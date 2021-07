Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 17.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (17.07 9:06) nie ma prądu w małopolskim?

powiat dąbrowski

MIASTO DĄBROWA TARNOWSKA (JAGIELLOŃSKA, CZERNIA, WITOSA) MIEJSCOWOŚĆ NIECZAJNA GÓRNA

17.07 od godz. 7:47 do 10:00

powiat myślenicki

Dobczyce ulica Zacisze, Lubomirskich i Piastowska od starej poczty w kierunku ulicy Lubomirskich

17.07 od godz. 7:30 do 9:30

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ul. Chełmońskiego 100/ plac budowy, 104, 118, oraz okolice w/ w adresów

20.07 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków os. Kalinowe blok 23

22.07 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Klonowica od 23 do Beskidzkiej, Beskidzka 2 do 6, Madera, Jastrzębia, Kotsisa 28, 33, Tarnobrzeska 6, Bystra 3, 4

22.07 od godz. 8:00 do 17:00

Kraków ulica Kąpielowa od Moszyńskiego do Torowej

23.07 od godz. 8:00 do 15:00