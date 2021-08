Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 15.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (15.08 11:07) nie ma prądu w małopolskim?

powiat nowosądecki

Lipie, część miejscowości

od 14.08 godz. 22:06 do 15.08 godz. 12:00

Znamirowice, część miejscowości

od 14.08 godz. 22:08 do 15.08 godz. 14:00

Tęgoborze, część miejscowości.

od 14.08 godz. 22:12 do 15.08 godz. 14:00

Tabaszowa ,

15.08 od godz. 6:37 do 12:00

powiat oświęcimski

Brodów, Kalwarii Zebrzydowskiej

15.08 od godz. 10:50 do 13:00

powiat tatrzański

w Bukowinie Tatrzańskiej przy ulicy Kościuszki w okolicy GS

15.08 od godz. 10:18 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Wrony 142, 150 do 172, Prażmowskiego 3 do 5, Topografów 4 do 14 i 15 do 21, Chlebiczna 34 do 38.

17.08 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków place budowy ulica Mochnaniec - Domowa

17.08 od godz. 8:00 do 13:00