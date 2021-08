Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 2.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (2.08 10:07) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ul. Moszyńskiego 8, 16-24, 28, Piłkarska 2, klub sportowy, stadion

2.08 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Skalna 2 do 16A oraz 1 do 19, Pod Janem 3 do 11 oraz 4 do 24A, Bażancia 3, Sępia 10, ul. Dworna 37, 39, 41 oraz przepompownia ścieków

2.08 od godz. 8:00 do 16:30

Płaszów i oklice

2.08 od godz. 8:25 do 10:30

Nowy Sącz

w Nowym Sączu, ulica Wieniawy Długoszowskiego, numery: 21 K, 21 L, złącza kablowe nr 9623, 15762

2.08 od godz. 7:00 do 13:00

w miejscowości Nowy Sącz Zawada, część ulic: Nawojowskiej, Prusa, Siedleckiego, Pruszyńskiego, Sportowej, Górki Zawadzkie, wraz z przyległymi, od Szkoły w Zawadzie w kierunku Nawojowej, okolice Ośrodka Tukan

2.08 od godz. 8:00 do 13:00