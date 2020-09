Gdzie w góry z dziećmi? 10 pomysłów na krótki wypad z Krakowa [TRASY, SZLAKI, ZDJĘCIA]

Gdzie w góry z dziećmi? Łatwe szlaki, ładne widoki

Wiemy, jak to jest - żeby wycieczka się udała, czasem potrzebna jest dobra zachęta. I motywacja. Dlatego za cel raczej obieraliśmy miejsca, które najmłodszym turystom oferują jakąś wartość dodaną. A to plac zabaw, a to pieczątkę na pamiątkę. Schroniska na trasie są więc mile widziane. I choć nie funkcjonują teraz w normalnym trybie - obsługa turystów odbywa się z okienek na zewnątrz - to przecież lody i szarlotkę kupić możemy.