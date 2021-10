Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 22.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (22.10 8:08) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków Tyniec ulica Heligundy 6 do 16 i 7 do 29.

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

Nowy Sącz

w Nowym Sączu ulica Radziecka od numeru 7 do 54 oraz ulica Barbackiego, budynki numer 125, 125A, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145.

22.10 od godz. 7:00 do 11:00

powiat bocheński

MIEJSCOWOŚCI KRZECZÓW OKOLICE SZKOŁY, KOŚCIOŁA, ULICE BRZOZOWA, ZIELONA

22.10 od godz. 0:21 do 9:00

MIEJSCOWOŚCI Proszówki kierunek Baczków

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

MIEJSCOWOŚCI Trzciana wieś kierunek Łapanów i Leszczyna

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

MIEJSCOWOŚCI Trzciana wieś strona południowa

22.10 od godz. 8:00 do 9:30

Grobla koło Remizy kierunek Grobla 51

22.10 od godz. 8:00 do 14:00