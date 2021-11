Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 4.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (4.11 20:08) nie ma prądu w małopolskim?

powiat krakowski

Kozierów, Narama ulica Graniczna

4.11 od godz. 13:40 do 22:00

powiat myślenicki

Głogoczów

4.11 od godz. 9:23 do 20:30

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Józefa Unruga 4, 4A, 4B

5.11 od godz. 8:00 do 12:00

Kraków ulica Saperów i Szwoleżerów cała, Kanonierów 6 do14, Dobra 3 do 17 i 4 do 14, oraz okolice

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Kąpielowa 73, 75, 54A do 70, Restauracja PARKOWA, Neussera, Wypoczynkowa 2, 6, 8, Piłkarska 3 Pawilon SŁOŃCE

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Stepowa 12A i od 18 do 42 nr parzyste oraz 21 i od 23 do 27A i od 31 do 31F nr nieparzyste, Podgórki 36, 36A, 36B, 38, 38A, 38B

8.11 od godz. 8:00 do 14:00