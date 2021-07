Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 20.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 20.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 20.07 w małopolskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Kraków ul. Chełmońskiego 100/ plac budowy, 104, 118, oraz okolice w/ w adresów 20.07 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków os. Kalinowe blok 23

22.07 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ulica Klonowica od 23 do Beskidzkiej, Beskidzka 2 do 6, Madera, Jastrzębia, Kotsisa 28, 33, Tarnobrzeska 6, Bystra 3, 4

22.07 od godz. 8:00 do 17:00 Kraków ulica Kąpielowa od Moszyńskiego do Torowej

23.07 od godz. 8:00 do 15:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ulice: Promienna oraz Jodłowa od strony ulicy Świt, Świt od strony Promiennej, część ulicy Gwaździstej i Lwowskiej wraz z przyległymi.

23.07 od godz. 7:00 do 15:00 Tarnów Tarnów ul. Strzałkowskiego od numeru 22 do końca ulicy

21.07 od godz. 9:00 do 10:00

powiat bocheński MIEJSCOWOŚCI Olchawa Działy kierunek Kopaliny

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI Olchawa Działy kierunek Nowy Wiśnicz

20.07 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Olchawa Działy kierunek Nowy Wiśnicz

20.07 od godz. 13:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz ulica: Ogrodowa, Matejki, Bukowa, Agroturystyka

21.07 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz ulica: Ogrodowa od transformatora kierunek ulica: Limanowska, Kossaka

21.07 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz ulica: Ogrodowa od transformatora kierunek ulica: Limanowska, Kossaka

21.07 od godz. 13:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz sklep SPAR ulica Pogodna

22.07 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz ulica: Pogodna, Nowa, Kazimierza Wielkiego, Limanowska, Długa 47, Lipnicka: 18, 31, Szkolna 5, Rynek 29, remiza OSP

22.07 od godz. 8:00 do 14:00

MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz sklep SPAR ulica Pogodna

22.07 od godz. 13:00 do 15:00 powiat brzeski MIEJSCOWOŚCI Gosprzydowa kierunek Tymowa

21.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat chrzanowski Chrzanów ulica Zielona Garaże, Ogródki Działkowe, Orlik.

20.07 od godz. 8:00 do 13:00 Trzebinia ul. Grunwaldzka 68, 72

22.07 od godz. 8:00 do 13:00 Łobzów Kolonia Kąpielska

23.07 od godz. 8:00 do 12:00 Bukowno ulica Wiejska, Przeń

23.07 od godz. 8:00 do 12:30 powiat dąbrowski Luszowice, ul. Słoneczna, ul. Zachodnia, ul. Tarnowska, ul. Zygmunta Tarło

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Brnik - część północna miejscowości, Żelazówka - przy drodze krajowej od strony Brniku

22.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat gorlicki w Gorlicach, ul. Tęczowa, od stacji transformatorowej w kierunku ulicy Kochanowskiego- lewa strona

20.07 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Stróżna - Podlesie, w kierunku Cmentarza

20.07 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowościach: Stróżna osiedle Podlesie, oraz Polna osiedle Zadziele.

20.07 od godz. 8:00 do 11:00 w Moszczenicy, ulica Brzozowa od ulicy Widokowej do ulicy Arcybiskupa Leona Wałęgi.

20.07 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Wysowa Zdrój, osiedle za wodociągami na prawo, kierunek rzeka

21.07 od godz. 7:00 do 12:00 w miejscowości Łosie, pod zaporą, złącze kablowe położone obok budynku nr 203, 212

22.07 od godz. 7:00 do 12:00 w Szymbarku, naprzeciw tartaku, działka 1498/2 obok numeru domu 85.

23.07 od godz. 7:00 do 12:00 powiat krakowski Zielonki ulica Długopolska od 56 do 96, 43, 47, 47A, 49, 53, Staropolska 28, 28A, 30

20.07 od godz. 7:30 do 13:00

Węgrzce ulica Warszawska od 10 do 28, Stary Trakt 7, E1 od 1 do 5, E2 od 1 do 6

20.07 od godz. 7:30 do 13:00 Tenczynek rodzinne ogródki działkowe Enklawa C

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Michałowice ul. Warszawka, Graniczna, Kozierów ul. Jasna, Chmielna, Graniczna, Narama, ul. Graniczna, Gościniec, Owczary

20.07 od godz. 9:00 do 10:00 Grodzisko Dół i Góra, Wola Kalinowska, ulica Młyny, Kapkazy, Rowerowa, Parkowa, Grodzisko osada Boroniówka

21.07 od godz. 7:00 do 13:00 ul. Długa, Bociania, Kościuszki, Wspólna, Parkowa, Leśna, Jaśminowa, Klonowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Cisowa, Widerska, Czarnoleska, Dębowa, Spacerowa, Przepiórki, Kolorowa

21.07 od godz. 8:00 do 10:00 Kamień Sportowa od Widokowej w stronę lasu

21.07 od godz. 8:00 do 15:00 Sułkowice

21.07 od godz. 11:00 do 13:00

Wierzchowie ulica Działkowa i od Łąkowej do Wspólnej

22.07 od godz. 8:00 do 14:00 Waganowice

22.07 od godz. 8:00 do 13:00 Nowa Wieś Szlachecka Szlachecka od Wąskiej do Spokojnej, Szkolna od Szlacheckiej do Polnej, Zawiła, Spokojna,

22.07 od godz. 10:30 do 16:00 Ściejowice Pod Skałką i okolice

22.07 od godz. 11:00 do 14:30 Krzeszowice ulica Dąbrowskiego 4A

23.07 od godz. 8:00 do 14:00 Rzeszotary Galicyjska 1-7, Zagórze 2, Górska 1 do 33 i 2 do 36, Piasna Górka 31. Siepraw Galicyjska 2-18, Różana, Zagórze 1

23.07 od godz. 8:00 do 16:00 Liszki ulica Krakowska, Parkowa, Mazurowa, koło Zakładu Krawieckiego

23.07 od godz. 8:00 do 10:30 Cholerzyn budynki 439, 518, 516, 520 oraz place budów w okolicach

23.07 od godz. 8:00 do 13:00

Piekary od Strony Liszek - Tynieckiej i Liszki Tyniecka od strony Piekar

23.07 od godz. 11:00 do 14:00 Krzeszowice ulica Chłopickiego

26.07 od godz. 8:00 do 14:00 Mników Osiedle Zielona Dolina

26.07 od godz. 8:00 do 13:00 Słomniki ul. Hubala, Krakowska

26.07 od godz. 9:00 do 18:00 Brzezie ulica Słoneczna 106, 108 i okolice

26.07 od godz. 10:00 do 17:00 powiat limanowski w miejscowości Przyszowa, osiedle Ubocz w kierunku osiedli: Berdychów, Górki, Zagórze- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.07 od godz. 7:00 do 8:00 w miejscowości Łętowe, osiedla: Trybusy, Zięby, Kuligi, Niedojady, Michory i okoliczne

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Łętowe, osiedla: Trybusy, Niedojady, Michory, Zięby, Kuligi.

20.07 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Przyszowa, osiedla: Szarówka, Wierchy, Zalas, Górki

20.07 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Przyszowa, osiedle Ubocz w kierunku osiedli: Berdychów, Górki, Zagórze- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.07 od godz. 17:00 do 19:00 w Męcinie, osiedla: Smolnik, Łęgi.

21.07 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Stara Wieś, osiedle Golców

21.07 od godz. 8:00 do 13:00 w Roztoce, osiedla: Na Bani, Na Równicy, Łąki, Podkowaniec oraz Słoniska w kierunku Siekierczyny

21.07 od godz. 8:00 do 9:00 w Roztoce, osiedla: Przysłop, Na Paryjach, Kopiec, Rola, Podrokicie, Podskiełek, Kącina, Krzysiówka, Pępówka i okoliczne

21.07 od godz. 10:00 do 11:00 w Laskowej, złącze kablowe nr 11516- położone w okolicy budynku nr 332

22.07 od godz. 7:00 do 13:00

w Słopnicach, złącza kablowe numery: 9316, 11490- położone w okolicy budynku numer 1485

22.07 od godz. 7:00 do 13:00 w Przyszowej, część miejscowości " Za Rzeką" od strony Wysokiego

22.07 od godz. 8:00 do 14:00 w Słopnicach, osiedle Pachówka

26.07 od godz. 8:00 do 12:00 w części Męciny, osiedla: Biały Dwór, Łęgi

26.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat myślenicki Krzyszkowice Krakowiacy i Górale obwód kierunek Las

20.07 od godz. 8:00 do 13:00 Rudnik II kierunek Myślenice

20.07 od godz. 8:00 do 10:00 Jawornik kierunek Rudnik, pod las i kierunek Zakopianka

21.07 od godz. 8:00 do 14:30 Rudnik Warsztat kierunek za drogę, Rudnik Dolny

21.07 od godz. 9:00 do 15:00 Trzemeśnia Kościół kierunek wzdłuż drogi, Kościół

22.07 od godz. 9:00 do 15:00

Dobczyce ulica Garncarska od Obwodowej w kierunku Skrzynki

22.07 od godz. 10:00 do 13:00 Stróża za drogą w kierunku Trzebuni

23.07 od godz. 8:00 do 14:00 Myślenice ul. Sienkiewicza od stacji transformatorowej w kierunku cmentarza

26.07 od godz. 8:00 do 14:00 Jasienica 445

26.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat nowosądecki w miejscowości Maszkowice, okolice żwirowni i autokomisu

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 część miejscowości Składziste, od strony Maciejowej, okolice Szkoły

20.07 od godz. 8:00 do 11:00 część miejscowości Maciejowa, od strony Składzistego, Łabowej, osiedle Feleczyn

20.07 od godz. 11:00 do 14:00 w Szczawniku, budynki położone od drogi na Jasieńczyk w kierunku sklepu

21.07 od godz. 8:00 do 13:00

część miejscowości Mystków, przysiółki Zabrzezina, Jamniczka,

21.07 od godz. 8:00 do 12:00

część miejscowości Homrzyska, okolice Szkoły, przysiółki: Ormantówka, Baranówka, Magierówka, Rogożówka, Walkówka, Przymiarki, Leśniarka, Na Wierchu.

21.07 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Biała Wyżna, okolice budynku numer 413, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numer 11188 i 15459.

21.07 od godz. 8:00 do 13:30 w Lipnicy Wielkiej, budynki położone, od szkoły w kierunku Kościoła, od szkoły do "Góry" w kierunku Firmy Drwalnik oraz Firma Drwalnik

21.07 od godz. 8:30 do 11:00 w Piwnicznej Zdroju, ulica Zapotok, Kijanki, Kosmydle.

21.07 od godz. 9:00 do 13:00 część miejscowości Homrzyska, przysiółki: Rybówka, Piętkówka, Cabakówka, Łukaszówka, Synowcówka, Kulpówka, Sekułówka, Baranówka, Ormantówka

21.07 od godz. 11:00 do 14:00 w część miejscowości Biała Niżna, Centrum, Brzezie, okolice Kościoła, Cmentarza

21.07 od godz. 14:00 do 15:00

w miejscowościach Wola Kosnowa i Piskilina, Zagorzyn, Czerniec, Zabrzeż oraz w Łącku od rynku w kierunku Czernca.

22.07 od godz. 6:00 do 7:00 w Nawojowej, ulice: Podgórska, Podkamienne od strony Podgórskiej oraz w Żeleźnikowej Małej, numery: 1, 3, 5, 93 i okoliczne

22.07 od godz. 8:00 do 11:00 w części miejscowości Rożnów, okolice Kościoła

22.07 od godz. 8:00 do 14:00 w Grybowie, osiedle Biała Wyżna, okolice budynków 402, 403

22.07 od godz. 8:00 do 13:00 w Krynicy-Zdroju, ul. Zawodzie, złącze kablowe nr 14497, położone na działce 820/35- okolice numeru 6

22.07 od godz. 8:00 do 13:00 w Nawojowej, ulice: Zamkowa i Podkamienne od strony Krynickiej

22.07 od godz. 11:00 do 14:00

w Krynicy Zdrój, ulica Zielona, numery: 39, 43, 43A, 45, 47, 49, 51,

23.07 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Florynka, od okolic budynku numer 66 w kierunku Kościoła i starego Ośrodka Zdrowia

23.07 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Gródek, budynki w pobliżu numeru 183, dotyczy złącz kablowych numery: 9852, 9853, 14562.

23.07 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Ptaszkowa, złącze kablowe nr 660 w pobliżu budynku Ptaszkowa 857

26.07 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Ptaszkowa, Bucze Niżne, Młynarzówka, Cieniawa-Skowronki, Królowa Górna, Wielkie Pole.

26.07 od godz. 8:30 do 14:00 powiat nowotarski w miejscowości Czerwienne, numery od 14 do 138, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.07 od godz. 7:30 do 9:00 w Spytkowicach, budynki położone w okolicy Hurtowni Redox

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Czerwienne, numery od 14 do 138, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.07 od godz. 16:30 do 18:00

w miejscowości Odrowąż, osiedle Beskid.

21.07 od godz. 8:00 do 15:30 w miejscowościach: Ciche, od numeru 244 do 550 oraz Ratułów, osiedle Mulice

21.07 od godz. 11:00 do 13:00 w miejscowości Ciche, od numeru 195 do 350- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.07 od godz. 7:30 do 9:00 w miejscowości Podwilk, budynki numery: od 95 do 121A

22.07 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Podwilk, budynki od numeru 95 do numeru 121 A.

22.07 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Grywałd, budynki wzdłuż ulic Wybraństwo, Wymyśle, Lubań.

22.07 od godz. 8:00 do 14:30

w miejscowości Dębno, ulica Ogrodowa budynki numer 14, 18, 20, 23, ulica Szkolna od numeru 5 do końca, oraz ulica Polna.

22.07 od godz. 8:30 do 10:30

w miejscowości Ciche, od numeru 195 do 350- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.07 od godz. 16:30 do 18:00 w miejscowościach: Ciche, od numeru 244 do 550 oraz Ratułów, osiedle Mulice

23.07 od godz. 11:00 do 13:00 powiat olkuski Bolesław ul. Chmielna od 1 do 35 i od 2 do 36

23.07 od godz. 7:00 do 16:00 Olkusz Aleja 1000 lecia 2A firma RB Logistic

25.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat oświęcimski Zator ulica Stawowa, Diamentowa, Bugajska.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Kęty ulica Stawowa , Krakowska.

21.07 od godz. 8:00 do 11:00 Witkowice ulica Lipowa.

21.07 od godz. 11:00 do 14:00 Manowice ulica Głowackiego, Grabowiecka, Odnoga.

22.07 od godz. 8:00 do 17:00

Skidziń ulica Oświęcimska

22.07 od godz. 9:00 do 14:00 Laskowa ulica Wiglowice Gajowa, Nadrzeczna.

Zator ulica Nadrzeczna.

23.07 od godz. 8:00 do 9:00 Rudze ulica Wadowicka, Dworska, Perłowa, Lawendowa, Bursztynowa, Łęg, Platynowa. Zator ulica Wadowicka.

Trzebieńczyce ulica Łeg, Wadowicka, Zachodnia.

23.07 od godz. 8:00 do 9:00 Laskowa ulica Wiglowice Gajowa, Nadrzeczna.

Zator ulica Nadrzeczna.

23.07 od godz. 14:00 do 16:00 Rudze ulica Wadowicka, Dworska, Perłowa, Lawendowa, Bursztynowa, Łęg, Platynowa. Zator ulica Wadowicka.

Trzebieńczyce ulica Łeg, Wadowicka, Zachodnia.

23.07 od godz. 14:00 do 16:00 powiat proszowicki Gniazdowice stacja - Nowa Kolonia.

22.07 od godz. 7:30 do 15:30

Stacja transformatorowa Posądza Piekarnia obwód kier. Proszowice i obwód kier. Kraków.

22.07 od godz. 8:00 do 16:00 Gniazdowice stacja - koło dawnej szkoły podstawowej.

23.07 od godz. 7:30 do 15:30

powiat suski Bieńkówka osiedle Dolne Zagrody, U Głuca, U Szczerby, U Wrony Górnej, Prymulówka, Zabownia, Igłówka.

21.07 od godz. 9:00 do 13:00 Maków Podhalański ulica Wolności 149, 149A.

26.07 od godz. 8:30 do 9:00 Maków Podhalański ulica Mędralowa 1, 2, 3, 3A.

26.07 od godz. 8:30 do 13:30 Maków Podhalański ulica Wolności 149, 149A.

26.07 od godz. 13:00 do 13:30 powiat tarnowski Dąbrówka Szczepanowska dz. Nr. 339/2 zasilanie z ZK-8357

20.07 od godz. 8:00 do 15:00 Zdonia ul. Ruchu Oporu od nr 60 do nr 100

20.07 od godz. 9:00 do 16:00 Zdonia przy drodze od Kuźni w górę, rejon starego kiosku, GS

21.07 od godz. 8:00 do 14:00 Brzozówka - ul. Dobra, ks. Stanisława Wody, Księżycowa, Ogrodowa, Słoneczna, Warszawska.

21.07 od godz. 8:00 do 15:00

Zdonia "Nagórze", oraz "zagórze" od Bieśnika

22.07 od godz. 8:00 do 14:00 Ciężkowice ul.: Stawiska, Spacerowa, Partyzantów

22.07 od godz. 8:00 do 13:00 Łowczówek koło Relaxu

22.07 od godz. 8:00 do 15:00 Zdonia " Pańskie Pola"

23.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łowczówek koło Relaxu

23.07 od godz. 8:00 do 15:00 Skrzyszów Górny za firmą Dakel wzdłuż drogi i strona południowa

23.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat tatrzański w miejscowościach: Bukowina Tatrzańska, ulice: Wierch Olczański, Kościuszki, od numeru 184 do końca, Gliczarów Górny, ulice: Golocki, Tatrzańska, Poronin, ulica Stasikówka, od numeru od 27 do końca wraz z przyległymi

20.07 od godz. 12:00 do 14:00

w Zakopanem, Ciągłówka, numery od 28 do 40.

22.07 od godz. 9:00 do 15:00

w Zakopanem, ulica Klusie oraz Mrowce numer 3, 4, 4a, 38c

23.07 od godz. 8:00 do 14:00 w Białce Tatrzańskiej, ul. Kaniówka, budynki numery: od 38 do 54

23.07 od godz. 8:30 do 16:00 w Zakopanem, ulice, numery: Zubka od 26a do 28, Gubałówka od 229 do 231, oraz Pajakówka od 1 do 4

23.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wadowicki Andrychów ulica 1- go Maja, Mickiewicza.

20.07 od godz. 8:00 do 12:00 Zagórnik ulica Kilińskiego.

20.07 od godz. 9:00 do 13:00 Frydrychowice ulica Górna. Przybradz cała miejscowość.

21.07 od godz. 7:30 do 9:30 Andrychów ulica Malickiej 1.

21.07 od godz. 8:00 do 12:00 Stanisław Górny numery OSP, od 71 do 83, 199, 185, 185C, 201. Stanisław Dolny numery

Moto-Car, od 1do 56, 56A, 318, 320, 321, 321A, 331, 345 ,348, 356, 359, 364, 368, 387, 379, 380, 389, 398, 404, 405, 434, 436, 443, 448, 478, 483.

21.07 od godz. 11:00 do 12:30 Stacja Transformatorowa Kossowa Ośrodek Zdrowia obwód w kierunku Ośrodka Zdrowia i Brzeźnicy.

22.07 od godz. 7:30 do 12:00 Andrychów ulica Tkacka Boczna, Żwirki Wigury, Tkacka.

22.07 od godz. 8:00 do 16:00 Łękawica numery 214, 215, 217, 218, 219A, 219B, 224, 225, 227, 305, domki letniskowe L3-L12, L28

Zagórze od 74 do 77. 22.07 od godz. 8:00 do 11:00 Łękawica okolice numery

197, 220, 221, 223, 355, domki letniskowe L13-L29, L30

22.07 od godz. 8:00 do 17:00 Stacja Transformatorowa Kossowa Ośrodek Zdrowia obwód w kierunku Chrząstowic.

22.07 od godz. 11:00 do 14:30 Andrychów ulica Starowiejska , Szewska , Oś. Metalowców.

23.07 od godz. 8:00 do 9:30 Andrychów ulica Starowiejska , Szewska , Oś. Metalowców.

23.07 od godz. 13:00 do 14:00

powiat wielicki Dobranowice domy nr 221, 220, budowa w trakcie .

20.07 od godz. 9:00 do 13:00 Wieliczka część ulicy Niepołomskiej i Braci Kordulów.

21.07 od godz. 8:00 do 14:00 Stryszowa od stacji 3795 w kierunku Gdowa

21.07 od godz. 8:00 do 14:00 Bodzanów k/ drogi krajowej 94

22.07 od godz. 8:00 do 16:00 Bodzanów k/ drogi krajowej 94

22.07 od godz. 8:00 do 17:00 Tartak Kłaj, Targowisko Żwirpol

23.07 od godz. 7:00 do 16:00 Kłaj koło szkółki leśnej

23.07 od godz. 7:00 do 9:00 Węgrzce Wielkie w kierunku Ochmanowa i Autostrady A4.

23.07 od godz. 8:00 do 14:00 Słomiróg od drogi krajowej E4 w kierunku domu kultury

23.07 od godz. 10:00 do 12:00 Kłaj koło szkółki leśnej

23.07 od godz. 16:00 do 18:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.