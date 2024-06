Gdzie nie będzie prądu w małopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.06

Czy są planowane wyłączenia prądu w małopolskim 21.06? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 21.06. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (21.06 0:02) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków Woli Justowskej, Olszanicy, Balic od 20.06 godz. 23:13 do 21.06 godz. 2:00 powiat oświęcimski Jawiszowice Jaźnik ulice Wiśniowa, Faradzka, Kresowa, Janowiec od 20.06 godz. 17:19 do 21.06 godz. 15:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ul. Księcia Józefa od nr. 17 do nr. 31 21.06 od godz. 7:30 do 15:00 Kraków ul. Kocmyrzowska od pętli tramwajowej do ul. Kantorowickiej

21.06 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Koło Strzelnicy 2, 4, 8, 10 i 12, ul. Pod Sulnikiem 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Nasza (Plac Budowy) oraz okolice ww. adresów.

od 21.06 godz. 22:30 do 22.06 godz. 2:30 Kraków ulica Dziekanowicka, Powstańców od cmentarza w kierunku Batowic

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków os. Bohaterów Września 6 kl. 1,2,3

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Łuczanowicka, Lubocka

25.06 od godz. 9:30 do 13:30 Kraków ul. Stelmachów 66 - 72

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ulica Moczydło i Perłowa 1, 2

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków os. Bohaterów Września 35 kl. 1,2,3

26.06 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Węgrzynowicka

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków os. Bohaterów Września 36 kl. 1,2,3

27.06 od godz. 8:00 do 16:00 Nowy Sącz w miejscowościach: Nowy Sącz ulice: Miodowa, Obłazy od strony Lwowskiej do numeru 16, Lwowska od numeru 238 w stronę Grybowa do okolic numeru 302A, w Piątkowej budynki od ulicy Piątkowskiej w stronę Grybowa do osiedla Góra i okoliczne.

21.06 od godz. 8:00 do 12:00

w Nowym Sączu ulica Graniczna budynki numery: 24, 24A, 24B, 24C, 24D wraz z sąsiednimi.

24.06 od godz. 8:00 do 13:00 w Nowym Sączu ulica Mała Poręba, od okolic budynku numer 5 w kierunku ulicy Pobielowskiej do budynku numer 28 oraz ulica Majdan, budynki numer 11A, 11C i okoliczne.

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 w Nowym Sączu ulice: Ruczaj, Bohaterów Orła Białego i Majdan od strony ulicy Mała Poręba oraz Mała Poręba, Łazy Biegonickie od strony Biegonickiej wraz z przyległymi.

24.06 od godz. 10:00 do 12:00 w Nowym Sączu ulice: Bielowicka, Grunwaldzka od okolic numeru 161 po obydwu stronach drogi do okolic numeru 187 wraz z przyległymi.

26.06 od godz. 9:00 do 14:00 w Nowym Sączu ulica Osiedlowa budynek numer 27 i okoliczne.

27.06 od godz. 7:00 do 12:00

w Nowym Sączu, ul. 1 Brygady, budynek nr 2

28.06 od godz. 7:00 do 11:00 w Nowym Sączu ulica Górki Zawadzkie od skrzyżowania z ulicą Mała Poręba w stronę ulicy Nawojowskiej po obydwu stronach drogi do okolic numeru 91, w Nawojowej ulica Słoneczna i okolice.

2.07 od godz. 7:00 do 11:00 w Nowym Sączu. ulice: Kraszewskiego od Paderewskiego do ulicy Na Rurach, Paderewskiego od Głowackiego do Tarnowskiej, Romera, Ogińskiego budynek nr 1, Zaleskiego od Moniuszki do Kraszewskiego wraz z przyległymi

3.07 od godz. 7:00 do 11:00 w Nowym Sączu, ulice: Kraszewskiego i Zaleskiego od Szkolnej do ulicy Na Rurach, Szkolna i Na Rurach od Kraszewskiego do Zaleskiego wraz z przyległymi

3.07 od godz. 7:00 do 11:00

Tarnów Zawada okolice kościoła

21.06 od godz. 8:00 do 13:00

Zawada - okolice kościoła.

21.06 od godz. 8:00 do 13:00 Koszyce Małe, ul. Główna, Urocza, Spacerowa, Sklep, Ośrodek Zdrowia, Źródlana na wschód od Głównej

24.06 od godz. 8:00 do 11:00 powiat bocheński Połom Duży od hurtowni MEGA KABEL wzdłuż drogi kierunek Muchówka , Delikatesy Centrum , Hydrofornia , przysiółek Rękaw ; Królówka domy koło hurtowni elektrycznej i Delikatesów Centrum 25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Połom Duży , przysiółki : Wólka , Rękaw ; obrzeże Królówki 25.06 od godz. 8:00 do 9:30 Połom Duży , przysiółki : Wólka , Rękaw ; obrzeże Królówki 25.06 od godz. 13:00 do 15:30 Bochnia część ulicy Krzyżanowickiej ; Krzeczów ulice: Dębowa i Graniczna numer 54 ; Słomka numery: 48 , 49 , 59 , 72

26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Bochnia - część ulicy Krzyżanowickiej. Krzeczów - ul. Dębowa i Graniczna nr 54. Słomka - nr. 48, 49, 59, 72.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy do skrzyżowania z drogą główną , kierunek Cikowice , a w drugą stronę kierunek gniazdo bocianie w Damienicach

27.06 od godz. 7:00 do 8:30 Damienice od stacji trafo kierunek Szkoła Podstawowa i dalej do mostu wiszącego na Rabie , a w drugą stronę kierunek Sklep , Remiza do gniazda bocianów , Oczyszczalnia , Osiedle domów jednorodzinnych 27.06 od godz. 7:30 do 16:00 Damienice od stacji trafo kierunek Szkoła Podstawowa i dalej do mostu wiszącego na Rabie , a w drugą stronę kierunek Sklep , Remiza do gniazda bocianów , Oczyszczalnia , Osiedle domów jednorodzinnych

27.06 od godz. 7:30 do 17:00 Damienice od stacji trafo kierunek Szkoła Podstawowa i dalej do mostu wiszącego na Rabie , a w drugą stronę kierunek Sklep , Remiza do gniazda bocianów , Oczyszczalnia , Osiedle domów jednorodzinnych

27.06 od godz. 7:30 do 17:00 Rozdziele , przysiółki : Najbrówka , Na Górach ; Rajbrot numer 649

27.06 od godz. 8:30 do 13:00 Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy do skrzyżowania z drogą główną , kierunek Cikowice , a w drugą stronę kierunek gniazdo bocianie w Damienicach

27.06 od godz. 15:00 do 17:30 powiat brzeski MIEJSCOWOŚCI DOŁY PRZYSIÓŁEK GODÓW , PORĄBKA USZEWSKA NUMER 169 I DZ. 1255/1

26.06 od godz. 7:30 do 10:00 MIEJSCOWOŚCI JASTEW PRZYSIÓŁKI DĘBCZAK, PODLESIE

26.06 od godz. 8:00 do 15:00

MIEJSCOWOŚCI DOŁY , PRZYSIÓŁEK POD LASEM ; OBRZEŻE PORĄBKI USZEWSKIEJ

26.06 od godz. 10:30 do 17:00 MIEJSCOWOŚCI JASIEŃ ULICE FLORIAŃSKA, SĄDECKA, MAZURKIEWICZA, GÓRNA, POMIANOWA

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 JASIEŃ ULICE FLORIAŃSKA, SĄDECKA, MAZURKIEWICZA, GÓRNA, POMIANOWA

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wojakowa od strony Porąbki Iwkowskiej, Zagórze, Wądoły, Podgórki, Kotliny, Słomiana, Rędziny, rejon zakładu masarskiego

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI WOKOWICE OD AUTOSTRADY W KIERUNKU DĘBNA

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 WOKOWICE - OD AUTOSTRADY W KIERUNKU DĘBNA.

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wojakowa od strony Porąbki Iwkowskiej, Zagórze, Wądoły, Podgórki, Kotliny, Słomiana, Rędziny, rejon zakładu masarskiego.

28.06 od godz. 10:00 do 14:00 JASTEW PRZYSIÓŁKI DĘBCZAK, PODLESIE

26.01 od godz. 8:00 do 15:00

powiat chrzanowski Kwaczała W rejonie ulic: Cicha, Wyszyńskiego, Stroma, Graniczna, Henryka Pobożnego, Jana Pawła II, Kamionka Mała, Skalna, Przecznica, Zacisze

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Libiąż: ul. Wilcza, dz. nr 3779/5

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Poręba Żegoty Ul: Szembeków, Willowa, Pod Dębami, Za Dworem, Skalista

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Trzebinia ulice: Dworska, Parkowa

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Olkusz ul. Krucza Góra 58c, 58d

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 Okleśna Ul. Nowowiejska, Relaksowa, Sosenki, Jazowa, Majowa.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 Luszowice ulice: Przybyszewskiego, Skotnica, Pionierów, Marcinkowskiego, Jana, Sierszańska, Piwniczna, Kołodziejska

27.06 od godz. 7:30 do 13:00 Okleśna Ul. Nowowiejska, Relaksowa, Sosenki, Jazowa, Majowa.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00

Chrzanów ulice: Krucza, Młyńska, Borowcowa

27.06 od godz. 13:00 do 16:00 Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Luszowice - okolice Przedszkola - ul. 600-lecia. Pl. Św. Józefa

Smyków ul. Lipowa

21.06 od godz. 8:00 do 16:00 Luszowice - okolice Przedszkola, ul. 600-lecia i plac Świętego Józefa oraz Smyków - ul. Lipowa.

21.06 od godz. 8:00 do 16:00 Radgoszcz - ul. Mickiewicza, ul. Kopernika, ul. Kościelna

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Radgoszcz - ul. Mickiewicza, Kopernika i Kościelna.

25.06 od godz. 8:00 do 16:00

Radgoszcz - ul. Górki oraz Żdżary - ul. Nowa 73

26.06 od godz. 8:00 do 16:00 Radgoszcz - ul. Górki oraz Żdżary - ul. Nowa 73.

26.06 od godz. 8:00 do 16:00 Radgoszcz - ul. Narożniki, ul. Wesoła, ul. Parkowa

27.06 od godz. 8:00 do 16:00 Radgoszcz - ul. Narożniki, Wesoła, Parkowa.

27.06 od godz. 8:00 do 16:00 powiat gorlicki w miejscowości Krzywa budynki od okolic numeru 19 w kierunku miejscowości Gładyszów do okolic numerów 19, 26.

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Gorlice ulica Bardiowska numer 1A, Bar Stop i okolice.

24.06 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Bartne budynki numery od 32, 33 kolejno do numerów 41, 42 i okoliczne.

25.06 od godz. 8:00 do 9:30

w miejscowości Czarne numery: 1, 3, Ośrodek Szkolenia Wypoczynkowego Radocyna i okolice.

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Bartne budynki numery od 43, 44 kolejno do końca miejscowości.

25.06 od godz. 9:30 do 11:00 w miejscowości Krzywe osiedle Jasionka od numeru 24 kolejno do 22/1, 22/2 i okoliczne.

25.06 od godz. 11:30 do 13:00 w miejscowości Wysowa-Zdrój- okolice Domków Apartamentów Restauracji Chutor Grzegorza

26.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Czarne

27.06 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Moszczenica ulice: Średnie, Potoki, Ks. Leona Wałęgi, Widokowa, Brzozowa, Granice, Trudna i okoliczne.

28.06 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Męcina Mała, od Sękowej kolejno kierunek Kraczanka do numerów: 80, 122 oraz kościoła

28.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat krakowski Maciejowice ul Bartosza Głowackiego

21.06 od godz. 8:00 do 13:00 Kobylany ul: Św. Floriana, Sadowa, Bursztynowa, Stroma, Dworska (na końcu ulicy), Kasztanowa, Kwiatowa, Widokowa oraz okolice w/w ulic

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Mogilany ulica Skawińska 26 do 38 i 35 do 45; Chorowice ulica Doboszyńskiego 1A do 6A, 16, Dębina 4 do 17; Kulerzów 57, 86

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Liszki ul. Kaszowska od strony Kaszowa, Kaszów Nr domów: 52, 52A, 52B, 585, 570

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wielka Wieś ul. Stroma, Źródlana, Ujazdowska

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Raciborowice kierunek Batowice

24.06 od godz. 8:00 do 17:00 Modlnica ul: Ojcowska, Przygraniczna, Ulubiona, Częstochowska, Graniczna, Wakacyjna i okolice w/w ulic, Giebułtów ul: Graniczna, Słoneczna, Tęczowe Wzgórze, Zielone Wzgórze, Św. Idziego, Wiśniowa, Zacisze, Poziomkowa, Krótka, Gen. J. Karcza, Pelczara, Pogodna, Ojcowska, Sosnowa, Spokojna, Rajska, Słonecznikowa, Jaśminowa i okolice w/w ulic

24.06 od godz. 8:00 do 18:00

Czułów przy skrzyżowaniu na Mników - Skały oraz okolice w/w, Mników Skały oraz okolice w/w

25.06 od godz. 8:00 do 13:00 Nawojowa Góra Ul. Nawoja i ul Chrustówka i ul. Kurniki

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Modlnica ul. Szydło, Cicha, Zielony Zakątek, Giebułtów ul. Cicha

25.06 od godz. 8:00 do 17:00 Rzeszotary ulica Polanki 19, Szewska 17 do 23, 25, 29, 36,38 do 85.

25.06 od godz. 9:00 do 16:00 Czernichów ul: Ratanice, Okrężna, Wadowicka w okolicy potoku Rudno i Jesionka, Łąkowa 5 oraz okolice w/w ulic

25.06 od godz. 10:00 do 14:00

Igołomia Stacja trafo - koło Ośrodka Zdrowia.

przy skrzyżowaniu dróg: Posądza-Igołomia :Kraków-N. Brzesko

26.06 od godz. 8:00 do 12:00 Wielmoża ul. Zacisze, ul. Krakowska, ul. Kamieniec Górny, ul. Kamieniec Dolny, ul. Poręba

26.06 od godz. 8:00 do 13:00

Zabierzów ul. Przy Torze 43, 43a, 45, 47, 49, 63, 65, 69, domy w budowie przy nr 69

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 Liszki ul.: Krakowska, Lisiecka, Felicjanek, Mazurowa, Parkowa i okolice w/w ulic

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 Liszki Hurtownia Wędlin, ul. Poległych 1943 r.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 Siedlec pod lasem i ul Na Błonie

26.06 od godz. 9:30 do 14:00 Biały Kościół ul. Mączna 11

26.06 od godz. 10:00 do 17:00 Rudno Górne Stacja trafo - koło remizy OSP,

27.06 od godz. 8:00 do 13:00 Maciejowice 140

27.06 od godz. 8:00 do 13:00 Maciejowice bud. 140

27.06 od godz. 8:00 do 13:00 Libertów ulica Wesoła 1 do 17 i 78 do 108, Widokowa 2 do 8 i 1 do 13

27.06 od godz. 8:00 do 14:00

Brzezinka ul: Akacjowa, Zarzecze i okolice w/w ulic, Kobylany ul: Akacjowa oraz okolice w/w ulic

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 Rybna ul: Aleksandry Polańskiej od Spokojnej do OSP, Św. Floriana, Zacisze, Nowy Świat od strony OSP, Rajska, Wrzosowa, Wąska

27.06 od godz. 8:00 do 17:00 Leńcze numery 52A, 342, 57, 54, 50A, 353, 339, 390, 349A, 51, 42, 40, 17, 30, 356, 33, 66, 273, 65, 88, 74, 76, 85, 385, 82, 84, 47, 336, 359, 241, 237, 238, 382, 386A, 237C, 237E, 237J, 240, 243, 259, 261, 262A, 369, 272, 248, 296, 247, 244, 251, 255, 258 i okolice.

27.06 od godz. 9:00 do 13:00

Cholerzyn nr domów: 546, 567 oraz okolice w/w adresów

27.06 od godz. 10:00 do 16:00

Rybna ul: Aleksandry Polańskiej od Spokojnej do OSP, Św. Floriana, Zacisze, Nowy Świat od strony OSP, Rajska, Wrzosowa, Wąska

28.06 od godz. 8:00 do 17:00 Bibice: ul. Jurajskie Wzgórze od 2 do 44, ul. Leśna, ul. Zagaje 4, 4A, 6, 8, ul. Leśna, os. Słoneczne Tarasy, ul. Rezerwistów, ul. Na Czekaj od 1 do 6E, ul. Sosnowa, ul. Sportowa 5, ul. Mokra.

28.06 od godz. 8:30 do 11:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 7:00 do 9:00 Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 17:00 do 19:00 powiat limanowski w miejscowości Słopnice osiedla: Słopnice Górne, Dziołówka i okolice.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Przyszowa osiedla: Szarówka, Górki, budynki od osiedla Szarówka w kierunku osiedla Zalas oraz od osiedla Szarówka w kierunku osiedla Wierchy i okoliczne.

22.06 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Przyszowa osiedla: Szarówka, Górki i okolice.

22.06 od godz. 11:00 do 17:00 w miejscowości Janowice osiedle Gruszów, budynki od osiedla Gruszów w stronę miejscowości Pogorzany oraz w kierunku miejscowości Skrzydlna i okoliczne.

25.06 od godz. 8:00 do 14:30 Lusławice wzdłuż drogi powiatowej, Magiel , Szczypkówka, Roztoka od strony Lusławic.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 Lusławice wzdłuż drogi powiatowej, Magiel , Szczypkówka, Roztoka od strony Lusławic

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Olszówka osiedla: Łabuzy, Żury i okolice.

26.06 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Jodłownik budynki od okolic Urzędu Gminy po obydwu stronach drogi w kierunku miejscowości Mstów do okolic numeru 251, budynki numery 116, 117, 118 wraz z sąsiednimi, zasilane ze złącza kablowego numer 2368, osiedle Zadział i okoliczne.

26.06 od godz. 8:00 do 15:30

W miejscowości Szczawa osiedle Zarównie, w miejscowości Zasadne osiedle Borek - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

26.06 od godz. 8:00 do 8:30 w miejscowości Szczawa osiedla: Uszczki, Skrzyńczyska, Gardonie, Polany i okolice.

26.06 od godz. 8:30 do 9:30 w miejscowości Szczawa osiedla: Uszczki, Skrzyńczyska, Gardonie, Polany i okolice.

26.06 od godz. 15:30 do 16:30 W miejscowości Szczawa osiedle Zarównie, w miejscowości Zasadne osiedle Borek - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

26.06 od godz. 16:30 do 17:30 w miejscowości Młynne osiedla: Stronie, Słomiana, Jeziora, Dzielec i okolice.

27.06 od godz. 7:30 do 17:30

w miejscowościach Stróża budynki od okolic numeru 18 do granicy z miejscowością Skrzydlna po obydwu stronach drogi, okolice numeru 125, Skrzydlna od granicy z miejscowością Stróża do okolic numeru 339, osiedle Lęckosiówka.

27.06 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowości Poręba Wielka osiedla: Dwór, Morgi, Pająki, Porębscy i okolice.

27.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Kasina Wielka osiedla Ziemianiny, Żaby, Drągówka, Kubowicze Górne, Skowronki i okolice.

27.06 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Janowice budynki od okolic numeru 112, w kierunku miejscowości Stróża do okolic numeru 170, w kierunku Jodłownika do granicy miejscowości i okolice.

27.06 od godz. 11:30 do 13:30 w miejscowościach: Skrzydlna centrum miejscowości od okolic numeru 40 w kierunku Przenosza do granic miejscowości, w Przenoszy budynki od granicy ze Skrzydlną do okolic numeru 117 i okolice.

28.06 od godz. 8:00 do 9:30 w miejscowości Stara Wieś osiedla: Dzielec, Skorupówka i okolice.

28.06 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowościach: Szczyrzyc budynki od okolic numeru 204 wzdłuż drogi po obydwu stronach w kierunku miejscowości Janowice, Janowice okolice numeru 172, Pogorzany numery: 54, 153, 173 i okolice.

28.06 od godz. 9:00 do 10:30

w miejscowości Skrzydlna budynki od Szkoły Podstawowej do osiedla Krzenowiska, osiedle Krzenowiska i okolice.

28.06 od godz. 11:00 do 13:00 w miejscowościach: Jodłownik osiedla: Zadział, Górki, Ryje, budynki w kierunku miejscowości Wilkowisko, Wilkowisko osiedle Brzeg i okolice.

1.07 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Kamionka Mała osiedla: Głowaczyna, Nad Debrzą, Na Dudzinie, Humowo, Budzisko i okoliczne.

2.07 od godz. 9:00 do 14:30

w miejscowości Wilkowisko osiedla: Owsiana, Podlesie, część osiedla Kasprzyki od strony Podlesia i okoliczne.

3.07 od godz. 9:00 do 14:30 budynki w okolicy granicy miejscowości: Stara Wieś, Lipowe oraz w Limanowej, ul. Piastowska i Starowiejska, od strony Starej Wsi wraz z przyległymi.

4.07 od godz. 9:00 do 14:30 w miejscowości Stara Wieś osiedla: Wiśnicz, Zagolców, Brzeg i okoliczne.

9.07 od godz. 9:00 do 14:30

w miejscowości Młynne, osiedla: Załpa, Zagrody i okolice

10.07 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Laskowa osiedla: Kurnasówka, Rozpite, budynki od osiedla Rozpite w kierunku Mordarki i okoliczne.

11.07 od godz. 9:00 do 14:30 w miejscowości Łukowica osiedle Wielkówka oraz budynki w kierunku miejscowości Stronie.

17.07 od godz. 8:00 do 15:30 powiat myślenicki Zakliczyn kierunek Dwór

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Pcim kierunek Krzywica, rola Korzeniowskich

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Borzęta kierunek za las, Zawada

24.06 od godz. 8:30 do 15:00 Wiśniowa naprzeciw tartaku wyłączenie od stacji w kierunku kościoła

24.06 od godz. 15:00 do 17:00 Jawornik Szkoła kierunek strażnica, droga główna, Rudnik

26.06 od godz. 8:00 do 14:30 Lipnik Granice

26.06 od godz. 9:00 do 11:00

Trzebunia kierunek Bieńkówka

26.06 od godz. 9:00 do 12:00 Trzemeśnia kierunek warsztat

27.06 od godz. 12:00 do 16:00 Bęczarka kierunek Krzywaczka

28.06 od godz. 8:00 do 14:30 Siepraw Granice kierunek Zakliczyn i kierunek Zawada

28.06 od godz. 9:00 do 17:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30

Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Piwniczna -Zdrój osiedle Majeż, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numery: 284438 i 284462 wraz z sąsiednimi.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Maszkowice osiedla: Kubicówka, Skutówka, Brzeg, Radowa, w Łącku budynki numery: 63, 63A, 289 i okoliczne.

21.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Tęgoborze ulice: Sądecka od nr 170 do nr 154 oraz nr 87 i 81, ulica Pocztowa i okolice.

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowościach: Marcinkowice, od Zespołu Szkół w kierunku: Klęczan i Cmentarza oraz Klęczany od strony Marcinkowic i okolice.

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Królowa Górna okolice numeru 151, budynki zasilane ze złącza kablowego 9932 i okoliczne.

21.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Żegiestów okolice numeru 81C, budynek zasilany ze złącza kablowego numer 21612 i okoliczne.

21.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowościach: Lipnica Wielka przysiółek Jeżówki, Jasienna budynki numery: 82, 132, 192, 213, 245, oraz zasilane ze łącza kablowego numer 15401 wraz z sąsiednimi..

21.06 od godz. 10:00 do 13:00

w miejscowości Tęgoborze ulice: Spokojna numery 23, 24, 25, 26, 38, 42 wraz z sąsiednimi, Radosna numery: 40, 47, 49, budynek zasilany ze złącza kablowego 19634 i okoliczne.

24.06 od godz. 7:00 do 15:00 w miejscowościach: Krużlowa Wyżna osiedla: Potoki, Karczyska, Równia, w Starej Wsi osiedla: Podgranice, Bania i okolice.

24.06 od godz. 8:00 do 11:00

W cześć miejscowości Kicznia osiedla Granicznik, Podpaproć, Podjarcowa i okolice.

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Piwniczna Zdrój, osiedla Bziniaki, Jeziory, Szerszeniówka, Łazarkówka, i okolice.

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Podrzecze budynki zasilane ze złącz kablowych 20417, 20418, budynek numer 228 i okoliczne.

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowościach: Krużlowa Wyżna osiedla: Nalepówki, Osików, budynki na pograniczu z miejscowością Siołkowa, w Siołkowej osiedla: Pańskie, Folwark, Osików, budynki przygraniczne z Krużlową, Stara Wieś osiedle Potoki i okolice.

24.06 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowości Lipnica Wielka budynek zasilany ze złącza kablowego numer 11187 i okoliczne.

24.06 od godz. 13:00 do 17:00 w miejscowości Biała Niżna osiedle Granice budynki od okolic numerów: 200, 598 w kierunku Stróż do okolic numeru 729, Chata u Migacza.

25.06 od godz. 8:00 do 11:00 w Marcinkowicach osiedla: Drzykowa, Podlesie budynki od osiedla Drzykowa w stronę Chełmca i okolice.

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Stróże budynki numery: 500, 744, 749 i okoliczne.

25.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowościach: Kurów budynki od osiedla Góry przy granicy w kierunku Woli Kurowskiej, Dąbrowa budynki numery od 291 w stronę Woli Kurowskiej do okolic 24, 277.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Mszalnica budynki numery: 119, 247, 267, 274, 278, 325, 350 i okoliczne.

25.06 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Żegiestów-Zdrój budynek numer 15 wraz z sąsiednimi.

25.06 od godz. 10:00 do 13:00

w miejscowości Cieniawa osiedla: Pod Gościńcem, Podlesie, Obla i okoliczne.

25.06 od godz. 11:30 do 14:00 w miejscowości Grybów osiedle Biała Wyżna budynki numery 309, 421 wraz z sąsiednimi.

26.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Jasienna osiedla: Lechy, Rozdola oraz budynki w kierunku osiedla Górna Wieś.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowościach: Gródek Nad Dunajcem budynki od okolic numeru 245 wzdłuż brzegu jeziora do numeru 52, Bartkowa - Posadowa od numeru 313 w kierunku Przydonicy do numeru 16 i okoliczne.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Wola Kosnowa osiedla: Gębacze, Pyrdoły, Gromale od strony Gębaczy, budynki w kierunku miejscowości Kiczna i okoliczne

26.06 od godz. 8:00 do 16:00

część miejscowości Paszyn przysiółki: Oleksówka, Mikówka, Śradówka, Biała Droga, Bocheniówka, Dołki, Potoki, Rzeki i okoliczne

27.06 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Trzycierz budynek numer 135 wraz z sąsiednimi oraz budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 25767, 13891.

27.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowościach: Marcinkowice budynki od okolic numeru 177 w stronę Klęczan do okolic numeru 47, budynki położone pomiędzy torami a rzeką Smolnik, w Klęczanach budynki od strony Marcinkowic, okolice numeru 101

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Łącko odbiorcy zasilani ze złączy kablowych nr 22222 i 22223 wraz z sąsiednimi.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Jasienna osiedla: Lechy, Rozdola i okolice.

27.06 od godz. 8:30 do 11:00 w miejscowości Witowice Dolne osiedle Łazy, budynki od osiedla Łazy w kierunku osiedla Za Potokiem i okoliczne.

27.06 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Ptaszkowa budynki numery: 726, 821, 861 i okoliczne.

27.06 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowości Tęgoborze ulice: Pogodna, Sitki, Kościelna, Juzy okolice numery 7, Spokojna numer 6 wraz z sąsiednimi, Cicha numer 7 wraz z sąsiednimi, Sądecka od numery 81 do numeru 87 oraz od numeru 170 do 154 i okolice.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Łęka budynki numery: 178, 180 i okoliczne.

28.06 od godz. 9:00 do 14:00 w Łososinie Dolnej osiedle Tłoki, budynki od osiedla Tłoki w kierunku Żbikowic do numeru 48 i okoliczne.

1.07 od godz. 7:00 do 10:00 w miejscowości Świniarsko budynki numery: 860, 538, 896, 599, 599A, 523, 500, 566, 594, 428, 486, 492, 567, 609, 448, 456, 460, 820, 814, 686, 662, 517, 472, 640, 653, 672, 390, 552, 409, 654, 71, 916, 210, 529, 26, 915, 916, 441, 447, 433, 290, 285 i okoliczne.

1.07 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Zabrzeż budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 298699, 324261, 278452 i okolice numeru 325.

2.07 od godz. 8:00 do 14:30 w Witowicach Górnych okolice budynku numer 7 oraz budynek zasilany ze złącza kablowego numer 9586.

2.07 od godz. 9:00 do 14:00 powiat nowotarski w miejscowości Harkabuz budynki od okolic numeru 61 w kierunku miejscowości Podsarnie do okolic numerów 89A, 90A i okoliczne.

21.06 od godz. 8:30 do 14:30 w miejscowości Grywałd ulica Krośnicka od skrzyżowania z ulicą Cichą do skrzyżowania z ulicą Graniczną i okolice.

21.06 od godz. 9:00 do 13:00

w Nowym Targu, ulice: Waksmundzka, budynek nr 230, Nad Czerwonką, budynek nr 47 i sąsiednie- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.06 od godz. 9:00 do 10:00

w Nowym Targu, ulice: Waksmundzka, budynek nr 230, Nad Czerwonką, budynek nr 47 i sąsiednie- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.06 od godz. 14:00 do 15:00 w części miejscowości Raba Wyżna, osiedla: Sagułowka, Jordasiówka, i okolice

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Chabówka, budynek nr 3C i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 19764, 23888, 17472

25.06 od godz. 8:30 do 15:30 w miejscowości Chochołów, budynki numery: od 111 do 135A i od 171 do 179B

25.06 od godz. 9:00 do 17:00 w miejscowości Spytkowice- okolice Cmentarza, Sklepu Kracik

26.06 od godz. 8:00 do 16:00 w części miejscowości Bańska Wyżna, szlak Papieski od nr 93 do nr 153 nieparzyste.

26.06 od godz. 11:00 do 13:00 w miejscowości Spytkowice- okolice Cmentarza, Sklepu Kracik

27.06 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Obidowa, budynki numery: od 51 do 69C i od 109 do 112

27.06 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Chochołów, budynki numery: od 111 do 135A i od 171 do 179B

27.06 od godz. 9:00 do 17:00 powiat olkuski Olkusz ul. Jana Kantego od nr 1 do nr 29, Adama Mickiewicza od nr 1 do nr 5, przedszkole nr 3

26.06 od godz. 8:00 do 11:00 powiat oświęcimski Grojec ulica Beskidzka, Kamienna, Kolista 1, Zerwisko od numeru 1 do 3.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00

Bulowice ulica Dębina, Jasna, Stara Droga, Leśna, Witkowska. 21.06 od godz. 10:00 do 11:00 Osiek ulica Główna, Głębowska, Cicha, Beskidzka

24.06 od godz. 10:00 do 12:00 Grojec Aleja Kasztanowa, ulica Główna od nr 1 do 12, Chowańca, Jagiellończyka

25.06 od godz. 8:00 do 15:00

Rajsko ulica Pszczyńska, Wilamowicka od nr 1 do 5A, Żołnierska

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 Grojec ulica Marii Radziwiłł, Bagienna nr 6 i 8

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 Przeciszów ulica Kolonia, Graniczna, Topolowa, Szkolna od nr 105 do 139 i od nr 78 do 86

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat proszowicki Koniusza stacja koło Kościoła

22.06 od godz. 9:00 do 14:00 Łaganów koło remizy OSP, Kapliczki

24.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat suski w miejscowości Naprawa, rola Folwarskowa i okolice

21.06 od godz. 8:30 do 15:30 w miejscowości Naprawa budynki numery: 26, 27, 99, 105, 187, 610 wraz z sąsiednimi oraz rola Wawrzyńcówka i okolice.

24.06 od godz. 9:00 do 15:30

Zawoja osiedle Policzne.

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Zawoja osiedle Ryżowana, Krzemienna

1.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat tarnowski MIASTO RADŁÓW ULICA KOLEJOWA

21.06 od godz. 8:00 do 10:00 Radłów - ul. Kolejowa.

21.06 od godz. 8:00 do 10:00 Ciężkowice ulica Spacerowa Ścieżka w koronach drzew

21.06 od godz. 8:00 do 11:00 Lusławice Lwowska od strony Wróblowic, Faściszowej, Ukraina, Piaski.

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ciężkowice ulica Spacerowa Ścieżka w koronach drzew

21.06 od godz. 8:00 do 14:00

Swoszowa - Góry.

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 MIASTO RADŁÓW ULICA BISKUPSKA

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Radłów - ul. Biskupska.

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Siedliska 196 A, 196 B, oraz działki numer 69/4 i 69/13

21.06 od godz. 11:00 do 13:00

Buchcice przysiółek Głęboka, Granice, Łowczów przysiółek Granice Łowczowskie

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Nowa Jastrząbka - okolice przysiółka Wyręby.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Łękawica, Łękawica Dolna, za rzeką Zimna Woda

24.06 od godz. 11:30 do 14:30 Rychwałd, Zagórze, domy w okolicy Cmentarza Wojennego

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Lusławice rejon dworku, Centrum Muzyki, ulica Lwowska od strony dworku.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Lusławice rejon dworku, Centrum Muzyki, ulica Lwowska od strony dworku

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wielka Wieś od strony Sukmania, Sukmanie od strony Wielkiej Wśi, Równie Sukmańskie.

25.06 od godz. 9:00 do 14:00 Wróblowice rejon szkoły, kaplicy.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 MIASTO RADŁÓW: UJĘCIE WODY

27.06 od godz. 8:00 do 15:00

MIASTO RADŁÓW: UJĘCIE WODY.

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 Ładna za Grosarem

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tatrzański w miejscowości Biały Dunajec ulica Za Torem budynki od numeru 16 do 17B i okoliczne.

21.06 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Dzianisz budynki numery: 96A, 114A, wraz z sąsiednimi.

21.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Dzianisz osiedle Pindele, budynki od okolic numeru 85B do okolic numeru 138A

21.06 od godz. 11:00 do 13:00

w miejscowości Zakopane ulica Podhalańska budynki numery, 84, 94, 96, 98 wraz z sąsiednimi oraz budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 14688, 14260, 14113, 8674, 14114.

24.06 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ulice: Środkowa, od okolic Sklepu Gama w kierunku Bukowiny oraz Kaniówka od strony ulicy Środkowej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

25.06 od godz. 8:00 do 9:00

w Białce Tatrzańskiej ulica Środkowa numery od 22 do numeru 43 wraz z sąsiednimi.

25.06 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ul. Środkowa, budynki numery: 24K, 86A, 86B i okoliczne

25.06 od godz. 9:00 do 17:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ulice: Środkowa, od okolic Sklepu Gama w kierunku Bukowiny oraz Kaniówka od strony ulicy Środkowej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

25.06 od godz. 17:00 do 18:00 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, ulice: Długa, od numeru 83 do 90, Wierch Spiski, od numeru 1 do 15 i sąsiednie

26.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ulice: Środkowa, od strony Kaniówki oraz część Kaniówki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

26.06 od godz. 8:00 do 8:30 w miejscowości Białka Tatrzańska, ulice: Kaniówka oraz Środkowa, od strony Kaniówki

26.06 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Białka Tatrzańska, ulice: Środkowa, od strony Kaniówki oraz część Kaniówki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.06 od godz. 14:30 do 15:00 powiat wadowicki Roczyny ulica Spokojna, Szkolna, Głowackiego, Wiedeńska, Makowa, Szafirowa

24.06 od godz. 8:00 do 12:00 Wysoka ulica Wadowicka od Szkoły do Biblioteki, Sportowa od ulicy Wadowickiej do boiska, Jesionowa od ulicy Wadowickiej do Apteki.

24.06 od godz. 8:00 do 13:00

Ryczów ulica Zielona od nr 1 do 9, Starowiejska, Nadwiślańska

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Roczyny ulica Modrzewiowa, Sołecka, Środkowa, Stawowa

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Andrychów ulica Żwirki i Wigury

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Długa od NewCar do ulicy Floriana, Szewska 15, 13, 11, Jagiellońska - okolice numerów 60, 56, 54, 55A.

24.06 od godz. 8:00 do 15:30

Klecza Dolna odbiorcy wzdłuż drogi krajowej od numerów 14 i 16 oraz okolic w kierunku wiaduktu kolejowego do numerów 70 i 66 oraz okolic a także odbiorcy w sąsiedztwie torów kolejowych od stacji PKP Klecza Dolna do Wiaduktu.

24.06 od godz. 9:00 do 12:00 Roczyny ulica Bielska, Konwaliowa

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 Andrychów ulica Krakowska Bank, Galeria, sklep Mrówka

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Roczyny ulica Podgórska, Perłowa

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Frydrychowice ulica Widokowa numery 28, 18, 9, 26, Centralna numery 22, 20.

25.06 od godz. 8:30 do 15:00 Leńcze przysiółek Kamieniec od numerów 1, 3, 214, 220 i sąsiednich do numerów 6, 18, 22, 26, 11, 14, 16, 79 oraz sąsiednich.

25.06 od godz. 9:00 do 12:00

Witanowice ulica Brzozowa, Radwany od skrzyżowania z ulicą Krakowską do numerów 35 i 39 oraz sąsiednich, Nadbrzeżna od skrzyżowania z ulicą Krakowską do numerów 11 i 19 oraz sąsiednich, Krakowska 54.

26.06 od godz. 8:30 do 14:00 Witanowice ulica Brzozowa, Radwany od Krakowskiej do okolic numeru 37, 41, Nadbrzeżna od Krakowskiej do okolic numeru 19.

26.06 od godz. 8:30 do 16:00

Wadowice ulica Nadbrzeżna nr 52

27.06 od godz. 8:00 do 16:00 Miejsce ulica Folwarczna

27.06 od godz. 8:00 do 16:00 Andrychów ulica Olszyny, Beskidzka, Brzegi

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Stryszów okolice numerów 324, 319, 501, 514, 326, 328, 460 oraz sąsiednie.

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 Wadowice ulica Bałysa numery 30, 32,34, 36, 38.

2.07 od godz. 8:00 do 16:00

Sosnowice ulica Sadowa, Dworska od Wadowickiej do Kopań, Wadowicka od Nowej do okolic numeru 20.

4.07 od godz. 8:30 do 15:00 Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Podolany okolice sklepu

21.06 od godz. 13:00 do 16:00 Niepołomice ul. Niepołomicka nr.25

24.06 od godz. 8:00 do 12:00 Książnice w kierunku Pierzchowa, Pierzchów w kierunku Książnic

25.06 od godz. 7:00 do 20:00

Niepołomice ul. Wąska, Bocheńska, Droga Królewska

27.06 od godz. 16:00 do 19:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

