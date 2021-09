Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 22.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 22.09? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 22.09 w małopolskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Kraków ulica Chmiela 1

22.09 od godz. 7:30 do 14:00 Kraków ulica Ważewskiego 66A

22.09 od godz. 8:00 do 13:00 Ojcowska 47A, Stawowa: 187 do 203, 184 do 212, 216 do 240A oraz 237 i okolice

23.09 od godz. 8:00 do 13:30 Kraków ul. Pustynna 19

28.09 od godz. 8:00 do 13:00 ul. Rumiankowa, Żółwia

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Rumiankowa, Żółwia

28.09 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków Tyniec ul. Bolesława Śmiałego

28.09 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ul. Rumiankowa od nr16, Kłosowa

28.09 od godz. 13:00 do 16:00 Tarnów Koszyce Wielkie ul. Stachury obok nr 66

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

Rzuchowa- domy od strony Woli Ostrębowskiej

24.09 od godz. 10:00 do 14:00 powiat bocheński MIEJSCOWOŚCI Siedlec wieś, Wodociągi, Oczyszczalnia, Ośrodek Zdrowia, Dom Ludowy, kominki, sklep Dino

22.09 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Siedlec wieś, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

22.09 od godz. 8:00 do 9:00 MIEJSCOWOŚCI Siedlec wieś, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

22.09 od godz. 13:30 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Bochnia ul. Karosek 25 parking przy sklepie Supermartek S

23.09 od godz. 8:00 do 18:00 powiat brzeski Wytrzyszczka Potoki, rejon zamku

22.09 od godz. 8:00 do 13:00 MIEJSCOWOŚCI Łoniowa: Przedszkole, Za OSP, Rynek

22.09 od godz. 8:00 do 15:00 Czchów Kozieniec od kaplicy w górę, ulica Kozieniec, Machulec

22.09 od godz. 9:30 do 12:00 MIEJSCOWOŚCI BRZESKO dz. 642/5

24.09 od godz. 10:00 do 14:00

MIEJSCOWOŚCI Wola Dębińska: Działki Nr: 311/5, 359/1, 360, 398/2, 396/2, Firma PUPH Pol-Inox Wiesław Kubik

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI Lewniowa Dół kierunek Biesiadki

28.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat chrzanowski Olkusz ul. Pomorska 10 i 6A

23.09 od godz. 7:00 do 13:00 Gm. Trzebinia, Piła Kościelecka ulica Krakowska

24.09 od godz. 8:00 do 12:30 Nieporaz ulica Dąbrowa, Piwniczna, Śliczna, Podleśna, Dulowska, Partyzantów

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat dąbrowski Luszowice - ul. Dąbrowska, pl. Św. Józefa, ul. ks. Józefa Leśniaka.

23.09 od godz. 8:00 do 17:00 powiat gorlicki w miejscowości Smerekowiec- Centrum od strony Gładyszowa

22.09 od godz. 9:00 do 12:00 w Gorlicach, ulica Kochanowskiego, od kapliczki do okolic skrzyżowania z ulicą Tęczową.

23.09 od godz. 8:00 do 11:30

w miejscowości Staszkówka, ulice: Gorlicka od strony Cichej oraz Cicha

23.09 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowości Jankowa od strony Lipnicy Wielkiej, przysiółek Zagórze

27.09 od godz. 11:30 do 14:00 powiat krakowski Jaśkowice ulica Lawendowa 1 do 5, 2 do 16, Mateczny 21 do 27, 4 do20, Ogrodowa, Kościelna 1 do 25, 4 do.6.

22.09 od godz. 8:00 do 13:00 Filipowice koło Baru, Psia Górka

22.09 od godz. 8:00 do 14:00 Jaśkowice ulica Lawendowa 14 do 40, 15 do 49, Kościelna 10.

22.09 od godz. 14:00 do 17:00 Minoga Wieś, Pałac, Janmar, Szkoła

23.09 od godz. 7:30 do 14:00 Żerkowice ul. Kwiatowa, Przy Remizie, Wojtyły, Źródlana, Wichrowa

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

Stacja transformatorowa Rudno Górne k/OSP, obwód kierunek Stęgoborzyce

23.09 od godz. 8:00 do 16:00

Facimiech od eR eS Pe w kierunku Wisły.

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 Filipowice koło Baru, Psia Górka

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 Biskupice, Iwanowice Dworskie ul. Krakowska, Warszawska, Iwanowice Włościańskie, ul. Jana Pawła II

24.09 od godz. 8:00 do 14:00 Wołowice bud. 458 wraz domami za w/w budynkiem

24.09 od godz. 8:00 do 14:00 Minoga Wodociąg

24.09 od godz. 8:00 do 14:00 Kocmyrzów kierunek Maciejowice ulica Stroma, Spacerowa

24.09 od godz. 8:00 do 14:00 Ochojno ulica Cisówka 1 do 3, Jagiellońska 125, 127 i 121A, Dąbrówki., Bliska.

24.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wilków

24.09 od godz. 9:00 do 10:00 Tomaszowice ulica Widokowa 18, 20, 26, 26a, 28 i okolice

27.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kocmyrzów ul. Jesionowa, Widokowa, Zjazdowa, Lawendowa, Morwowa, Leszczynowa, Piękna, Kwiatów Polnych , Centralna, Spokojna

27.09 od godz. 8:00 do 10:30 Nowa Góra ulica Modrzewiowa, Kazimierza, Długa, Czartoryskiego, Tęczyńska, Sikorskiego, Akacjowa, Skalna i okolice

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Kocmyrzów ul. Czekoladowa, Spokojna, Sportowa, Centralna, Kwiatowa

27.09 od godz. 11:00 do 14:00 Balice ulica Medweckiego

28.09 od godz. 8:00 do 11:00 Nowa Góra ulica Modrzewiowa, Kazimierza, Długa, Czartoryskiego, Tęczyńska, Sikorskiego, Akacjowa, Skalna i okolice

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Węgrzce, ulica A6 13

28.09 od godz. 8:00 do 16:00 Sieciechowice ul. Św. Jana, Rynek, Księdza Tomasza Banacha, Słoneczna

28.09 od godz. 8:00 do 14:00

Morawica

28.09 od godz. 9:30 do 12:00 powiat limanowski na granicy miejscowości: Zalesie, Słopnice, osiedla: Szlagi, Zalas, Piechotówka- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.09 od godz. 7:00 do 9:00

w miejscowości Stare Rybie, osiedle Dział w kierunku Szyku oraz budynki położone od strony Szyku

22.09 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Zalesie

22.09 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowości Stare Rybie, od strony Tarnawy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.09 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowości Stare Rybie, od strony Tarnawy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.09 od godz. 16:00 do 18:00 w miejscowości Zalesie

22.09 od godz. 17:00 do 19:00 na granicy miejscowości: Zalesie, Słopnice, osiedla: Szlagi, Zalas, Piechotówka- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.09 od godz. 18:00 do 20:00 w miejscowościach: Limanowa, ulice: Agrestowa, Kościuszki od Kochanowskiego do granicy z Mordarką, Walecznych, Czyżewskiego, Kochanowskiego od strony Kościuszki, Jabłoniecka, Wiejska wraz z przyległymi oraz Mordarka od strony Walecznych- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.09 od godz. 7:00 do 9:00

w części Mszany Górnej, osiedla: Krzysztofy, Wadele.

23.09 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowościach: Limanowa, ulice: Matki Boskiej Bolesnej od Harcerskiej do granicy z Mordarką, Kochanowskiego od strony Matki Boskiej Bolesnej, Mordarska, Łąkowa, Gajowa, Polna, Wróbla, Kasprowicza, Bystra, Akacjowa, Klonowa wraz z przyległymi oraz Mordarka od strony: Kasprowicza, Polnej, Gajowej, Matki Boskiej Bolesnej

23.09 od godz. 9:00 do 10:00 w części Przyszowej, osiedla: Górki, Szarówka, Zalas, Wierchy, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.09 od godz. 17:00 do 19:00

w miejscowościach: Limanowa, ulice: Matki Boskiej Bolesnej od Harcerskiej do granicy z Mordarką, Kochanowskiego od strony Matki Boskiej Bolesnej, Mordarska, Łąkowa, Gajowa, Polna, Wróbla, Kasprowicza, Bystra, Akacjowa, Klonowa wraz z przyległymi oraz Mordarka od strony: Kasprowicza, Polnej, Gajowej, Matki Boskiej Bolesnej

23.09 od godz. 17:00 do 19:00

w części Przyszowej, osiedla Ubocz, Zagórze, Zamek i okoliczne

23.09 od godz. 17:00 do 19:00 w miejscowościach: Limanowa, ulice: Agrestowa, Kościuszki od Kochanowskiego do granicy z Mordarką, Walecznych, Czyżewskiego, Kochanowskiego od strony Kościuszki, Jabłoniecka, Wiejska wraz z przyległymi oraz Mordarka od strony Walecznych- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.09 od godz. 18:00 do 20:00 w miejscowościach: Zalesie, osiedla: Na Groń, Bukowina, Potok, Wyrębiska Szczawskie, Przychody, Wyrębiska oraz Słopnice, osiedla: Bukowina, Banachy, Barnasie, Małgorzyce, Zarębki, Pyrdały, Do Kaima, Kęski, Giemziki Górne i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.09 od godz. 7:00 do 10:00 w części miejscowości Wysokie, okolice osiedli: Okrąg, Piekło,

24.09 od godz. 7:00 do 9:30 w miejscowościach: Zalesie, osiedla: Na Groń, Bukowina, Potok, Wyrębiska Szczawskie, Przychody, Wyrębiska oraz Słopnice, osiedla: Bukowina, Banachy, Barnasie, Małgorzyce, Zarębki, Pyrdały, Do Kaima, Kęski, Giemziki Górne i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.09 od godz. 17:00 do 19:00

w części miejscowości Wysokie, okolice osiedli: Okrąg, Piekło,

24.09 od godz. 18:00 do 19:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina. osiedla: Zagórze, zamek, Ubocz, Wieś, Buczki, Podkanina, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne, przerwy dla zmiany zasilania

27.09 od godz. 6:00 do 8:00 w części Przyszowej, osiedla: Kierków, Centrum, Wieś, oraz Wieś w kierunku Podpiekło, Zagórze, Zalas, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.09 od godz. 8:00 do 9:00

w części Przyszowej, osiedla: Kierków, Centrum, Wieś, oraz Wieś w kierunku Podpiekło, Zagórze, Zalas, przerwa dla wymiany transformatora

27.09 od godz. 9:00 do 13:00 w części Przyszowej oraz Wysokiego, osiedla: Żłobiska, Cabałówka Zalas, Pod Piekłem, Zagorów, Okręglica, Podzagorów, Wilcza Góra, oraz Wieś, kierunek Pod Lipą

27.09 od godz. 13:00 do 14:00 w części Przyszowej, osiedla: Kierków, Centrum, Wieś, oraz Wieś w kierunku Podpiekło, Zagórze, Zalas, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.09 od godz. 18:00 do 19:00

w części Przyszowej, osiedla: Górki, Szarówka, Zalas, Wierchy, Ubocz, Zagórze Zamek i okoliczne

27.09 od godz. 18:00 do 19:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina. osiedla: Zagórze, zamek, Ubocz, Wieś, Buczki, Podkanina, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne, przerwy dla zmiany zasilania

28.09 od godz. 6:00 do 8:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina. osiedla: Zagórze, zamek, Ubocz, Wieś, Buczki, Podkanina, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne, przerwy dla wymiany transformatora

28.09 od godz. 8:00 do 13:00 w części miejscowości Przyszowa, Kanina. osiedla: Zagórze, zamek, Ubocz, Wieś, Buczki, Podkanina, Połaniec, Kierków, Za Gościńcem, i okoliczne, przerwy dla zmiany zasilania

28.09 od godz. 18:00 do 19:00 powiat myślenicki Siepraw kierunek Zakliczyn

22.09 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Lubień, początek Smugawy

22.09 od godz. 8:30 do 14:30

Myślenice ulica Kazimierza Wielkiego Zalew

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łęki kierunek Kurnik

24.09 od godz. 8:00 do 13:00 Czechówka Gawęda od stacji w kierunku Czechówki

24.09 od godz. 8:00 do 16:00 Czechówka od stacji w kierunku restauracji Gawęda

24.09 od godz. 8:00 do 14:00

Myślenice ul. Henryka Dąbrowskiego 74

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat nowosądecki części miejscowości Tęgoborze od strony Białejwody, część ulicy Granicznej, Śliwkowej, Białowodzkiej.

22.09 od godz. 7:00 do 11:00 w części miejscowości Rożnów, od strony Zapory, przysiółek Łaziska w kierunku centrum

22.09 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Powroźnik, budynek numer 184A zasilany ze złącza kablowego numer 2437.

22.09 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Boguszowa, osiedla Wysucka, Podsebnia, Stare Pole, Łazy oraz Damianówka.

22.09 od godz. 9:30 do 13:00

część miejscowości Gołkowice Górne, od ronda w kierunku Kościoła i Szkoły oraz od Szkoły w kierunku przysiółku Podlesie, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

23.09 od godz. 6:00 do 6:30 część miejscowości Gołkowice Górne, okolice Kościoła oraz Cmentarza a także budynki wzdłuż drogi od Kościoła w kierunku orlika.

23.09 od godz. 6:30 do 18:00 część miejscowości Gaboń, osiedla: Opalana, Grabie, Zawodzie, Przychód, Ćwierci Wyżne, Ćwierci Niżne, Wola, Przy Gaboniu, W Polu, Jaworki Jachlówka, okolice Kościoła, Szkoły, Cegielni.

23.09 od godz. 6:30 do 8:00 część miejscowości Gołkowice Górne i Gołkowice Dolne, okolice Kościoła, okolice ronda, przysiółek Podlesie, Pod Lasem, Zielone oraz okolice firmy Basso.

23.09 od godz. 6:30 do 8:00 w części Moszczenicy Niżnej, osiedla; Lejzówka, Gaj

23.09 od godz. 6:30 do 8:00

w miejscowości Kadcza, przy drodze wojewódzkiej od centrum wsi do Podglinki.

23.09 od godz. 6:30 do 8:00 górna część miejscowości Andrzejówka, osiedla Międzymostki, Kobylanka, Obrant i Prechyba.

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

na granicy miejscowości: Bilsko, Witowice Górne, przysiółki: Puste, Wiśnicz

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Siołkowa, przysiółek Huchałówka.

23.09 od godz. 9:00 do 14:00 część miejscowości Gaboń, osiedla: Opalana, Grabie, Zawodzie, Przychód, Ćwierci Wyżne, Ćwierci Niżne, Wola, Przy Gaboniu, W Polu, Jaworki Jachlówka, okolice Kościoła, Szkoły, Cegielni.

23.09 od godz. 16:00 do 18:00 część miejscowości Gołkowice Górne i Gołkowice Dolne, okolice Kościoła, okolice ronda, przysiółek Podlesie, Pod Lasem, Zielone oraz okolice firmy Basso.

23.09 od godz. 16:00 do 18:00 w części Moszczenicy Niżnej, osiedla; Lejzówka, Gaj

23.09 od godz. 16:00 do 18:00

w miejscowości Kadcza, przy drodze wojewódzkiej od centrum wsi do Podglinki.

23.09 od godz. 16:00 do 18:00 część miejscowości Gołkowice Górne, od ronda w kierunku Kościoła i Szkoły oraz od Szkoły w kierunku przysiółku Podlesie, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

23.09 od godz. 18:00 do 18:30 w miejscowości Zarzecze, budynki od Folwarku po Obłazek.

24.09 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Biczyce Górne, od strony: Trzetrzewiny, przysiółka Folwark

24.09 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Niecew i Korzenna budynki przy firmie Mobruk oraz budynki w kierunku Stadionu i w kierunku Jasiennej.

24.09 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Wojnarowa, przysiółek Sikornik i okolice.

24.09 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Lipnica Wielka, budynki w kierunku Jankowej, Wojnarowej i w kierunku Zalesia.

27.09 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Łącko, osiedla Browary, Jezowa, Podjeżowa.

27.09 od godz. 8:00 do 10:00

w części miejscowości Rytro. ośrodek Wypoczynkowy Relaks, zasilany ze złącza kablowego nr 725

27.09 od godz. 8:00 do 13:30 w miejscowości Ptaszkowa, przysiółki: Warchołówka, Cieniawka, Niżny Pagórek i okoliczne

27.09 od godz. 8:30 do 13:30 w miejscowości Lipnica Wielka, przysiółek Zalesie Dolne

28.09 od godz. 8:00 do 11:00 powiat nowotarski w Jaworkach, ulica Biała Woda, budynek nr 125

22.09 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Lipnica Wielka, budynek numer 630A.

22.09 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Maruszyna, ulice: Jana Pawła II, Za Żor, Ludźmierska, Wspólna, Kosy wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.09 od godz. 7:30 do 9:00 w części Ochotnicy Górnej, osiedla; Sikory, Piszczkówka, Jurkowski Potok

23.09 od godz. 8:00 do 14:30

w miejscowości Nowa Biała, ulice: Ogrodowa, Stolarska, Katarzyny wraz z przyległymi

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Chyżne, budynki od numeru 1 do numeru 28.

23.09 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Maruszyna, ulice: Jana Pawła II, Za Żor, Ludźmierska, Wspólna, Kosy wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.09 od godz. 15:00 do 16:30 w miejscowości Bańska Niżna, ulice: Migle, Brzyzdek, Kantorówka, Papieska od numeru 1 do 75- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.09 od godz. 8:00 do 9:00 w Krościenku nad Dunajcem, ulica Źródlana i okolice.

24.09 od godz. 8:00 do 14:30 w Nowym Targu, ulice: Klikuszówka, od numeru 48 do 56 oraz od 29 do 57, Nowe, od numeru 1 do 31 oraz od 2 do 6D

24.09 od godz. 8:30 do 14:00

w miejscowości Chabówka, od Szkoły w kierunku Możdżeniówki.

24.09 od godz. 8:30 do 13:30 w Rabce Zdroju, początek ulicy Na Banię oraz ulica Jana Pawła II od ulicy Piłsudskiego do okolic boiska piłkarskiego.

24.09 od godz. 8:30 do 14:30 w miejscowości Bańska Niżna, ulice: Migle, Brzyzdek, Kantorówka, Papieska od numeru 1 do 75- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

24.09 od godz. 15:00 do 16:00 w miejscowości Lipnica Wielka, przysiółki Oseskowa, Warzechówka, Piekarzówka.

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Niedzica-Zamek, ul. Makruski- budynek zasilany ze złącza kablowego nr 17392

27.09 od godz. 8:30 do 16:00 w miejscowości Spytkowice, rola Pańskie wraz z okolicznymi.

27.09 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Rabka Zdrój, ulica Gilówka budynki zasilane ze złączy kablowych numer 16809 i 18788. Budynek numer 108 i przyległe.

28.09 od godz. 8:30 do 14:00

w miejscowości Rabka Zdrój, koniec ulicy Podhalańskiej, początek Ponic.

28.09 od godz. 8:30 do 11:00 powiat olkuski Gorenice ul. Leśna i Jodłowa

27.09 od godz. 17:00 do 18:00 powiat oświęcimski Graboszyce ulica Lipowa, Myto, Wadowicka

Rudze ul. Wrzosowa, Wadowicka, Srebrna, Myto.

Grodzisko ulica Tęczak, Nadbrzeżna, Działkowa, Wrzosowa. Rudze ulica Wrzosowa.

22.09 od godz. 8:00 do 15:00 Włosienica ulica Środkowa, Lazurowa, Długa.

24.09 od godz. 8:00 do 14:00 Bobrek ulica Nadwiślańska, Kasztanowa, Nowa, Kwiatowa, Długa.

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Włosienica ulica Środkowa, Lazurowa, Długa.

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Rudze ulica Wadowicka, Dworska, Perłowa, Lawendowa, Bursztynowa, Łęg, Platynowa. Zator ulica Wadowicka

Trzebieńczyce ulica Łęg, Wadowicka, Zachodnia.

28.09 od godz. 8:00 do 9:00

GŁębowice ulica Grunwaldzka

28.09 od godz. 8:00 do 14:00

Laskowa ulica Wiglowice, Gajowa, Nadrzeczna. Zator ulica Nadrzeczna.

28.09 od godz. 8:00 do 9:00 Brzeszcze ulica Świętego Wojciecha, Kosynierów, Bugaj, Reymonta, Polna, Kościuszki, Świętej Anny, Słoneczna, Sikorskiego, Przyłogi, Reja, Nazieleńce.

28.09 od godz. 8:30 do 10:30 Rudze ulica Wadowicka, Dworska, Perłowa, Lawendowa, Bursztynowa, Łęg, Platynowa. Zator ulica Wadowicka

Trzebieńczyce ulica Łęg, Wadowicka, Zachodnia.

28.09 od godz. 14:00 do 16:00 Laskowa ulica Wiglowice, Gajowa, Nadrzeczna. Zator ulica Nadrzeczna.

28.09 od godz. 14:00 do 16:00 powiat proszowicki Muniaczkowice obwód kierunek Niegardów

23.09 od godz. 7:30 do 15:30 Muniaczkowice obwód kierunek Niegardów

24.09 od godz. 7:30 do 15:30 Żębocin obwód kierunek Proszowice

24.09 od godz. 8:00 do 16:00 Stacja transformatorowa Radziemice SHR

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wrócimowice stacja transformatorowa przy głównej drodze.

28.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat suski Stryszawa osiedle Gancarzycki. Kuków osiedle Paniczki.

23.09 od godz. 9:00 do 13:00 Lachowice osiedle Rumiakówka, Śiwrkoszówka, Pająkówka, Kalówka, Dudziakówka, Elżbieciakówka, Kachlówka.

27.09 od godz. 9:00 do 10:30 w miejscowości Bystra, rola Wronowa.

27.09 od godz. 9:00 do 14:00 Sucha Beskidzka osiedle Wójcikówka, Semikówka.

28.09 od godz. 11:00 do 15:30 powiat tarnowski Jastrzębia przysiółek Budzyń

22.09 od godz. 8:00 do 12:00 Kąśna Górna oraz Kąśna Dolna odbiorcy na granicy miejscowości.

22.09 od godz. 11:00 do 15:00 Siedliska przysiółek Letaniny i odbiorcy przy granicy z miejscowością Lichwin

23.09 od godz. 7:00 do 15:00 Zabłędza od strony Piotrkowic

23.09 od godz. 8:00 do 15:00

Siedliska budynki na działce nr 403/5 i 403/7

23.09 od godz. 9:00 do 12:00

Siedliska: budynki przy granicy z miejscowością Lichwin

24.09 od godz. 8:00 do 15:00 Tuchów ul.: Wysoka, Graniczna, Ryglicka

27.09 od godz. 7:00 do 16:00 Szynwałd : 3 numery budynków od 482 do numeru 489 włącznie

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Rzepiennik Suchy centrum miejscowości, Szkoła Podstawowa, kościół

27.09 od godz. 9:00 do 12:00 Nowa Jastrząbka.

28.09 od godz. 8:00 do 14:00 Siedliska: odbiorcy po prawej stronie drogi w kierunku miejscowości Lichwin

28.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tatrzański w miejscowości Poronin, ul. Jesionkówka, od numeru 5a do końca

22.09 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowościach: Bukowina Tatrzańska, ulice: Wierch Olczański, Kościuszki, od numeru 184 do końca, Gliczarów Górny, ulice: Golocki, Tatrzańska, Poronin, ulica Stasikówka, od numeru od 27 do końca wraz z przyległymi

23.09 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowości Małe Ciche, od numeru 70 do końca oraz Murzasichle, ul. Błociska 1

23.09 od godz. 10:00 do 18:00 w części Poronina, ulica Jesionkówka od nr 5a do końca

24.09 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Poronin, ulice: Jesionkówka oraz Tatrzańska, numery: od 23 do 47 nieparzyste i od 44 do 90 parzyste

24.09 od godz. 8:00 do 12:00 w Zakopanym, ulica Gubałówka budynki od numeru 188 do 200.

27.09 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wadowicki Sułkowice ulica Faustyny , Sadowa.

22.09 od godz. 8:00 do 14:00

Rzyki ulica Za Kościołem.

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 Radocza ulica Jana Pawła II numery 85, 87, 89, 95, 107, 111, 117, 174, 107, 123, 214, Na Wzgórzach numery od 8 do 34.

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wysoka 36. Stanisław Górny numery 34A, 33A, 32A, 35, 36A, 40, 37, 39, 41, 43, 32, 47A, 46, 209A, 48A, 44, 31, 30, 45. Stanisław Dolny numery 474, 422A, 423, 329,

24.09 od godz. 7:30 do 8:30 Stanisław Dolny numery 355, 221, 394, 214A, 427, 222, 371, 226, 223, 229, 233, 230, 377, 495.

24.09 od godz. 7:30 do 8:30 Wysoka numery 5, 3, 1, 8, 13A, 9, 10A, 14D, 15, 18, 20, 21.

24.09 od godz. 7:30 do 8:30 Wysoka numery 35, 33, 34. Barwałd Średni numery 293, 178, 180, 182, 185, 276, 277. Stanisław Górny numery 11, 9, 6, 4, 1, 12, 10, 13, 15, 20, 18, 21C, 27, 25, 29, 22; Stanisław Dolny numery 437A, 224, 457, 284, 283

24.09 od godz. 7:30 do 8:30

Nidek ulica Sosnowa, Kasztanowa, Jana Pawła II.

24.09 od godz. 8:00 do 14:00 Wysoka - okolice nr 57H, 62, 58, 66, 57, 60, 54, 53, 56, 68, 55, 55C.

24.09 od godz. 8:30 do 14:00 Stanisław Górny 50, Wysoka numery 39, 41, 44B, 43, 45, 47, 50, 52, 40B, 28, 26, 25G, 24, 23; 30B, 29, 31A, 37, 32.

24.09 od godz. 8:30 do 9:30 Wysoka numery 30B, 29, 31A, 37, 32.

24.09 od godz. 8:30 do 15:00

Wysoka 36. Stanisław Górny numery 34A, 33A, 32A, 35, 36A, 40, 37, 39, 41, 43, 32, 47A, 46, 209A, 48A, 44, 31, 30, 45. Stanisław Dolny numery 474, 422A, 423, 329,

24.09 od godz. 13:30 do 14:30 Stanisław Dolny numery 355, 221, 394, 214A, 427, 222, 371, 226, 223, 229, 233, 230, 377, 495.

24.09 od godz. 13:30 do 14:30

Wysoka numery 5, 3, 1, 8, 13A, 9, 10A, 14D, 15, 18, 20, 21.

24.09 od godz. 13:30 do 14:30 Wysoka numery 35, 33, 34. Barwałd Średni numery 293, 178, 180, 182, 185, 276, 277. Stanisław Górny numery 11, 9, 6, 4, 1, 12, 10, 13, 15, 20, 18, 21C, 27, 25, 29, 22; Stanisław Dolny numery 437A, 224, 457, 284, 283

24.09 od godz. 14:00 do 15:00 Stanisław Górny 50, Wysoka numery 39, 41, 44B, 43, 45, 47, 50, 52, 40B, 28, 26, 25G, 24, 23; 30B, 29, 31A, 37, 32.

24.09 od godz. 14:00 do 15:00 Zagórze ZK-5245 bez numeru, ZK-4524 budynek numer 17, ZK 4525 budynek numer 16.

27.09 od godz. 8:00 do 13:00 Tomice ulica Strażacka, Dworska od ulicy Strażackiej i numeru 20 do przejazdu kolejowego w okolicy numeru 55 oraz Delikatesy Centrum, Wadowicka 73.

28.09 od godz. 8:00 do 15:00

Wadowice ulica Karmelicka od numeru 64 do 132, Jaśminowa, Aleja Wolności numery 46A, 50, 50A, 52, Dom Opieki przy ulicy Parkowej, zbiornik wody i sąsiednie bloki obok . Chocznia ulica Góralska Droga numery od 2 do 2S i do granicy z Zawadką , Kościelna od ulicy Góralskiej do mostka na potoku numer 55, 59 i sąsiednie.

28.09 od godz. 8:30 do 13:00

powiat wielicki Jankówka i Raciborsko w kierunku Gorzkowa,

22.09 od godz. 7:00 do 15:00 Staniątki ul. Na Błonie, Sportowa, Wodociągowa, Stefana Wyszyńskiego

22.09 od godz. 8:00 do 16:00 Gdów ulica Grzybowa

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 Staniątki ul Na Błonie, Sportowa, Wodociągowa, Stefana Wyszyńskiego, Nagórna, Zielona

23.09 od godz. 8:00 do 12:00 Zagórze od szkoły w kierunku drogi E 94

24.09 od godz. 8:00 do 14:00

Niepołomice ul. Wodna

27.09 od godz. 7:30 do 13:30 Zalesiany okolice kurnika

27.09 od godz. 8:00 do 14:00 Pawlikowice części miejscowości w kierunku Szkoły .

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 Krakuszowice w kierunku Szczytnik.

28.09 od godz. 7:00 do 17:00 Winiary okolice ośrodka rekreacyjnego

28.09 od godz. 8:00 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

