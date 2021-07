Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 13.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (13.07 8:12) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ul. Białe Wzgórze 24 - 44

13.07 od godz. 7:30 do 15:00

Kraków ul. Garncarska 18, pl. Sikorskiego 1, kiosk Ruch, Kwiaciarnia, Warzywniak

13.07 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Nazaretańska 71 do 83, Łużycka od 86 nr parzyste i od 103 nr nieparzyste do Cechowej, Cechowa od 112 do 138 nr parzyste i od 103 do 127 C nr nieparzyste, Podedworze 28M, 30 budynek obok Dwory Staropolskiego

13.07 od godz. 8:00 do 17:00

powiat bocheński

MIEJSCOWOŚCI Sobolów nr domów: 76 i 95, Buczyna wieś

13.07 od godz. 7:30 do 8:30

MIEJSCOWOŚCI Buczyna kierunek Nieprześnia

13.07 od godz. 8:00 do 13:00

powiat chrzanowski

Trzebinia ulice Słowackiego, Korczaka, Mickiewicza

13.07 od godz. 8:00 do 13:00