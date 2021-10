Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 15.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 15.10? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Kraków ulica Pasternik 15, 15A, 19, 19A, plac budowy oraz okolice

15.10 od godz. 7:30 do 15:00 Kraków ulica Czuchnowskiego, Iwaszkiewicza 3, 7, plac budowy, Doroszewskiego od Czuchnowskiego do Iwaszkiewicza, Nowickiego od 19 do 41 nr nieparzyste, 8, plac budowy

15.10 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ulica Siewna 34, 34A, 42

15.10 od godz. 8:00 do 14:00 Balicka 164, 164A, 164B

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 Stawowa 176, 176A, 178, Ojcowska 39 do 47A i 60 do 84, Nawojowska i okolice

20.10 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ulica na Wzgórzach 2

20.10 od godz. 8:00 do 16:00 powiat bocheński Wyżyce w kier. Bieńkowice

15.10 od godz. 8:00 do 11:00

MIEJSCOWOŚCI Trzciana wieś, budynek OSP, sklepy, hurtownia, skład,

15.10 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Trzciana budynki Szkoły

15.10 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Trzciana budynki Szkoły

15.10 od godz. 13:30 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Majkowice kierunek Bogucice

21.10 od godz. 7:30 do 17:00 MIEJSCOWOŚCI Królówka od Woli Nieszkowskiej

21.10 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI Wola Nieszkowska wieś.

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Wola Nieszkowska wieś, Nieszkowice Wielkie

21.10 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Łapczyca dz. 934/17

21.10 od godz. 10:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Wola Nieszkowska wieś, Nieszkowice Wielkie

21.10 od godz. 13:00 do 15:00 powiat brzeski Rudy Rysie - Gospodarstwo rybne.

18.10 od godz. 8:00 do 17:00

Borzęcin - od Ośrodka Zdrowia w kierunku stadionu w Borzęcinie Górnym.

18.10 od godz. 8:00 do 17:00

MIEJSCOWOŚCI Żerków: Granice

19.10 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Żerków: Zagórze

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat chrzanowski Trzebinia ulice Sikorskiego, Emilii Plater, 1-Maja, Lipowa, Lipowa-Boczna, Wesoła

15.10 od godz. 8:00 do 12:00 Lgota ulice Klonowa, Nowa, Wiśniowa, Trzebińska, Płocka, Strażacka, Kościelna

15.10 od godz. 8:00 do 11:00 Lgota ulice Trzebińska, Klonowa, Szkolna, Kościelna, Jesionowa

15.10 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Chrzanów, Chrzanów ul. Śląska 6, 8, 20, 22, 22A

18.10 od godz. 7:00 do 14:00 Gmina Wolbrom: m. Gołaczewy

18.10 od godz. 7:00 do 13:00 Chrzanów ulice Śląska 3, 1B, 1 oraz Śląska 5

18.10 od godz. 7:00 do 14:00 Podlesice gmina Charsznica

19.10 od godz. 7:00 do 13:00 Podlesice gmina Wolbrom

20.10 od godz. 7:00 do 13:00

Wolbrom ulica: Garbarska

21.10 od godz. 8:00 do 16:00 Trzebinia, ul. Młoszowska Garaże

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat dąbrowski Radwan - od strony Sutkowa oraz Sutków od strony Radwana.

20.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gorlicki w miejscowości Łużna, za Lecznicą Zwierząt, okolice budynku numer 972.

15.10 od godz. 8:00 do 13:00 w Gorlicach, część ulicy Bieleckiej, Tuwima, Okrzei i Konopnickiej.

17.10 od godz. 9:00 do 11:00 w Gorlicach. ulica Ściegiennego. Kort tenisowy, zasilany ze złącza nr 1847

18.10 od godz. 7:00 do 14:00 w miejscowości Łużna, od Podlesia przy drodze do Moszczenicy, budynki numer 940, 941 i okoliczne.

19.10 od godz. 7:00 do 12:00

powiat krakowski Czernichów Pasieka ulica Parkowa, Mała, Na Błonia, Pasieka, Boczna, Dojazdowa, Kępa, Promowa, Wiślana i okolice

15.10 od godz. 8:00 do 13:00

Wola Filipowska ulica Źródlana, Studzienki, Rajska, Złota, Heleny, Wąska, Krzeszowicka, Osiedlowa

15.10 od godz. 8:00 do 14:00 Mników nr budynków 478, 493, 489, 481

15.10 od godz. 8:00 do 15:00 Więckowice Kasztanowa 4

15.10 od godz. 10:00 do 17:00 Czernichów ulica Franciszka Stefnczyka 4, 6, Rynek (były bud.204), Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia, przepompownia za szkołą i okolice

18.10 od godz. 8:00 do 15:00 Nawojowa Góra ulica Lipowa, Białka, Krakowska, Zastudnie

18.10 od godz. 8:00 do 14:00 Sanka od strony Zalasu

18.10 od godz. 8:00 do 14:00 Rudno Górne obwód kierunek wieś

18.10 od godz. 8:00 do 16:00 Burów 109 i 140

18.10 od godz. 8:00 do 11:00 Wilków w stronę Kocmyrzowa, sklepu

18.10 od godz. 8:00 do 16:00

Bibice: ulica Krótka, ul. Kościuszki od 20 do 50 i od 63 do 151

19.10 od godz. 7:30 do 14:00 Wola Radziszowska ulica Skawińska 54 i 58 do 84, Torowa 23 do 39.

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Maszków ul. Zamoście, ul. Prosta, droga w kierunku Wilczkowic

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Jerzmanowice ulica Jana Pawła II 57, 55 i okolice

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Miękinia Dzielnica Olkówki

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Gołyszyn od Barbarki i od Lasek Dworskich, Laski Dworskie 32

20.10 od godz. 7:30 do 14:00

Michałowice ul. Jana Pawła II, Źródlana

20.10 od godz. 8:00 do 16:00 Tomaszowice ulica Różana

20.10 od godz. 8:00 do 13:00 Miękinia Dzielnica Olkówki

20.10 od godz. 8:00 do 14:00

Jerzmanowice ulica Jurajska 17

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 Michałowice ul. Jana Pawła II,

Wola Zachariaszowska ul. Graniczna

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 Bibice ulica Spacerowa 9 i od 92 do 150, Krótka 7

20.10 od godz. 10:00 do 18:00 Miłocice V

21.10 od godz. 8:00 do 12:00 Bibice ulica Brzozowa 41 i 43

21.10 od godz. 8:00 do 14:00 Miękinia 408 i okolice

21.10 od godz. 8:00 do 14:00 Sadowie ul. Widokowa, Pod Kopcem, Stroma, Na Stoku, Wichrowe Wzgórze

21.10 od godz. 8:00 do 16:00 Jaśkowice ulica Krakowska 93 do 137 i 72 do 76, 118

21.10 od godz. 8:00 do 14:00 powiat limanowski w części miejscowości Przyszowa. osiedle Berdychów, okolice Szkoły, i okoliczne

15.10 od godz. 8:00 do 15:00

w części miejscowości Męcina, osiedla: Stolarzówka, Leszcze, Na Kretówce, Pod Jaworzem, Folwark, Brzegi, Na Pagórku, ,Miczaki Górne i Dolne, Olekse, Zagórze, Bukowiec, Wykonki, Podgórze, Łęgi, Szczepieniec, i okoliczne

15.10 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Kamionka Mała, przysiółki Figlówka, Kretasówka i Podlas oraz okolice kapliczki i sklepu.

16.10 od godz. 8:00 do 17:00 w Limanowej, część ulic: Józefa Marka, Braci Słupskich, Władysława Sikorskiego, Beskidzkiej, oraz część Lipowego, Grunwaldzkiej, wraz z przyległymi

18.10 od godz. 7:00 do 16:00 w części Męciny, od strony Pisarzowej, osiedla: Podlesie, Zakrętek, Paszkowiec, i okoliczne

18.10 od godz. 7:00 do 16:00

w Pisarzowej, osiedla: Wojtulakówka, Tobiaszówka, Sołtysostwo, Ciułówka, Bujakówka, Na Górze, i okoliczne

18.10 od godz. 7:00 do 16:00 w części miejscowości Lubomierz, osiedle Cyrkowe

18.10 od godz. 9:00 do 14:00

w części miejscowości Przyszowa, osiedla: Zagórze, Zamek, Ubocz, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

19.10 od godz. 7:00 do 9:00 w miejscowości Tymbark, przysiółki Podwiesiołki, Smagówka oraz Pod Kuligiem.

19.10 od godz. 8:00 do 15:00 w części Przyszowej i Kaniny, osiedla: Wieś, Berdychów, Buczki, Podkanina, Dębiny, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne

19.10 od godz. 8:00 do 10:00 w części Przyszowej i Kaniny, osiedla: Wieś, Berdychów, Buczki, Podkanina, Dębiny, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne

19.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części miejscowości Przyszowa, osiedla: Zagórze, Zamek, Ubocz, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

19.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części Przyszowej i Kaniny, osiedla: Buczki, Podkanina, Dębiny, Kierków, Wieś, Berdychów, Za Gościńcem, Połaniec, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.10 od godz. 7:00 do 9:00

w miejscowości Męcina, okolice Kościoła.

20.10 od godz. 8:00 do 15:00 w części Przyszowej, osiedla: Kierków, Centrum, Wieś, w kierunku Podpiekło, Zagórze, Zalas,

20.10 od godz. 8:00 do 10:00 w części miejscowości Przyszowa, osiedla: Zagórze, Zamek, Ubocz, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części Przyszowej i Kaniny, osiedla: Buczki, Podkanina, Dębiny, Kierków, Wieś, Berdychów, Za Gościńcem, Połaniec, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części Przyszowej, osiedla: Kierków, Centrum, Wieś, w kierunku Podpiekło, Zagórze, Zalas,

20.10 od godz. 17:00 do 18:00

w części Limanowej, część ulic: Jabłonieckiej, Wiejskiej, Walecznych, Kościuszki, Agrestowej, Tytusa Czyżewskiego, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.10 od godz. 7:00 do 9:00 w części Przyszowej, osiedle Wieś w kierunku Podpiekło, Zalas, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.10 od godz. 7:00 do 9:00

w części Przyszowej i Kaniny, osiedla: Za Gościńcem, Kierków, Pagórki

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Szczyrzyc, Raciborzany, osiedle Gruszów.

21.10 od godz. 8:00 do 12:00 w części Przyszowej, Kaniny, Wysokiego, osiedla: Buczki, Podkanina, Dębina, Za Gościńcem, Kierków, Wieś, Berdychów, Ubocz, Zagórze, Zamek, Zagórze, Wieś, Centrum, Zalas, Pod Piekłem, i okoliczne

21.10 od godz. 8:00 do 10:00 w części Limanowej, od strony Mordarki, ulice: Matki Boskiej Bolesnej, Polna, Bystra, Akacjowa, Księdza Jana Rachwała. Klonowa, Jana Kasprowicza, Łąkowa, Gajowa, i okoliczne

21.10 od godz. 9:00 do 10:00 w części Przyszowej, Kaniny, Wysokiego, osiedla: Buczki, Podkanina, Dębina, Za Gościńcem, Kierków, Wieś, Berdychów, Ubocz, Zagórze, Zamek, Zagórze, Wieś, Centrum, Zalas, Pod Piekłem, i okoliczne

21.10 od godz. 16:00 do 18:00

w części Limanowej, od strony Mordarki, ulice: Matki Boskiej Bolesnej, Polna, Bystra, Akacjowa, Księdza Jana Rachwała. Klonowa, Jana Kasprowicza, Łąkowa, Gajowa, i okoliczne

21.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części Przyszowej, osiedle Wieś w kierunku Podpiekło, Zalas, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.10 od godz. 17:00 do 19:00 w części Limanowej, część ulic: Jabłonieckiej, Wiejskiej, Walecznych, Kościuszki, Agrestowej, Tytusa Czyżewskiego, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.10 od godz. 18:00 do 20:00 powiat myślenicki Tokarnia kierunek droga główna, Zawadka

15.10 od godz. 9:00 do 12:00

Trzebunia kierunek Bieńkówka

15.10 od godz. 13:00 do 17:00 Pcim Łuczany kierunek Myślenice, centrum Pcimia oraz stacje obce 32991 Pcim Spyrka, 33839 Pcim Spyrka, 33110 Pcim Komex

18.10 od godz. 8:00 do 17:00

Krzyszkowice I koło Bugaja kierunek Zakopianka, centrum Krzyszkowic

18.10 od godz. 8:00 do 11:00 Siepraw ulica Anieli Salawy 180 , 182 , 184 , 186 , 188 , 190 , 192

19.10 od godz. 8:00 do 11:00 Trzemeśnia za rzekę w kierunku Łęk , Poręby

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Krzyszkowice kierunek Bugaj, wzdłuż Zakopianki

20.10 od godz. 8:00 do 17:00 Głogoczów w kierunku Krzyszkowic, nad stację transformatorową

20.10 od godz. 8:00 do 14:30 Siepraw ulica Parkowa od stacji transformatorowej po obu stronach drogi w kierunku Olszowic

20.10 od godz. 8:00 do 11:00 Glichów od Dworu do kamieniarza

20.10 od godz. 11:00 do 15:00 Siepraw ulica Księdza Przytockiego od ulicy Jana Pawła 2 do ulicy Mostowej, ulica Zielona, ulica Jana Pawła 2

21.10 od godz. 7:30 do 14:00

Krzywaczka kierunek Bęczarka

21.10 od godz. 8:00 do 17:00 Zawada koło Szkoły kierunek Polanka

21.10 od godz. 9:00 do 12:00 powiat nowosądecki w części miejscowości Łososina Dolna, od strony Wronowic, Żbikowic, przysiółki: Tłoki, Sadowa, Łączne, oraz okolice Lotniska, przysiółki: Morsztynówka, Kamyk, Równia

15.10 od godz. 7:30 do 13:00 w miejscowości Michalczowa oraz części miejscowości Łososina Dolna, przysiółki: Łączne, Morsztynówka, Kamyk.

15.10 od godz. 7:30 do 17:00 w miejscowości Zabrzeż, budynek zasilany ze złącza kablowego numer 18744 w okolicy budynku numer 259.

15.10 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Kąclowa, od Tartaku w kierunku Białej Wyżnej oraz w kierunku Pod Kawiorami.

15.10 od godz. 8:00 do 12:00 w części miejscowości Bilsko, , od strony Łososiny, Michalczowej, przysiółki: Zawodzie, Wiśnicz, Biała, Rożnówka, Cichawa.

18.10 od godz. 7:30 do 12:00

w części miejscowości Bilsko, Łososina Dolna od strony miejscowości Łęki, Łęki od strony Łososiny Dolnej, przysiółki: Równia, Cichawa

18.10 od godz. 7:30 do 12:00 część miejscowości Bilsko, przysiółki: Brzezie, Puste, Wiśnicz 18.10 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Cieniawa, przysiółek Podpołudnie, od stacji transformatorowej. w dół, w kierunku lasu.

18.10 od godz. 9:00 do 14:30 w miejscowości Witowice Dolne i Górne, przysiółki: Cisowiec, Równice, Łazy, Dział, Podlesie, Krzyżówka, Za potokiem, Zawodzie, Nowa Wieś, i okoliczne

19.10 od godz. 7:30 do 17:00 w części miejscowości Rożnów, od strony Witowic , przysiółki Gierowa, Folwark, Zagórze, i okoliczne

19.10 od godz. 7:30 do 17:00 w miejscowości Polany, odbiorcy zasilanie ze złączy kablowych numer 1522 i 2391, okolice budynku numer 46.

19.10 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Cieniawa przysiółek Ząbry w kierunku Ptaszkowej.

19.10 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Cieniawa przysiółek Podpołudnie, domy od stacji transformatorowej w kierunku Ząbry.

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 część miejscowości Zabrzeż, koniec miejscowości.

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Grybów ulica Grunwaldzka budynki numer 35 i 37.

19.10 od godz. 8:00 do 13:00 w Wierchomli Wielkiej, część środkowa miejscowości

19.10 od godz. 8:00 do 13:00 część miejscowości Biczyce Górne, od strony Trzetrzewiny i Biczyc Dolnych, przysiółek Podlesie

19.10 od godz. 8:00 do 14:00

w Grybowie, ulica Równie, budynki numer 8 i 78.

20.10 od godz. 8:00 do 15:00 w Piwnicznej Zdroju, przysiółek Obidza.

20.10 od godz. 8:00 do 13:00 część miejscowości Chełmiec ulice: Leśna, od strony: Podgórskiej, Batalionów Chłopskich, Podgórska, Węgrzynek oraz Batalionów Chłopskich, od strony Leśnej wraz z przyległymi.

21.10 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Korzenna, osiedle Teluszowa

21.10 od godz. 8:30 do 11:00 w miejscowości Korzenna, - w kierunku Kościoła, Piekarni i Stadionu.

21.10 od godz. 11:30 do 14:00 powiat nowotarski część miejscowości Maruszyna, osiedle Stopki, Do Stopków, ulica Świętego. Stanisława Kostki, część ulicy Ludźmierskiej, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

15.10 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Stare Bystre, część osiedla Bystre Górne, okolice sklepu spożywczo przemysłowego, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

15.10 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Skrzypne, część ulicy Jadwigi Królowej, okolice Kościoła, Szkoły do okolic masarni Majerczyk, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

15.10 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Skawa, osiedle Zbójecka, okolice Motelu.

15.10 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Lipnica Wielka, budynki powyżej Domu Ludowego po obu stronach drogi oraz za szkołą i w okolicy Składu materiałów budowlanych.

15.10 od godz. 8:30 do 14:00

część miejscowości Maruszyna, Stare Bystre oraz Skrzypne.

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 w Lipnicy Wielkiej, budynki numer 613 i niezamieszkany dom w budowie.

15.10 od godz. 11:00 do 15:00 część miejscowości Maruszyna, osiedle Stopki, Do Stopków, ulica Świętego. Stanisława Kostki, część ulicy Ludźmierskiej, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

15.10 od godz. 13:00 do 14:00

w miejscowości Stare Bystre, część osiedla Bystre Górne, okolice sklepu spożywczo przemysłowego, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

15.10 od godz. 13:00 do 14:00 w miejscowości Skrzypne, część ulicy Jadwigi Królowej, okolice Kościoła, Szkoły do okolic masarni Majerczyk, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

15.10 od godz. 13:00 do 14:00 w Spytkowicach, osiedla: Drągówka, Cechówka, Pieczygrochówka, okolice Skalniaka

18.10 od godz. 8:30 do 14:30 w Nowym Targu, ulica Grel budynki, od ulicy Świętej Anny do Zakopianki.

19.10 od godz. 8:30 do 15:00

w miejscowości Podszkle, przysiółki Markówka i Czerniakówka oraz okolice.

19.10 od godz. 9:00 do 12:00 cześć miejscowości Szaflary, od skrzyżowania Drogi Krajowej 47 z ulicą Suskiego obok PSB Profi w kierunku Rynku oraz w stronę miejscowości Bór, okolice Kościoła, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. 20.10 od godz. 7:30 do 8:00 Szaflary, cała miejscowość.

20.10 od godz. 8:00 do 9:00 w Lipnicy Wielkiej, przysiółek Madejówka, okolice Szkoły, Składu Budowlanego, Apteki oraz budynki w kierunku stadionu.

20.10 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Huba, budynki numer 25, 40, 37, 66, 70, 72, 74, 78, 129, 133, 135.

20.10 od godz. 10:00 do 12:00 Szaflary, cała miejscowość.

20.10 od godz. 17:00 do 18:00 cześć miejscowości Szaflary, od skrzyżowania Drogi Krajowej 47 z ulicą Suskiego obok PSB Profi w kierunku Rynku oraz w stronę miejscowości Bór, okolice Kościoła, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

20.10 od godz. 18:30 do 19:00 w Lipnicy Wielkiej, przysiółek Madejówka, okolice Szkoły, Składu Budowlanego, Apteki oraz budynki w kierunku stadionu.

21.10 od godz. 8:30 do 15:00

w Rabce Zdrój, ulice: Jana Pawła II, okolice Liceum, Parkingu Autobusowego.

21.10 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Klikuszowa budynki od numeru 92 do155 oraz od 163 do 174D.

21.10 od godz. 10:00 do 12:30 powiat olkuski Kolonia ul. Bolesławska odc. od kanału do trasy DK94, Pleścińska, Laskowska 14 MAT-BUD, Trans-star, stacja gazowa

15.10 od godz. 7:00 do 14:00 Olkusz ul. Sikorka 51 SUPERDREW

20.10 od godz. 8:00 do 16:00 Bogucin Duży firma BUTELX

21.10 od godz. 6:00 do 14:00 powiat oświęcimski Jawiszowice ulica Biała, Hubala.

15.10 od godz. 8:00 do 14:00

Osiek ulica Widokowa, Włosieńska, Karolina. 15.10 od godz. 8:00 do 16:00 Brzeszcze ulica Nowa Kolonia bloki od 2 do 5.

15.10 od godz. 9:00 do 12:00 Witkowice ulica Widokowa ,Malinowa. 18.10 od godz. 8:00 do 16:00 Jawiszowice ulica Aleja Dworska.

19.10 od godz. 9:00 do 12:00 Osiek ulica Leśna 5, 7.

20.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat suski Lachowice osiedle Sobańskie w kierunku szkoły

15.10 od godz. 7:00 do 18:30 zasilanym ze stacji transformatorowej Lachowice Zagrody obwody Podgronie, Zagrody osiedle Wojtaszki, Sobańskie, Karczówka kierunek do szkoły.

15.10 od godz. 19:00 do 20:00 Zawoja osiedle Toczki, Nowe Osiedle, Granica, Bubiaki.

16.10 od godz. 9:00 do 11:00 w Bystrej Podhalańskiej, osiedla Jaskółkowa Dolna, okolice Domu Weselnego oraz Zakładu Przemysłowego Gałka

18.10 od godz. 8:30 do 14:00

Budzów Centrum w okolicach Kościoła, kioski, budynek numer 656, ZK-BBZ638354.

20.10 od godz. 9:00 do 13:00

Budzów osiedle Rojkówka, Madziarówka, okolice Kościoła, kioski.

20.10 od godz. 9:00 do 10:00 Budzów osiedle Rojkówka, Madziarówka, okolice Kościoła, kioski.

20.10 od godz. 18:30 do 19:30 w miejscowości Jordanów, rola Kowalowa, ulica Przemysłowa.

21.10 od godz. 8:30 do 14:30 Budzów osiedle Parykówka Dolna, Partykówka Górna, Zagrodówka, Burligówka, Lenikówka.

21.10 od godz. 9:00 do 19:30 powiat tarnowski Joniny przysiółek Liciąż Wielka

15.10 od godz. 8:00 do 15:00 Jastrzębia przysiółek Budzyń

19.10 od godz. 8:00 do 12:00 Rychwałd koło Kościoła

19.10 od godz. 8:00 do 15:00 Kąśna Górna oraz Kąśna Dolna odbiorcy na granicy miejscowości.

19.10 od godz. 11:00 do 15:00

Pleśna koło stacji kolejowej, cmentarza, Gądówki

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Radłowska - od szkoły w kierunku Radłowa i w kierunku Błonia.

21.10 od godz. 9:00 do 14:00 powiat tatrzański w Zakopanym, ulica Kościeliska budynki od numeru 72 do 80.

15.10 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Kościelisko, ulica Śmiechówka oraz Królewska od budynku numer 70 do końca.

15.10 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Biały Dunajec, ulica Jana Pawła II budynki od numeru 303a do 319.

18.10 od godz. 8:00 do 11:30 w Zakopanym, ulica Walowa Góra, budynki od numeru 2 do 15.

18.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kościelisko, cała miejscowość, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

19.10 od godz. 7:30 do 8:30

w miejscowości Kościelisko, ulica Śmiechówka wraz z odgałęzieniami oraz okolice 1050 Apartments i Apartamentów Królewska 77.

19.10 od godz. 8:30 do 18:00

w Zakopanym, ulica Na Wilcznik numery 5, 5a 11a, 11b

19.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kościelisko, cała miejscowość, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

19.10 od godz. 18:00 do 19:00 Zakopanym, ulica Partyzantów numer 9 oraz Modrzejewskiej od 2 do 8A.

20.10 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Biały Dunajec ulica Jana Pawła II od numeru 83 do 115.

20.10 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Nowe Bystre, budynki od numeru 113 do 130.

20.10 od godz. 11:00 do 15:00 w miejscowości Rzepiska, osiedle Potok Grocholów

21.10 od godz. 8:30 do 11:00 w miejscowości Rzepiska, osiedle Potok Grochołów, budynki od numeru 1 do 27

21.10 od godz. 8:30 do 16:00

w Kościelisku, ulica Salamandra budynek numer 42.

21.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wadowicki Gierałtowice ulica Zatorska numery 22, 24, 26, 28, 32, 36.

15.10 od godz. 8:00 do 16:00 Andrychów ulica Żwirki Wigury , Orzeszkowej , Konopnickiej.

15.10 od godz. 8:00 do 14:00 Skawinki numery 225, 140, 146, 230, 137, 135, 132, 130, 126, 125, 139, 248, 270, Wycinka koło budynków 223 i 138.

15.10 od godz. 8:00 do 13:00 Inwałd ulica Zamkowa, Wadowicka.

15.10 od godz. 8:00 do 15:00 Witanowice, Smolbet, ulica Krakowska 41, 43, 47, sklep.

15.10 od godz. 8:00 do 14:30 Stacja wodociągów w Witanowicach 15.10 od godz. 8:00 do 12:00 Frydrychowice okolice firmy WEKO w pobliżu zbiegu ulic Światowej, Załęża i Kwiatowej oraz ulica Brzozowa w pobliżu skrzyżowania z Światową. Numery wyłączonych odbiorców przed wprowadzeniem ulic: 108, 107 i 107A, 106A, 111A i sąsiednie.

15.10 od godz. 8:30 do 13:00

Tomice ulica Wadowicka od Floriańskiej do okolic Urzędu Gminy Tomice, Radosna , Floriańska do numeru 27 i 18, Ogrodowa do numeru 8, Dworska do numeru 8, Morelowa, Wesoła, Starowiejska od Miłej do numeru 29 i 52, ul. Sadowa

18.10 od godz. 8:30 do 13:00 Sułkowice ulica Racławicka.

19.10 od godz. 8:00 do 13:00 Targanice osiedle Świerkowe.

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Dąbrówka numery 124, 163, 138, 160, 215, 43, 184, 159, 231, 196, 131, 33, 175, 56, 62, 57, 205, 182, 44, 48, 51, 229, 41, 39, 190, 88, 137, 204, 93, 96, 98, 118,15, 18, 20, 221, 21, 35, 24, 26, 28, 121, 14, 9, 12, 10, 173, 187, 211, 6, 143, 232, 145, 183, 220, 147, 177, 209, 233, 225, 149, 206. Stryszów numery 589, 2, 6, 588, 408, 668, 615, 679, 409, 649;

19.10 od godz. 9:00 do 11:00 Dąbrówka numery 124, 163, 138, 160, 215, 43, 184, 159, 231, 196, 131, 33, 175, 56, 62, 57, 205, 182, 44, 48, 51, 229, 41, 39, 190, 88, 137, 204, 93, 96, 98, 118,15, 18, 20, 221, 21, 35, 24, 26, 28, 121, 14, 9, 12, 10, 173, 187, 211, 6, 143, 232, 145, 183, 220, 147, 177, 209, 233, 225, 149, 206. Stryszów numery 589, 2, 6, 588, 408, 668, 615, 679, 409, 649; 19.10 od godz. 14:30 do 16:30 Ryczów ulica Brzozowa, Słoneczna, Jutrzenki.

20.10 od godz. 7:30 do 9:00 Ryczów ulica Słoneczna, Jutrzenki, Starowiejska, Kwiatowa, Tęczowa, Piwna, Sienna, Brzegowa

20.10 od godz. 7:30 do 9:00

Tomice ulica Kwiatowa, Krokusowa,Makowa, Spokojna, Irysowa, Floriańska od numeru 22 do106 i 155, Kościelna, Kalinowa, Różana, Pogodna od numeru 9 do 13, Starowiejska od 54 do ulicy Floriańskiej wraz z Hydrofonią przy Starowiejskiej.

20.10 od godz. 8:30 do 13:00

Ryczów ulica Brzozowa, Słoneczna, Jutrzenki.

20.10 od godz. 13:00 do 15:00 Ryczów ulica Słoneczna, Jutrzenki, Starowiejska, Kwiatowa, Tęczowa, Piwna, Sienna, Brzegowa

20.10 od godz. 13:00 do 15:00 Tomice ulica Wadowicka od numeru 53 do Delikatesów Centrum 73 i dalej 36, Długa 2, 4, Spacerowa, Osiedlowa,

Polna 1, 9, 11, Podlesie 9, 11. 21.10 od godz. 7:30 do 15:30 Izdebnik ulica Podleszcze, Ogrodowa, Kobyłówka, Spacerowa od Podleszcze do numeru 116, Nad Stawami od Podleszcze do numeru 28, 98.

21.10 od godz. 8:00 do 14:00 Roków okolice numeru 1, ZK-8845.

21.10 od godz. 8:30 do 14:00 Wadowice ulica Zaskawie, Baśniowa, Jasna. Klecza Dolna numery 106A, 105, 107, 108A, 325, 327, 111, 118, 307, 112, 116H, 284A, 116L, 115, 114.

21.10 od godz. 11:00 do 13:00

powiat wielicki Targowisko k/szkoły

15.10 od godz. 11:00 do 14:30 Mała Wieś w kierunku Sułkowa, Węgrzce Wielkie w kierunku Ochmanowa

19.10 od godz. 8:00 do 16:00 Zręczyce III od stacji 3794 w kierunku Dworu

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Wieliczka Wieliczka ul. Szpitalna, Górsko, Jana Kilińskiego, część ul. Kopernika, część ul. Zamkowej

20.10 od godz. 8:00 do 16:00 Mietniów w kierunku Pawlikowic, część miejscowości Pawlikowice

21.10 od godz. 9:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

