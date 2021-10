Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 5.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (5.10 13:15) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ul. Zakarnie, Żaglowa 20,20a, Longinusa Podlipięty 17

5.10 od godz. 7:00 do 14:00

Kraków ulica Ojcowska 29, Na Polach 4 do 36, 40 oraz 5 do 23, Krajewskiego 10 i okolice

5.10 od godz. 7:30 do 14:30

Zielonki ulica Krakowskie Przedmieście od 23 do 31 i od 50 do 58, Długopolska 15, 17, 19, 22, 24, 26, Kraków ulica Zielone Wzgórze

5.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków os. Na Stoku bl. 35, 36

5.10 od godz. 8:00 do 16:00

Tarnów

Tarnów ul. Bojanowskiego

5.10 od godz. 8:00 do 14:00

Rzuchowa - domy od strony Woli Ostrębowskiej

5.10 od godz. 10:00 do 14:00

powiat krakowski

Wola Filipowska Dzielnica Stara Wola

5.10 od godz. 8:00 do 14:00