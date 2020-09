Gdzie w Tatrach karmią najlepiej? Sprawdzamy oceny schronisk, herbaciarni i restauracji z terenu TPN na portalu Tripadvisor [6.09]

W tym celu prześledziliśmy opinie i średnie ocen jakie punktom gastronomicznym istniejącym na terenie TPN-u wystawią użytkownicy portalu Tripadvisor. Pod lupę wzięliśmy nie tylko 8 schronisk po polskiej stronie gór, ale też mały szałas gastronomiczny - herbaciarnię - w Dolinie Strążyskiej oraz restaurację na szczycie Kasprowego Wierchu.

Śmiało możemy wam powiedzieć, że smacznie zjecie wszędzie. Ale gdzie najlepiej? To trzeba sprawdzić klikając w galerię zdjęć powyżej.

Z reporterskiego obowiązku dodamy jeszcze, że w TPN jest jeszcze jedno miejsce gdzie można zamówić i zjeść ciepły posiłek. To pawilon gastronomiczny na Polanie Włosienica przy drodze do Morskiego Oka. Nie uwzględniliśmy go w rankingu bo nie ma on swojego profilu na portalu Tripadvisor. Z opinii Google wynika, że internauci oceniają go na 3,5 w skali od 1 do 5.