00

w Tyliczu, obiekt zasilany ze złącza kablowego nr 21527 na ulicy Polnej

18.01 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Kunów, budynki numery: 75, 79, 89, 99, 100, 112, 128, 158 i sąsiednie

18.01 od godz. 9:00 do 13:00 w części Woli Kosnowej, osiedla Zapotok, Zwierzenica, Dudkówka i okolice.

19.01 od godz. 7:30 do 14:00 w Łabowej- okolice osiedla ulicy Leśnej w kierunku Maciejowej oraz Maciejowa od strony osiedla ulicy Leśnej

19.01 od godz. 9:00 do 13:00

w części miejscowości Żbikowice, złącza kablowe numery: 8032, 8033, 8034, 12202, w pobliżu budynków numery: 59, 82, 88.

19.01 od godz. 9:00 do 13:00 w Białej Niżej, budynki numer 13, 524,

22.01 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Roztoka- Brzeziny, budynek nr 198 i sąsiedni- zasilany ze złącza kablowego nr 21658

23.01 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Gródek nad Dunajcem, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 12484- okolice numeru 173

24.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat nowotarski w miejscowości Czerwienne, numery od 90 do 108, Osiedle Morawy

15.01 od godz. 8:30 do 11:30 w miejscowości Czerwienne, numery od 90 do 108, Osiedle Morawy.

15.01 od godz. 8:30 do 16:00 w Nowym Targu, ulice, numery: Robów od 1 do 5, Szuflów od 1 do 8, część ulicy Kowaniec. numery 109 a, b, c, d, oraz 111 a,b, c, i okoliczne

15.01 od godz. 8:30 do 16:30

w miejscowości Szaflary, ulice: Kaczorowskiego, budynki numery: 6A, 7, 8, 11, 13, 15, 18, Pod Górą, budynki numery: 21B, 23, 27, 28, 29 i okoliczne

16.01 od godz. 9:00 do 11:00

w miejscowości Kluszkowce, ulice: Podhalańska od Strażackiej do Wżarowej, Szkolna od strony Strażackiej, Wżarowa i Rozwojowa od strony Podhalańskiej, Pienińska od strony Rozwojowej wraz przyległymi

16.01 od godz. 9:00 do 15:00 w Nowym Targu, ul. Szaflarska, budynki położone od strony rzeki Biały Dunajec- zasilane ze złącz kablowych numery: 12788, 14826, 22483

16.01 od godz. 11:30 do 13:30 w miejscowości Ochotnica Dolna, osiedla: Nogawki, Dłubacze, Szymany, Bibiarze, Leskówka, Bąki i okolice

17.01 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Dursztyn, ulice: Słoneczna, Pod Skałką, Długa, Zielona wraz z przyległymi

17.01 od godz. 9:00 do 12:00

w miejscowości Gronków, budynki numery: 447E, 449A i sąsiednie

17.01 od godz. 9:00 do 14:00 w Rabce-Zdroju, ul. Gilówka, budynki numery: 108, 108A, 110 i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 23032, 16809, 18788, 22149, 23033, 22150

18.01 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Ochotnica Dolna, osiedla: Nogawki, Dłubacze, Szymany, Bibiarze, Leskówka, Bąki i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

19.01 od godz. 12:00 do 18:00 powiat olkuski Olkusz ul. Aleja 1000-lecia 15B

17.01 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oświęcimski Pławy ulica Wojewódzka, Rajska.

15.01 od godz. 8:00 do 15:00 Przeciszów ulica Podlesie 50, Borkowa, Okrężna, Różana 2, 3, 5, Stawowa, Kręta od numeru 13 do 22.

17.01 od godz. 8:00 do 16:00 Przeciszów ulica Długa od numeru 302 do 390 i od 207 do 261.

18.01 od godz. 8:00 do 16:00

Zaborze ulica Borowiec od numeru 47B do 47H.

18.01 od godz. 8:30 do 14:30

Osiek ulica Główna od numeru 65, 64 do 75, 68.

18.01 od godz. 9:00 do 11:00 Włosienica ulica Suskiego, Długa, Zieleni, Bernasia, Mostowa.

23.01 od godz. 8:30 do 15:00 Oświęcim ulica Okrężna, Zwycięstwa od numeru 68A do 120 i od 141 do 221.

24.01 od godz. 8:30 do 16:30 Osiek ulica Kościelna, Starowiejska.

24.01 od godz. 9:00 do 11:00 powiat proszowicki Biórków Mały Obwody w kierunku Zielonej oraz Proszowic

16.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat suski Sucha Beskidzka ulica 3 Maja, Pod Modrzewiami, Panoramiczna, Górska, Sumerówka, osiedle Beblikówka, Za Górą. Grzechynia. Maków Podhalański osiedle Za Wodą.

16.01 od godz. 10:00 do 12:00

w miejscowości Sidzina, role: Frączkowa, Kordelowa Dolna i okolice

17.01 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Sidzina, role: Frączkowa, Kordelowa Dolna, Stramkowa, Kubackowa i okolice

17.01 od godz. 12:00 do 16:00 Stryszów 451, 455, 449, 697, 444, 445, 440, 640, 694 i okolica. Marcówka numery 197, 222, 222B, 220, 184 i okolica.

18.01 od godz. 8:30 do 13:00 powiat tarnowski Gromnik ulica: Graniczna, Niepodległości, Zakładowa i Narutowicza oraz Chojnik 234, 250, 299

15.01 od godz. 8:00 do 14:30 Olszyny - Nadole Północne od stacji trafo do Kółka Rolniczego.

16.01 od godz. 9:00 do 14:00 WIERZCHOSŁAWICE 852

16.01 od godz. 10:00 do 13:00 STRUNOBETONY BOGUMIŁOWICE 2

18.01 od godz. 8:00 do 16:00 Czermna - Centrum.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00

Czermna Pasterniki.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat wadowicki Stanisław Górny ulica Sosienki, Dębowa. Stanisław Dolny okolice numerów 9, 494 oraz sąsiednich.

16.01 od godz. 7:30 do 9:00 Woźniki ulica Na Wzgórzach, Kolejowa od numeru 8 do 38 i od 7 do 33.

16.01 od godz. 8:00 do 16:00 Wadowice ulica Niwy od Zegadłowicza do Al. Wolności w tym bloki 2C i 2B, Osiedle Pod Skarpą numery 18, 17, 16, 15.

16.01 od godz. 8:00 do 17:00 Stanisław Górny ulica Sosienki, Dębowa. Stanisław Dolny okolice numerów 9, 494 oraz sąsiednich.

16.01 od godz. 12:30 do 14:00 Jaroszowice ulica Zakopiańska 61, 120, ZK-BBW314863, Cyprysowa od Zakopiańskiej do Malinowej, Wierzbowa.

17.01 od godz. 8:00 do 14:00 Gorzeń Dolny przysiółek Dzwonek ulica Dzwonek, Osiedlowa od numerów 64A, 62, 59, 150, 159 oraz sąsiednich do skrzyżowania z ulicą Dzwonek, Widokowa.

17.01 od godz. 9:00 do 13:00

Lanckorona ulica Legionistów od skrzyżowania z Świętokrzyską do numeru 1 i 3, ulica Świętokrzyska od numeru 54 do skrzyżowania z Krakowską, Cicha 31, 33 oraz okoliczne.

19.01 od godz. 9:00 do 12:00 Brzezinka ulica Źródlana, Podgórska, Kowalczyka, Słoneczna.

22.01 od godz. 8:00 do 14:00 Radocza przysiółek Stawisko ulica Wierzbowa 27, Kolejowa, Stawowa, Topolowa.

22.01 od godz. 9:00 do 14:00 Witanowice ulica Nadbrzeżna okolice numerów 3, 11, 19, ulica Radwany od Krakowskiej do okolic nr 39, 41, Brzozowa.

23.01 od godz. 8:00 do 16:00 Barwałd Średni okolice numerów 45A, 46, 47, 50, 52, 345, 56.

24.01 od godz. 8:00 do 16:00 Jaroszowice ulica Spacerowa od numeru 68 do skrzyżowania z ulicą Wojtyły, okolica skrzyżowania ulicy Wojtyły z Dąbie i Spacerową, Dąbie, Biała numery 19, 28, 34 oraz sąsiednie, Konstytucji 3 Maja 14 i sąsiednie.

24.01 od godz. 9:00 do 14:00

Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Lednica Górna w kierunku Tomaszkowic

17.01 od godz. 8:00 do 16:00 Wieliczka ul. Kopernika, Górska, Rożnowska, os. Zdrojowe, os. Ogrodowe

18.01 od godz. 8:00 do 16:00 Przebieczany w kierunku Sułkowa, Sułków w kierunku Przebieczan.

19.01 od godz. 8:00 do 16:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

