Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. małopolskim? Stan na 21.06.2024

Które drogi w województwie małopolskim 21.06.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga A4, węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce (468. km na odc. 21 km) Prace naprawcze dylatacji poprzecznych na obiektach inżynierskich. Punktowe, naprzemienne zajęcie pasa awaryjnego, prawego i lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady. 1 etap - naprawa dylatacji na pasie awaryjnym i prawym pasie ruchu od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice włącznie ( 24-25.06.2024) 2 etap - naprawa dylatacji na pasie awaryjnym i prawym pasie ruchu od węzła Wierzchosławice do węzła Brzesko ( 25-26.06.2024) 3 etap - naprawa dylatacji lewym pasie ruchu od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice włącznie ( 27.06.2024) 4 etap - naprawa dylatacji lewym pasie ruchu od węzła Wierzchosławice włącznie do węzła Brzesko ( 28.06.2024) .