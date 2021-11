Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 8.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (8.11 22:07) nie ma prądu w małopolskim?

powiat chrzanowski

Klucze ulice: Rudnicka, Zawierciańska, Stawowa, Partyzantów, Bolesławska

8.11 od godz. 19:39 do 22:45

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Siwka, Osiedle, Na Załęczu, Podleska

9.11 od godz. 8:00 do 11:00

Kraków os. Strusia bl. 4 kl. 1,.2,.3. 4

9.11 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Topografów 28b do 54 i 21 do 49, Ziętary.

9.11 od godz. 9:00 do 13:00

Kraków ulica Rodzinna 28 do 62, 45 i 47

10.11 od godz. 8:00 do 12:00

Kraków os Strusia bl. 4 kl. 5,.6,.7

10.11 od godz. 8:00 do 16:00

Luborzyca Gimnazjum, ulica Szkolna

12.11 od godz. 8:00 do 10:30

Nowy Sącz

w Nowym Sączu, ulice: Gwardyjska, od Żywieckiej do Rzecznej, Rzeczna, Stara, Zakamienica wraz z przyległymi

10.11 od godz. 8:00 do 14:00