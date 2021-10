Gigantyczny korek na nowym odcinku S7. Ma 8 kilometrów! Policja kieruje ruchem Arkadiusz Maciejowski

Gigantyczne korki tworzą się na trasie S7, na niedawno otwartym odcinku Widoma-Szczepanowice! - W związku z dużym natężeniem ruchu na odcinku drogi ekspresowej S7s na odc. węzeł Widoma - węzeł Szczepanowice, w ciągu drogi ekspresowej na kierunku do Kielc tworzy się zator o dł. ok. 8 km przed włączeniem do drogi krajowej nr 7 na węźle Szczepanowice. Powyższe wynika z utrzymującego się dużego natężenia ruchu w ciągu drogi krajowej nr 7 w kierunku Krakowa - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.