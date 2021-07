Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 22.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (22.07 9:07) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków os. Kalinowe blok 23

22.07 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Klonowica od 23 do Beskidzkiej, Beskidzka 2 do 6, Madera, Jastrzębia, Kotsisa 28, 33, Tarnobrzeska 6, Bystra 3, 4

22.07 od godz. 8:00 do 17:00

powiat bocheński

MIEJSCOWOŚCI TARNAWA

od 21.07 godz. 22:17 do 22.07 godz. 10:00

MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz sklep SPAR ulica Pogodna

22.07 od godz. 8:00 do 9:30

MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz ulica: Pogodna, Nowa, Kazimierza Wielkiego, Limanowska, Długa 47, Lipnicka: 18, 31, Szkolna 5, Rynek 29, remiza OSP

22.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat chrzanowski

Trzebinia ul. Grunwaldzka 68, 72

22.07 od godz. 8:00 do 13:00

Trzebinia ulice: Pierwszego Maja, Krzywa, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Dołki, Smółki, Graniczna

22.07 od godz. 8:08 do 9:30