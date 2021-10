Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 6.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (6.10 9:26) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Ojcowska 29, Na Polach 4 do 36, 40 oraz 5 do 23, Krajewskiego 10 i okolice

6.10 od godz. 7:30 do 14:30

Kraków ul. Jęczmienna, ul. Waliszewskiego 5, ul. Na Zielonki od stacji w kierunku Zielonek.

6.10 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ul. Żmujdzka - od ul. Zdrowej do wiaduktu

6.10 od godz. 8:00 do 16:00

Tarnów

Błonie wzdłuż drogi głównej od numeru 8 do 114

6.10 od godz. 9:00 do 14:00

powiat brzeski

MIEJSCOWOŚCI GOSPRZYDOWA, PRZYSIÓŁEK WICHROWIEC, OBRZEŻE TYMOWEJ,

od 5.10 godz. 21:25 do 6.10 godz. 9:30

Tymowa od rejonu dróg w stronę centrum, Zadebrze

6.10 od godz. 8:00 do 14:00