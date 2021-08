Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 5.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Rydla 17

5.08 od godz. 7:30 do 14:00

Kraków ul. Nadwodna 28b, 28c

6.08 od godz. 8:00 do 12:00

Kraków ul. Kolna 41, domek letniskowy zk. 39639, plac budowy zk. 37092

10.08 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Nałkowskiej 28 do 36 31 do 35, wodociągi, Żyzna 55E do 59C 52 do 64A, 70, 70A i B 72 i 76.

10.08 od godz. 8:00 do 17:00

Kraków ul. Łukowiec 15, 17, 19.

11.08 od godz. 8:00 do 13:00

Nowy Sącz

w Nowym Sączu, złącza kablowe numery 4187 oraz 5737 na ulicy Łącznik, okolice numerów 28, 28 A, B,

5.08 od godz. 7:00 do 14:00

w miejscowości Nowy Sącz Zawada, ulice: Dąbrowskiej, część Bora-Komorowskiego okolice Szkoły, część Prusa okolice ulic Dąbrowskiej, Bora-Komorowskiego,

6.08 od godz. 7:00 do 13:00