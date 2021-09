Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 17.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (17.09 4:07) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków Aleja Krasińskiego 11A, 11B, 11C, Wygoda 6B

od 16.09 godz. 11:24 do 17.09 godz. 10:00

Nowy Sącz

Nowy Sącz Osiedle Poręba Mała

od 16.09 godz. 21:31 do 17.09 godz. 5:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Balicka 298 do 318, 319 do 325b, parking przy cmentarzu ulica Balicka

17.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kujawska 11

17.09 od godz. 8:00 do 14:00

Dobrego Pasterza 56 i plac budowy

20.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Zbrojarzy 89, 92, 92A, 93

20.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Chmiela 1

22.09 od godz. 7:30 do 14:00