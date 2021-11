Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 22.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (22.11 13:12) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Sąsiedzka od 12 do Pszczelnej, Magnolii 4A, Łany od 3 do 21 nr nieparzyste

22.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat dąbrowski

MIEJSCOWOŚCI: NOWA JASTRZĄBKA

22.11 od godz. 11:46 do 16:00

powiat krakowski

Nawojowa Góra ulica Doły, Krótka, Skośna i okolice

22.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat limanowski

w miejscowości Krasne-Lasocice, osiedla: Podgrobla, Folwark

22.11 od godz. 8:00 do 17:00

powiat myślenicki

Zakliczyn kierunek ulica Zagrody

22.11 od godz. 9:00 do 16:00

powiat nowotarski

w miejscowości Łapsze Niżne, ulica Leśna, budynek numer 16.

22.11 od godz. 9:00 do 14:00

powiat proszowicki

Kowala obwód kierunek Proszowice

22.11 od godz. 8:00 do 15:00