Głodówka. Wojowie Słowian i Wikingów, pojedynki, a na koniec wielka bitw. To wszystko pod Tatrami

Jak co roku przy schronisku harcerskim na Głodówce powstała wiosna wczesnośredniowieczna, gdzie stawiło się ok. 300 Słowian i Wikingów - czyli miłośników zamierzchłej historii. Uczestnicy przygotowali się do spotkania na Głodówce pieczołowicie. Mają starodawne stroje, miecze tarcze, topory.

W X Zlocie Słowian i Wikingów "Góra Peruna" biorą udział członkowie grup Ród Dębowego Liścia z Łodzi, Drużyna Woje Peruna z Tarnowa, zakopiańska Drużyna Słowian Lugiowie oraz gospodarz terenu - Fundacja Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka”. To wydarzenie jest - jak mówią organizatorzy - najwyżej położoną i najprawdopodobniej najbardziej rodzinną imprezą wczesnośredniowiecznej w Polsce.

- Walki indywidualne, turnieje z orężem i z łukiem w rękach, bitwy, w tym zdobywanie leśnego grodu, pokazy i konkursy oraz dużo dobrej zabawy to już tradycja - mówią organizatorzy.