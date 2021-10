Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 9.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (9.10 9:08) nie ma prądu w małopolskim?

powiat krakowski

Tenczynek ulica Daszyńskiego , Zwierzyniecka, Bronowicka, Spokojna, Widokowa, Wyspiańskiego, Pareńskiego, Słoneczna, Rzeczki, Ogrodowa, Klonowa, Głogowa, Kwiatowa, Batorego, Sobieskiego, Miła, Kasztanowa, Reya, Modrzewiowa, Tenczyńska, Na Grobli Jaskiniowa, Skośna, Krzeszowice ulica Leśna stara sztolnia

9.10 od godz. 8:00 do 10:00

powiat oświęcimski

Witkowice ulica Widokowa ,Malinowa.

9.10 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Księcia Józefa 190 do 210A, 347, 349; ul. Okrąg 3 do 10

11.10 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ul. Zakarnie, Żaglowa 20, 20a, Longinusa Podbipięty 17

12.10 od godz. 7:00 do 14:00

Kraków ulica Hoborskiego od Żelazowskiego do 15, Gruszczyńskiego od Żelazowskiego do 7, Żelazowskiego od Lande do Gruszczyńskiego, Lande od Gruszczyńskiego do 7, Sczanieckiej 17

12.10 od godz. 8:00 do 14:00