Gdzie nie będzie prądu w małopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 10.06

Gdzie obecnie (10.06 18:04) nie ma prądu w małopolskim?

Usuwanie awarii na obwodzie OSP Głębowice Górna Wieś 10.06 od godz. 17:23 do 19:30

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków ul. Branicka, Zaporębie, Kierunek ZK-7133 18.06 od godz. 13:00 do 17:00

Kraków ul. Tokarzewskiego, Tatarakowa, Dom weselny 18.06 od godz. 8:00 do 17:00

Kraków ul. Tokarzewskiego, Deszczowa, Szymańskiego 14.06 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Petrażyckiego 86, 92 do 94d, 97, 99, 101, Nałkowskiej 1, 1a, 4, 6 Prażmowskiego 4 do 4f, 6 do 17F, 19 do 21,Topografów 20, 20a, 22, 22a. 13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Bojanówka 1, 3 11.06 od godz. 8:00 do 13:00

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od cmentarza do granicy z Piątkową, Jasna, Księżycowa, Nowowiejskiego, Brenerów, Rodziny Stobieckich, Tęczowa, Chruślicka, Leśna, Grabowa, Jodłowa, Świt, Promienna, Miodowa, Gwiaździsta wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania 14.06 od godz. 7:00 do 9:00

w Nowym Sączu ulice: Józefa Bema, Agaty Konstanty numery 27, 27B, 29, Wrześniowska, Radziecka okolice nr.6, Wincentego Pola od skrzyżowania z ulicą Agaty Konstanty do okolic numeru 29, Barbackiego od skrzyżowania z Agaty Konstanty do okolic numeru 79 wraz z przyległymi. 13.06 od godz. 5:00 do 7:00

w Nowym Sączu ulice: Jamnicka numery: 15, 21, 23, 37, Wieniawy Dłygoszewskiego numer 32A i okoliczne. 12.06 od godz. 9:00 do 13:00

w Nowym Sączu ulica Osiedlowa budynek numer 27 i okoliczne. 12.06 od godz. 7:00 do 12:00

w Nowym Sączu ulica Grunwaldzka numery: 156C, 156D, 158C, 158D, 158E i okolice. 18.06 od godz. 7:00 do 12:00

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od cmentarza do granicy z Piątkową, Jasna, Księżycowa, Nowowiejskiego, Brenerów, Rodziny Stobieckich, Tęczowa, Chruślicka, Leśna, Grabowa, Jodłowa, Świt, Promienna, Miodowa, Gwiaździsta wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania 14.06 od godz. 15:00 do 16:30

w Nowym Sączu ulice: Opłotki cała, Krakowska numery: 38,40, Chełmiecka numery: 8, 29, 31, Dmowskiego numery:12, 16, 16A, 41, 43, Rozwadowskiego nr 28, Miła 11 i okoliczne. 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od strony: ulicy Świt i Gwiaździstej, Świt, Jodłowa od ulicy Świt do Rodziny Stobieckich, Rodziny Stobieckich od strony Jodłowej, Promienna od strony: ulicy Świt i Miodowej, Miodowa od strony Promiennej, Gwiaździsta wraz z przyległymi oraz Miasteczko Galicyjskie 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Nowy Sącz ulica Lwowska budynki numery od okolic 265C wzdłuż drogi do okolic numeru 325 wraz z przyległymi, przysiółek Obłazy, w Piątkowej osiedla: Góra, w Mystkowie osiedla: Pod Lasem, Podmystków do okolic numeru 342.

18.06 od godz. 8:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulice: Radziecka od skrzyżowania z ulicą Stroma w kierunku ulicy Podmłynie do okolic numerów: 33, 36, 46, ulica Barbackiego od okolic numerów 125, 125A do skrzyżowania z Radziecką.

19.06 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulice: Jaworzyńska od numeru 1A do okolic numeru 4B, Gorczańska od okolic numeru 7 do numeru 12E wraz z sąsiednimi.

19.06 od godz. 9:00 do 13:00