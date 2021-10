Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 13.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ul Stary gościniec jedno złącze ZK-19070

13.10 od godz. 7:00 do 14:00

Witowice w kierunku Niegowici

14.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Bronisława Schönborna 15, 14a

14.10 od godz. 8:00 do 12:00

Kraków ulica Powstania Styczniowego 2F, 2G, 2J, 2K, 2L, 2M

14.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Pasternik 15, 15A, 19, 19A, plac budowy oraz okolice

15.10 od godz. 7:30 do 15:00

Kraków ulica Siewna 34, 34A, 42

15.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Czuchnowskiego, Iwaszkiewicza 3, 7, plac budowy, Doroszewskiego od Czuchnowskiego do Iwaszkiewicza, Nowickiego od 19 do 41 nr nieparzyste, 8, plac budowy

15.10 od godz. 8:00 do 14:00

Nowy Sącz

część miejscowości Nowy Sącz, ulica Ceramiczna budynki numer 25, 28, 34, 35, 38 i sąsiednie.

13.10 od godz. 8:00 do 14:00